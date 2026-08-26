Cómo el marido de Dolly Parton, Carl Dean, inspiró su exitosa canción ‘Jolene’, y qué opinaba él al respecto

Dolly Parton conoció a Carl Dean, su primer y único marido, cuando tenía 18 años, el día que se mudó a Nashville, Tennessee. Se casaron dos años después, el 30 de mayo de 1966.

“Me sorprendió y me encantó que, mientras hablaba conmigo, me mirara a la cara (algo poco común en mí)”, escribió Parton, quien falleció esta semana a los 80 años, sobre su encuentro frente a la lavandería Wishy Washy.

“Parecía estar genuinamente interesado en averiguar quién era yo y qué me importaba”.

Dean, un empresario propietario de una empresa de asfalto en Nashville, falleció a los 82 años el lunes 3 de marzo de 2025. No se reveló la causa de su muerte, pero Parton declaró a Associated Press tras su fallecimiento que “llevaba bastante tiempo enfermo, y una parte de mí se sintió en paz al saber que estaba en paz y que ya no sufría”.

“Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. No hay palabras para describir el amor que compartimos durante más de 60 años. Gracias por sus oraciones y condolencias”, dijo Parton en un comunicado tras su fallecimiento.

A lo largo de los años, Dean inspiró gran parte del trabajo de Parton, sobre todo Jolene, uno de sus mayores éxitos, cuando se convirtió en el objeto de atención de una cajera de banco coqueta.

En 2014, deleitó a su público en Glastonbury con la historia que había detrás de la canción, cuando actuó en el espacio reservado a las leyendas del escenario Pyramid, en uno de los espectáculos más memorables de la historia del festival.

“Ahora bien, algunos de ustedes tal vez sepan, o tal vez no, que esta canción está basada, en líneas generales, en algo de verdad”, les dijo a sus fans. “La escribí hace años, cuando mi esposo pasaba más tiempo con Jolene del que yo creía que debía”.

Mientras la multitud abucheaba, continuó: “Me deshice de esa pelirroja a toda prisa. Pero quiero que sepan que de cualquier cosa puede salir algo bueno. Si no hubiera sido por ella, jamás habría escrito Jolene ni habría ganado tanto dinero, así que gracias, Jolene”.

Cincuenta años después del lanzamiento original de la canción, Parton reflexionó sobre cómo había afectado a su relación con Dean durante una aparición enThe One Show de la BBC.

“Se sintió un poco avergonzado cuando escribí la canción Jolene porque, en realidad, no era tan serio [como parece]”, explicó.

“Simplemente estaba celosa porque ella era una mujer hermosa y él solo estaba coqueteando”.

open image in gallery Dolly Parton actuando en el Festival de Glastonbury ( PA )

A lo largo de los años, otros artistas reversionaron Jolene, entre ellos la ahijada de Parton, Miley Cyrus, quien también cantó a dúo con ella en varias ocasiones.

Más recientemente, la superestrella del pop Beyoncé incluyó su versión de la canción en su álbum de 2024, Cowboy Carter, ganador de un premio Grammy. Parton elogió los cambios en la letra de Beyoncé y comentó: “Beyoncé le está dando problemas a esa chica y se lo merece”.

En una entrevista con The Independent, Parton dijo que Dean también inspiró su álbum de 2023, Rockstar, ya que muchas de las canciones que eligió reversionar eran sus favoritas.

open image in gallery Dolly Parton en la portada de su álbum de 2023, ‘Rockstar’ ( Butterfly Records vía AP )

Parton y Dean mantuvieron su relación en la más estricta privacidad, lo que la llevó a declarar a Associated Press en 1984 que la gente a menudo dudaba de la existencia de su marido.

“Mucha gente dice que Carl Dean no existe, que es solo un personaje que me inventé para que los demás me dejen en paz”, dijo bromeando con que él solo la había visto actuar una vez. Añadió que era un “romántico” que de vez en cuando le escribía poemas.

“Estamos muy orgullosos de nuestro matrimonio. Es el primero para ambos. Y el último”, escribió Parton en 2011.

Parton será sepultada junto a Dean en el mausoleo del cementerio Woodlawn Memorial Park and Mausoleum en Nashville, Tennessee. Siga aquí las últimas noticias y homenajes a Parton.

Traducción de Olivia Gorsin