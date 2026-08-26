Miley Cyrus ha compartido un emotivo homenaje a su madrina, el icono de la música estadounidense Dolly Parton, tras su fallecimiento a los 80 años.

El fallecimiento de Parton fue anunciado por su sobrino, Bryan Seaver, en un video publicado en Instagram el martes por la tarde. Un representante indicó que la cantante había enfrentado una breve lucha contra el cáncer. Parton era ampliamente reconocida como la reina de la música country, famosa por sus éxitos atemporales como ‘9 to 5’, ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’.

Miley publicó en Instagram el miércoles: “La sensación de perder a mi tía Dolly va más allá de lo que puedo compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y permanecerán allí, detrás del escenario, bajo el glamur y entre nuestros corazones”.

“Lo que sé es que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fuerza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis”, agregó.

La publicación continuaba: “Siempre la amaré y quiero que se sienta orgullosa de mí. Me duele el corazón por el mundo, su familia y amigos, quienes la extrañarán profundamente. Estamos juntos en este dolor y la veremos en todas las cosas más hermosas”.

open image in gallery Dolly Parton solía subir al escenario con su ahijada, Miley Cyrus, y en esta foto aparecen ambas interpretando ‘Jolene’ en los Premios Grammy de 2019 ( Getty )

Parton, que a menudo compartía escenario con Cyrus, es muy amiga de su familia gracias al padre de Miley, Billy Ray Cyrus.

Parton y Billy congeniaron cuando él se unió a su gira de 1992 como telonero para promocionar su canción ‘Achy Breaky Heart’. Fue durante ese período que Billy le preguntó a la cantante de ‘9 to 5’ si quería ser la madrina de su hija recién nacida, Miley.

“Simplemente nos hicimos buenos amigos porque él es de Kentucky y yo de Tennessee (EE. UU.)”, había dicho Parton anteriormente sobre su relación. Agregó: “Él me dijo: ‘¡Vamos a tener una niña y tienes que ser su madrina!’. Y yo le dije: ‘Bueno, sería un honor’. Así que, en realidad, Miley y yo nos conocemos desde ese momento. Nos mantuvimos muy unidas a lo largo de los años”.

Dolly y Miley siguieron siendo amigas cercanas a medida que esta última pasaba de ser una estrella de Disney Channel a convertirse en artista ganadora de premios Grammy, y las dos cantantes han colaborado en múltiples ocasiones, incluyendo cuando Parton hizo un cameo en Hannah Montana como el personaje de la tía Dolly.

Parton siguió haciendo apariciones especiales en el programa juvenil a lo largo de sus cuatro temporadas, incluyendo un episodio de la segunda temporada titulado ‘I Will Always Loathe You’ (siempre te odiaré), un guiño a la inmortal canción de Parton ‘I Will Always Love You’ (siempre te amaré). En el episodio, Miley se vistió como Parton, luciendo una peluca rubia platino con un corte de pelo estilo mullet.

En 2012, ambas interpretaron juntas una versión de ‘Jolene’ de Parton en el 25° aniversario del parque temático Dollywood, y Miley llegó a considerar a su madrina como su modelo a seguir.

En 2019, el dúo volvió a cantar ‘Jolene’ en el escenario de los premios Grammy, donde se les unieron Kacey Musgraves y Katy Perry.

open image in gallery Miley Cyrus ha rendido homenaje al icono de la música Dolly Parton tras su fallecimiento a los 80 años ( AFP via Getty Images )

También se reunieron en el estudio de grabación para una versión reinventada de la canción de Cyrus de 2013, ‘Wrecking Ball’, para el álbum de Parton de 2023, Rockstar, donde la letra “Siempre te desearé” se cambió por “Siempre te amaré”.

A lo largo de los años, Miley había elogiado a su “tía Dolly” por apoyarla durante toda su carrera. Después de colaborar en la versión a dúo de ‘Wrecking Ball’, Parton dijo en X que Miley era “la persona más talentosa que [conocía]” y que estaba orgullosa de ser su madrina.

Ambas actuaron juntas en varias galas de premios y eventos festivos, incluyendo la presentación conjunta del especial de Año Nuevo de la cadena NBC en 2022.

Por su parte, en un emotivo tributo, Billy Ray dijo que amaba a Parton con todo su corazón y compartió anécdotas de su gira de 1992.

“En 1992, jamás lo olvidaré, entré a su camerino para disculparme por todas las historias de la prensa sensacionalista que afirmaban que estaba teniendo una aventura con ella”, escribió, compartiendo una galería de fotos de ambos a lo largo de los años. “Al más puro estilo de Dolly, simplemente me miró, me guiñó un ojo y dijo: ‘¡Cariño, esa basura vende discos!’”.

“Tengo tantos momentos y recuerdos con Dolly que no sé por dónde empezar. Como cualquier niño, crecí admirando a Dolly Parton. Ella formaba parte de nuestras vidas, en la televisión, en nuestras salas de estar”, continuó.

“Dolly me envió hace poco un mensaje precioso diciéndome que me quería con todo su corazón. Yo siempre la querré de la misma forma, con todo mi corazón”, manifestó.

open image in gallery “La sensación de perder a mi tía Dolly va más allá de lo que puedo compartir”, afirmó Miley Cyrus en un homenaje publicado el miércoles ( PA )

Músicos como Musgraves, Mick Jagger y Kelly Clarkson rindieron homenaje a Parton tras su fallecimiento. El presidente de EE. UU., Donald Trump, ordenó que las banderas estadounidenses ondearan a media asta en honor a la icónica figura de la música country.

Seaver, quien había sido jefe de seguridad de Parton durante más de dos décadas, dijo que era “un honor mezclado con absoluto orgullo y una gran tristeza” que le pidieran representar a su familia al anunciar su muerte.

“Pero la tristeza nos acompaña a nosotros, no a Dolly. Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús, donde seguramente la recibirán Carl [Dean, su difunto esposo], sus padres y muchísimas otras personas que la cuidaron y anhelaron encontrarse con ella en el cielo”, dijo.

Traducción de Sara Pignatiello