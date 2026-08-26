Dolly Parton libró una breve batalla contra el cáncer

La estrella de la música country Dolly Parton, que logró ascender de una cabaña en las montañas de Tennessee hasta la fama mundial, murió en Nashville a los 80 años tras padecer cáncer.

“Tras enfrentar con valentía una breve batalla contra el cáncer, partió hoy de su vida terrenal en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, rodeada de seres queridos”, dijo el martes su publicista, Marcel Pariseau en un comunicado.

Conocida por su figura curvilínea, sus enormes pelucas rubias y sus atuendos ajustados que acompañaban su ingenio autocrítico, fue una de las personalidades más queridas de la música y más allá: una celebridad poco común cuyo atractivo trascendió generaciones, geografías y la política.

Escribió cientos de canciones, incluidos clásicos como “Jolene”, “Coat of Many Colors” e “I Will Always Love You”, que sumaron más de 100 millones de ventas en todo el mundo y más de 1.000 millones de reproducciones en línea. Parton, que durante sus presentaciones pulsaba banjos, guitarras y dulcémeres adornados con joyas con sus largas uñas, fue una filántropa generosa y una empresaria exitosa cuyos proyectos incluyeron un parque temático en las estribaciones de las Montañas Humeantes, cerca de su lugar de nacimiento.

Su carrera estuvo marcada para siempre por su crianza como una de 12 hijos nacidos en lo que ella llamaba una familia de Tennessee “pobrísima”. Fundó su organización educativa sin fines de lucro, Imagination Library, para enviar libros gratuitos a niños en Tennessee porque su padre, que dejó la escuela para trabajar en la granja, tuvo dificultades para aprender a leer.

Las primeras actuaciones musicales de Parton fueron en la iglesia, donde su abuelo era predicador. A los 10 años, estaba aprendiendo guitarra y cantando en programas locales de televisión. A los 13, apareció en el Grand Ole Opry en Nashville, donde Johnny Cash la presentó como “una niñita de allá arriba, del este de Tennessee”.

Con 55 nominaciones al Grammy y 10 victorias, Parton es la tercera mujer más nominada en la historia de los Grammy, solo detrás de Beyoncé y Taylor Swift.

Parton atravesó divisiones sociales y políticas, a través de múltiples generaciones de fans, urbanos y rurales y los de en medio. En años electorales tumultuosos, no era raro ver camisetas de “Dolly para presidenta”. Pero era estricta en no expresar sus propias creencias políticas, y a menudo eludía preguntas sobre presidentes, candidatos, políticas y otras controversias.

Cuando la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll envió una boleta en 2022 con su nombre, sin embargo, ella dijo que sentía que no se lo había ganado; los votantes respondieron con un “Hello, Dolly”. Parton asistió a la ceremonia de inducción, actuó y luego lanzó un álbum de rock.

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Dalton informó desde Los Ángeles. El periodista de The Associated Press Hillel Italie en Nueva York contribuyó.