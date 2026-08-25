La familia de Dolly Parton publica un emotivo comunicado tras la muerte de la leyenda de la música country

La familia de Dolly Parton anunció este martes, a través de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, la muerte de la legendaria cantante de country a los 80 años, tras atravesar problemas de salud que no se habían dado a conocer públicamente.

En los últimos meses, Parton había hablado abiertamente sobre las dificultades que atravesó tras la muerte de su esposo, Carl Dean, con quien estuvo casada durante 60 años y a quien conoció a los 18, el mismo día de su llegada a Nashville. Apenas el viernes anterior, la cantante reveló a People que también había enfrentado “momentos difíciles” con su propia salud, aunque aseguró que se mantenía activa y seguía trabajando.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención mientras cuidaba de Carl”, explicó Parton en referencia a Dean, quien murió en marzo de 2025 a los 82 años. “Aunque todavía me estoy recuperando, sigo trabajando”.

A continuación, el comunicado completo de la familia sobre la muerte de la cantante, leído por su sobrino Bryan Seaver.

open image in gallery La cantante de 80 años tuvo que cancelar varias apariciones recientes y habló sobre sus problemas de salud en una entrevista el viernes ( Reuters )

“Dolly me pidió hace años que hiciera este anuncio en video, mucho antes de que pudiera imaginar que este momento realmente llegaría. Fui su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un puesto que antes ocupó mi padre, Larry. Aunque muchas veces pensé en lo que significaría este día, nunca comprendí realmente su peso hasta ahora. Es un honor, acompañado de un enorme orgullo y una profunda tristeza”, expresó Seaver.

“Pero la tristeza es nuestra, no de Dolly. Ella vivió en la luz y ahora está en los brazos de Jesús, seguramente recibida por Carl, sus padres y tantas otras personas que la esperaban en el cielo”.

Su sobrino también recordó cómo Parton transformó la vida de su familia y abrió camino para generaciones de artistas. “Cuando era niño, viajé por primera vez con Dolly y conocí la vida de las giras en la década de 1980. Ella abrió puertas no solo para mí, sino para toda nuestra familia, y nos permitió llegar a lugares que ni siquiera creíamos posibles. También abrió el camino para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los rincones del mundo”.

“Gracias a su ejemplo, aprendimos a creer que todo era posible. Nunca encontró una puerta que no pudiera abrir, y las que abrió hicieron historia y cambiaron muchas vidas. Mi familia y yo tenemos toda una vida de hermosos recuerdos con Dolly, pero ustedes también. Estuvo presente en sus televisores, discos, CD y listas de reproducción hasta convertirse, de una forma u otra, en parte de sus familias”.

Seaver aseguró además que la familia y el equipo de la cantante se encargarán de mantener vivo su legado. “Dolly era agricultora, igual que su padre. Él cultivaba la tierra; ella cultivaba canciones y felicidad”.

Finalmente, compartió el deseo de Parton sobre su descanso final. “Dolly me dijo que quería descansar en una hermosa cama de algodón suave porque, después de toda una vida rodeada de lentejuelas, por fin merecía estar cómoda y descansar”.

“Descansa en paz, tía Dolly. Tía abuela. Gigi. Que Dios bendiga a Dolly Parton y que Dios los bendiga a todos. Ella siempre los amará”.