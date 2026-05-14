Paul McCartney lleva más de 60 años atendiendo los pedidos de sus fans, pero hay una que siempre se negará a hacer: posar para selfies.

El músico de 83 años, que fue miembro fundador de The Beatles antes de iniciar su carrera en solitario en 1970, habló abiertamente sobre cómo cambió la fama a lo largo de su trayectoria profesional en una nueva entrevista para un pódcast.

En declaraciones a Richard Osman y Marina Hyde de The Rest is Entertainment, afirmó que los teléfonos móviles lo cambiaron todo en lo que respecta a la interacción con los fans.

“Ahora, los teléfonos. Si conozco a alguien, está sacando su teléfono y le digo: ‘Lo siento, no me hago fotos’. Y eso es algo radical hoy en día”, dijo.

open image in gallery Paul McCartney en conversación con Marina Hyde y Richard Osman ( The Rest is Entertainment) )

“Se lo dije a Oprah —ahora estoy mencionando nombres famosos— y ella me preguntó: ‘¿No te haces fotos?’ Le dije: ‘No’. Ella me preguntó: ‘¿Por qué?’ Le dije: ‘No quiero’. Es muy simple”.

En cuanto a por qué siempre rechaza los pedidos de selfies, el cantautor dijo que no quiere sentirse como el mono artista que ve en el paseo marítimo de Saint-Tropez.

“En el momento en que empiezo a creer que soy superior a mí mismo, dejo de quererme. Es muy importante para mí ser yo mismo”, explicó. “Así que le digo a la gente: No quiero hacerme fotos. Y me preguntan: ‘¿Por qué?’. Y yo les digo: ‘Les voy a contar una cosa...’, y les doy una larga explicación de cómo, en la costa sur de Francia, en Saint-Tropez, hay un hombre en la playa que tiene un mono, y pagas para que te saquen una foto con el mono.

“De verdad que no quiero sentirme como ese mono. Y cuando me saco una foto con alguien, sí que me siento como él. Ya no soy yo, de repente soy otra persona”.

En otro momento de la entrevista, Paul también criticó la cultura de los influencers actuales, admitiendo que “simplemente no la entiende”.

open image in gallery Paul McCartney arremetió contra la cultura de los influencers: “Hay personas que no parecen tener un talento especial y, sin embargo, son increíblemente famosas” ( Getty )

“No soy de esa generación. Pero es inevitable verlo”, dijo. “Mi esposa mira Instagram y me muestra algo, y entonces aparece uno de esos”.

“Me parece gracioso —y supongo que siempre fue así— que haya gente que no parezca especialmente talentosa y que sea increíblemente famosa. Miles de millones de visitas y reproducciones. Hay que tener cuidado al hablar de eso, porque te hace parecer muy anticuado. Que es lo que soy”.

Paul está casado con Nancy Shevell, exvicepresidenta de New England Motor Freight, con quien contrajo matrimonio en 2011. Anteriormente, estuvo casado con su primera esposa, Linda McCartney, desde 1969 hasta su fallecimiento en 1998, y luego con la empresaria Heather Mills desde 2002 hasta su divorcio en 2008.

A principios de este mes, Paul sorprendió a sus fans en los estudios Abbey Road con una reproducción secreta de su nuevo álbum, The Boys of Dungeon Lane.

Traducción de Olivia Gorsin