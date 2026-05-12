Eric Clapton interrumpe su concierto en Madrid tras ser golpeado por un disco de vinilo lanzado desde el público

Eric Clapton interrumpió un concierto en Madrid antes de tiempo tras ser golpeado por un disco de vinilo lanzado desde el público, lo que lo obligó a cancelar la actuación final prevista.

El guitarrista de 81 años acababa de terminar de interpretar Cocaine en el Movistar Arena de la capital española la semana pasada cuando un objeto lanzado por el público lo golpeó en el pecho, según muestra un video del incidente compartido en redes sociales. Las imágenes también muestran cómo retrocede brevemente tras el impacto antes de abandonar el escenario.

Clapton no parecía estar herido y posteriormente actuó en Barcelona el domingo. Un fanático declaró en X que le arrojaron un disco de vinilo.

Eric Clapton tuvo que acortar un concierto en Madrid después de que lo golpeó un objeto lanzado desde el público ( Getty )

Tras ser golpeado por el objeto, Clapton no regresó al escenario para su habitual bis de Before You Accuse Me, en la que fue la primera aparición del músico en la capital española en 25 años. Según Guitar World, la canción había cerrado actuaciones anteriores en la etapa europea de su gira de 2026.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Clapton para obtener comentarios al respecto.

En las redes sociales, los fans criticaron al miembro del público que arrojó el objeto y expresaron su frustración por el hecho de que el concierto terminó sin un bis.

“Llevo más de 20 años esperando a que venga Eric Clapton y un fan demasiado entusiasta interrumpe el concierto arrojándole un disco de vinilo que casi le da de lleno en la cara. Se marchó y no volvió”, escribió un fan en X, antes conocido como Twitter.

Otro escribió: “Cerré un maravilloso viaje a Portugal y España con un concierto de Eric Clapton en Madrid. Me quedé sin bis después de que un fan idiota lanzó una funda de cartón de un LP al escenario que golpeó a Clapton”.

La gira europea de Clapton concluirá con conciertos en Mannheim el 13 de mayo, Colonia el 15 de mayo y Múnich el 17 de mayo. Posteriormente, el guitarrista regresará al Reino Unido para un concierto único en la finca de Sandringham en agosto, antes de comenzar su gira por Estados Unidos en septiembre.

La etapa norteamericana concluirá en Austin, Texas, en el Crossroads Guitar Festival, que Clapton fundó en 1999 para apoyar al Crossroads Centre, el centro de tratamiento de adicciones que estableció en Antigua.

Esto se suma a una serie de casos recientes en los que artistas fueron golpeados por objetos lanzados desde el público durante conciertos. En junio de 2023, Bebe Rexha recibió un golpe en la cara con un teléfono móvil mientras actuaba en el Muelle 17 de Nueva York, lo que le dejó un ojo morado y requirió tres puntos de sutura. En 2024, expulsó a un asistente a un concierto que supuestamente intentó lanzarle un objeto en el escenario en Noruega.

Al mes siguiente, Harry Styles recibió un golpe en la cara con un objeto arrojado durante una actuación en directo en Viena, mientras que la cantante de pop-rock Pink se quedó atónita cuando una fan arrojó al escenario lo que, según ella, eran las cenizas de su madre.

Pocos días después, la cantante Ava Max declaró que un presunto intruso la “abofeteó tan fuerte” durante un concierto en Los Ángeles que le arañó el interior del ojo, mientras que la cantante de country-pop Kelsea Ballerini recibió un golpe en la cara con una pulsera de la amistad lanzada por un fan durante su concierto en Idaho.

Traducción de Olivia Gorsin