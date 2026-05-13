Eurovisión 2026: los 15 países que llegaron a la final hasta el momento

Diez países clasificaron para la final de Eurovisión 2026 tras competir en la primera semifinal el martes.

Artistas que representaban a Israel, Finlandia y Grecia estuvieron entre los que fueron seleccionados tras actuar en directo en Viena, Austria.

A pesar de no poder optar a la votación, el cantante italiano Sal Da Vinci y la alemana Sarah Engel también tuvieron la oportunidad de interpretar sus canciones durante la semifinal.

Italia y Alemania, junto con Francia y el Reino Unido, que actuarán en la segunda semifinal el jueves 14 de mayo, obtienen automáticamente un lugar en la final como miembros de los “Cuatro Grandes”, que son los que más contribuyen económicamente a Eurovisión cada año.

España tradicionalmente completa lo que antes se conocía como los “Cinco Grandes”, pero se retiró de la competición de este año en protesta por la participación de Israel.

Austria también tiene garantizado un puesto en la final por ser el país anfitrión de este año.

open image in gallery El concursante griego Akylas llegó a la final ( Getty )

Los 10 países que pasaron de la primera semifinal son los siguientes:

1. Grecia: Akylas - Ferto

2. Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin

3. Bélgica: ESSYLA - Dancing on the Ice

4. Suecia: FELICIA - My System

5. Moldavia: Satoshi - Viva, Moldova!

6. Israel: Noam Bettan - Michelle

7. Serbia: LAVINA - Kraj Mene

8. Croacia: LELEK - Andromeda

9. Lithuania: Lion Ceccah - Solo quiero más

10. Polonia: ALICJA - Pray

La actuación del artista israelí Noam Bettan se vio interrumpida durante la semifinal por gritos de “¡Alto al genocidio!”. A pesar de ello, Bettan recibió suficientes votos para pasar a la final, que se celebrará el sábado 16 de mayo.

open image in gallery El concursante israelí Noam Bettan se clasificó para la final ( Getty )

Por lo demás, la primera semifinal transcurrió con relativa normalidad.

Entre los momentos más destacados de la noche se incluyó una breve aparición de la estrella del pop británico Boy George, quien se unió a la representante de San Marino, SENHIT, para su interpretación de Superstar.

Lamentablemente, San Marino quedó eliminado en la primera ronda, ya que SENHIT (y Boy George) no recibieron suficientes votos para clasificarse para la final del sábado (16 de mayo).

También hubo un cameo del actor de Hollywood Will Ferrell, en un guiño a su película de comedia de Eurovisión de 2020, Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga.

Por su parte, los presentadores austriacos Victoria Swarovski y Michael Ostrowski participaron en un colorido sketch junto con Go-Jo, el representante de Australia en 2025, en el que cada uno alabó las virtudes de su país.

La segunda semifinal se celebrará el jueves 14 de mayo y en ella competirán países como Rumanía, Bulgaria, Chipre, Australia y Ucrania por un lugar en la final.

Traducción de Olivia Gorsin