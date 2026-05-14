Modelos de OnlyFans critican a ‘Euphoria’ por retratar de forma “caricaturesca” a trabajadoras sexuales

Modelos y creadoras de contenido de OnlyFans criticaron duramente a Euphoria por lo que consideran una representación inexacta de la plataforma en la historia protagonizada por Sydney Sweeney.

En la tercera y última temporada de la serie de HBO, Cassie —el personaje interpretado por Sweeney— comienza a crear contenido para OnlyFans con el objetivo de financiar su boda.

A lo largo de la trama, el personaje aparece usando distintos disfraces, entre ellos uno de bebé y otro de perro.

Maitland Ward, creadora de contenido en OnlyFans y exestrella de la comedia Boy Meets World, cuestionó esa representación en declaraciones a Variety.

“En el contexto actual, que la hayan vestido de bebé para crear contenido pornográfico en OnlyFans resulta profundamente preocupante. Además, vuelve a reforzar el estereotipo de que las trabajadoras sexuales no tienen principios y harían cualquier cosa por dinero”, afirmó.

Ward también criticó lo que considera una asociación constante entre el trabajo sexual y situaciones de abuso o trata.

“Siempre existe este estigma infundado que equipara el trabajo sexual con la explotación y el abuso. Y aquí simplemente decidieron convertirlo en un chiste. ‘Qué gracioso’. A mí no me parece gracioso”, añadió.

Sydney Sweeney interpreta a una creadora de contenido de OnlyFans en la tercera temporada de 'Euphoria' ( HBO )

Otra creadora de contenido, Sydney Leathers, también cuestionó la representación de OnlyFans en la serie y aseguró que varias escenas resultan exageradas y poco realistas.

“Hay muchas cosas ridículas y caricaturescas. Cassie hace cosas que ni siquiera están permitidas en OnlyFans, y eso ya es bastante absurdo”, afirmó en declaraciones a Variety.

Como ejemplo, mencionó las escenas de juegos de rol con temática infantil en las que el personaje aparece vestido de bebé y usando pañales.

“Las compañías procesadoras de pagos tienen reglas muy estrictas y cada vez endurecen más sus políticas”, explicó.

La tercera temporada de Euphoria dividió a la crítica. Sin embargo, Nick Hilton, de The Independent, elogió especialmente la actuación de Sydney Sweeney en una reseña de cuatro estrellas.

Según escribió, la actriz “demuestra que convertirse en un ídolo juvenil no está reñido con tener un verdadero talento interpretativo”.

Hilton también definió a Euphoria como “una serie que marca a toda una generación”.

“No solo habla de la Generación Z, para quienes esta transición hacia la adultez puede sentirse incómodamente burguesa, sino también del momento actual. Euphoria es una serie superficial sobre la superficialidad y materialista sobre el materialismo, pero en esta última temporada asume plenamente esas contradicciones y demuestra haber aprendido a manejarlas”, sostuvo.

El mes pasado, Maitland Ward también habló sobre las diferencias económicas entre su carrera televisiva y su trabajo actual como creadora de contenido.

“En Boy Meets World ganaba entre 20.000 y 25.000 dólares por episodio”, contó en la serie documental Hollywood Demons, emitida por Investigation Discovery.

“Con el porno o OnlyFans puedo ganar cientos de miles de dólares al mes”, añadió. “Además, están las ventas de mis películas para adultos y toda la marca que construí alrededor de eso. Puedo sostenerla durante el tiempo que quiera”.

Traducción de Leticia Zampedri