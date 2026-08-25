Mariska Hargitay revela por qué estuvo a punto de abandonar ‘La ley y el orden’

Mariska Hargitay, actriz de la serie La ley y el orden, confesó que había estado a punto de abandonar su papel como la feroz comandante Olivia Benson tras más de 25 años interpretándolo.

En una nueva entrevista, la también protagonista de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, que ha interpretado a la capitana Benson desde el estreno de la serie en 1999, reveló que había estado a punto de abandonar el programa para buscar nuevas oportunidades, incluida su carrera como comediante.

“Lo de la comedia me resultaba doloroso porque sentía que solo estaba ejercitando una parte de mí misma”, declaró a Variety en una entrevista reciente, y continuó: “La gente decía: ‘Tienes que dejar ese programa y dedicarte a la comedia. Tienes que dejar ese programa y tener un programa de entrevistas”.

Pero Hargitay se dio cuenta de que no estaba lista para irse después de hablar con su amiga Julianna Margulies sobre la posibilidad de abandonar la serie. Fue entonces cuando logró compaginar diferentes proyectos de entretenimiento con el rodaje de Unidad de Víctimas Especiales.

“Me encantaba”, explicó, y añadió: “Luego pude hacer todas estas otras cosas, y por eso no pienso en irme ahora mismo”.

open image in gallery A Mariska Hargitay le preocupaba que solo estuviera aprovechando uno de sus talentos como protagonista de ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’ ( Getty )

“¿Quiero renunciar ahora? No. ¿Por qué? Hice una película mientras rodaba; participé en una obra de teatro durante seis semanas en un receso. Voy a presentar los premios Emmy”, dijo.

Agregó que protagonizar la obra Every Brilliant Thing en Broadway la entusiasmaba con respecto a otros proyectos que podía emprender cuando tuviera descansos del rodaje de la serie.

“El próximo verano, si no hago otra película, probablemente haré otra obra de teatro. ¡Y me encanta!”, dijo, y siguió: “Después de hacer mi película, se desató. Algo se desató, se abrió, se liberó”.

Hargitay se convertirá en la primera mujer en presentar los premios Emmy en 15 años, cuando la ceremonia tenga lugar en Los Ángeles, California, EE. UU., el 14 de septiembre.

“Sacar a la luz historias importantes ha sido la esencia de mi carrera. Es un gran honor para mí presentar la 78.ª edición de los Premios Emmy —en el centenario de mi querida [cadena] NBC— y celebrar a esta extraordinaria comunidad de narradores”, declaró Hargitay en un comunicado de prensa.

open image in gallery Mariska Hargitay ha interpretado a la enérgica comandante Olivia Benson en ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’ desde su estreno en 1999 ( Getty )

Unidad de Víctimas Especiales ha sufrido varios cambios en su reparto en los últimos años.

El capitán de la policía de Nueva York, Donald Cragen, interpretado por Dann Florek (75), fue eliminado de la serie en septiembre de 2025 tras 35 años apareciendo en la franquicia.

En el primer episodio de la temporada 27 de Unidad de Víctimas Especiales, la serie de acción real de mayor duración en la televisión, el personaje de Hargitay, Olivia Benson, rindió homenaje a su antiguo jefe, calificándolo como el mejor jefe que jamás había tenido.

“Todo lo que sé sobre ser capitana, lo aprendí de él”, dijo.

La serie principal de La ley y el orden también dará la bienvenida a un nuevo detective principal, interpretado por James Badge Dale, para la temporada número 26, que se estrena en octubre, tras la partida del personaje de Reid Scott, el detective principal Vincent Riley.

Hargitay ha aparecido en casi 600 episodios de Unidad de Víctimas Especiales, además de tener apariciones especiales en La ley y el orden, Policías de Chicago y La ley y el orden: crimen organizado.

Traducción de Sara Pignatiello