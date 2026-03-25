El especial por el 20.º aniversario de Hannah Montana llegó a Disney+ el martes, pero no todos los miembros del reparto original participaron en la celebración.

Los fans de la icónica comedia de Disney expresaron su decepción al notar la ausencia de Emily Osment y Mitchel Musso, quienes interpretaron a Lilly Truscott y Oliver Oken, los mejores amigos del personaje de Miley Stewart, encarnado por Miley Cyrus.

En redes sociales, muchos seguidores señalaron que la reunión se sentía incompleta sin ellos. “No es lo mismo sin Lilly y Oliver”, escribió un usuario en X, mientras otro comentó: “Si no están Emily y Oliver, paso”.

Algunos también lamentaron que el trío protagonista no se reuniera en el evento. “Es bastante triste que Emily y Mitchel no hayan ido a algo tan importante, siendo el trío principal”, escribió un fan.

En la misma línea, otro usuario agregó: “Me da mucha pena que no hayamos tenido una reunión entre los tres personajes más importantes de Hannah Montana. Estas fotos se sienten incompletas sin Emily y Mitchel”.

open image in gallery Emily Osment no aparece en el especial por los 20 años de ‘Hannah Montana’ en Disney+ ( Getty )

open image in gallery Osment dio vida a Lilly Truscott, amiga cercana del personaje de Miley Cyrus en la serie ( Disney )

Emily Osment, de 34 años, explicó su ausencia en un video publicado en Instagram el lunes, en el que también agradeció a los fans del programa por su apoyo a lo largo de los años.

“Estamos en el set de Georgie y Mandy: su primer matrimonio, y por eso no pude asistir a la reunión del 20 aniversario, porque estamos aquí grabando nuestro programa”, dijo en el video, acompañada por su compañero de reparto Montana Jordan. “Pero quería saludar y agradecer a todos los que nos han apoyado durante tantos años. Estoy muy agradecida de que sigan disfrutando del programa. Me siento muy orgullosa de haber formado parte de él… ¡Muchas gracias! Un fuerte abrazo”, añadió.

Osment interpreta a Mandy McAllister, protagonista de la serie de CBS que funciona como secuela directa de El joven Sheldon dentro del universo de The Big Bang Theory.

En el texto que acompañó la publicación, la actriz también reflexionó sobre el impacto que Hannah Montana tuvo en su vida. “Hannah Montana cambió mi vida. Me enseñó a respetar profundamente la comedia y me inculcó disciplina, paciencia, sentido del ritmo y respeto por el trabajo en un entorno profesional desde muy joven”, escribió.

“No puedo expresar lo mucho que significan para mí sus mensajes tan cariñosos ni lo afortunada que me siento de haber formado parte de un programa tan emblemático, que ocurre una vez en la vida”, continuó. “Gracias por permitirme entrar en sus hogares y espero seguir allí durante muchos años más”.

open image in gallery Mitchel Musso y Miley Cyrus en 2008 ( Getty )

Mitchel Musso también rindió homenaje a Hannah Montana con una publicación en Instagram en la que compartió varias fotografías antiguas del programa.

“Hannah Montana se apoderó de mi corazón y nunca me soltó”, escribió. “Literalmente crecimos con ustedes: fueron días largos en el set, con horarios caóticos; memorizábamos diálogos, reíamos entre tomas y aprendíamos sobre la vida mientras las cámaras seguían rodando”.

El actor añadió que la serie le dejó importantes enseñanzas. “Me enseñó muchos valores, pero el más importante para mí es que la risa puede ayudarte a superar los días difíciles”.

En su mensaje también agradeció a los seguidores que acompañaron la serie desde sus inicios. “A todos los que crecieron junto a nosotros… sus amigos también eran nuestros amigos. Como dijo mi abuela en su publicación, ver que muchos de ustedes formaron sus propias familias y comparten esta historia con sus hijos es un regalo indescriptible”.

Musso también dedicó unas palabras al equipo del programa. “Miley, Emily, Jason, Billy Ray, Moises y todo el equipo de Disney: se convirtieron en mi familia a través de todos esos momentos reales, caóticos y hermosos. Gracias por creer en un chico un poco torpe de Texas con atuendos cuestionables y ese corte de pelo”.

“Gracias por abrirme sus hogares y sus corazones hace 20 años y por permitirme seguir aquí hoy. Me siento honrado de que podamos compartir todo esto juntos”, concluyó.

Musso no aclaró el motivo de su ausencia en el especial, aunque su carrera en Disney se vio afectada tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en 2013.

Osment comentó en la publicación del actor: “Te quiero muchísimo [emoji de corazón]”.

El especial por el 20.º aniversario de Hannah Montana ya está disponible en Disney+.

Traducción de Leticia Zampedri