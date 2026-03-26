Miley Cyrus tacha de “inquietante” a la conductora de ‘Call Her Daddy’ por mudarse a su vecindario cuando se hizo rica

Miley Cyrus ha calificado a la podcastera Alex Cooper de “un poco inquietante” después de que la presentadora se mudara justo al lado de su casa.

Cyrus dijo, en un discurso durante el Especial del 20° aniversario de Hannah Montana , que se estrenó el martes, que había elegido a la estrella de Call Her Daddy para presentar la reunión porque sabía que Cooper era una gran fan de la serie original de Disney Channel.

La cantante (33) bromeó en el escenario: “Y que Alex sea una superfan es un poco inquietante”, provocando las risas del público. Añadió: “Además, es mi vecina, lo cual también da miedo. Apenas comenzó a tener dinero, se mudó a la casa de al lado”.

Incorporó: “Sí, fue raro”.

La leyenda de Disney contó que Cooper (31), se había mostrado sorprendida al enterarse de que se había mudado a una casa en el vecindario de Cyrus en Los Ángeles (California, EE. UU.), hasta que la estrella del pop le recordó que ya había estado en su casa para una entrevista de podcast en 2020. Cyrus compró su rancho en Studio City en 2011, mientras que Cooper se mudó al barrio en 2022 con su actual esposo, Matt Kaplan.

open image in gallery Miley Cyrus afirma que Alex Cooper, presentadora del pódcast ‘Call Her Daddy’, es una “superfan” de ‘Hannah Montana’ ( Getty )

Cyrus continuó: “Pero bueno, gracias por ser la anfitriona. Gracias por tu increíble dedicación a Hannah Montana ”.

La cantante de ‘Best of Both Worlds’ ya se había burlado de Cooper en un video de Variety en YouTube antes del especial de Hannah Montana, donde le preguntaron a Cyrus qué tan bien recordaba las canciones que interpretó en el programa de Disney Channel.

En el video, identificó fácilmente la letra de la exitosa canción de su alter ego, ‘Rockstar’, leyendo “Practicando Tai Chi, campeona de snowboard/Podría arreglar tu neumático desinflado”, antes de reprender a Cooper por no conocer la letra de la canción.

“Lo sé porque se trata de Alex Cooper, quien presentó el Especial del 20° Aniversario de Hannah, y esta es su canción favorita de Hannah Montana”, dijo Cyrus a Variety , y continuó: “Le pregunté si realmente se sabía la letra, y no sabía que decía ‘Practicando Tai Chi, campeona de snowboard’”.

Acotó: “Lo tiene tatuado en los brazos, así que no sé cómo se le pudo olvidar”.

open image in gallery Miley Cyrus en el estreno del ‘Especial del 20° Aniversario de Hannah Montana’ en Los Ángeles ( Invision )

Cooper ayudó a Cyrus a planificar el especial de Hannah Montana, que está disponible en Disney+, diciéndole lo que los fans de la icónica serie querrían ver, incluyendo una aparición estelar de Selena Gomez y detalles nostálgicos como la música de transición del programa.

La serie Hannah Montana , que se emitió desde 2006 hasta 2011, seguía la vida del personaje adolescente de Cyrus, Miley Stewart, mientras llevaba una doble vida como estudiante de secundaria y como la mundialmente famosa estrella del pop Hannah Montana, convirtiéndose en la artista cada vez que se ponía su característica peluca rubia.

Traducción de Sara Pignatiello