Los vínculos de Kanye West con Rusia generan revuelo mientras un recinto se niega a albergar su concierto

Los próximos conciertos de Kanye West en San Petersburgo quedaron en duda después de que el Gazprom Arena asegurara que nunca se firmó un contrato para realizar los espectáculos.

El polémico rapero, quien cambió legalmente su nombre a Ye, tenía previsto presentarse el 10 y 11 de octubre en el estadio de la ciudad rusa, con capacidad para unas 80.000 personas. Sin embargo, los planes se complicaron luego de que el propio recinto pusiera en duda la realización de ambas fechas.

Según informó The Moscow Times, el Gazprom Arena señaló este martes que los conciertos “no pueden realizarse” debido a que Say Agency, la empresa encargada de la organización, no había firmado los contratos de alquiler. La situación generó aún más incertidumbre porque el estadio había promocionado las presentaciones con anterioridad.

Por su parte, Anna Subcheva, directora ejecutiva de Say Agency, negó que los conciertos hayan sido cancelados y aseguró que las negociaciones siguen en marcha. Según explicó, espera que los contratos queden formalizados este jueves.

Además, Subcheva afirmó que Ye ya recibió un anticipo de alrededor de 17,7 millones de dólares, lo que añade otra incógnita sobre el futuro de los dos espectáculos.

open image in gallery Los próximos conciertos de Kanye West en Rusia están en el centro de una disputa entre los organizadores y el recinto ( PA )

Si los conciertos llegan a realizarse, West se convertiría en la estrella internacional de mayor perfil en presentarse en Rusia desde que el país invadió Ucrania.

Sin embargo, sus planes de gira han enfrentado varios obstáculos en distintas partes del mundo debido a sus anteriores comentarios antisemitas y pronazis. El mes pasado, por ejemplo, el club de fútbol suizo FC Basel impidió que se realizara un concierto previsto en el estadio St. Jakob-Park.

Representantes del club explicaron a Reuters que el espectáculo “no estaba en línea con nuestros valores” y que, tras evaluar la situación, decidieron no seguir adelante con el evento.

Meses antes, en abril, la anunciada participación de West como artista principal durante tres noches del Wireless Festival de Londres también provocó una fuerte controversia. Finalmente, el gobierno británico bloqueó sus presentaciones al negarle la entrada al país.

Ante las críticas por sus declaraciones anteriores, West ha intentado retractarse y expresar su arrepentimiento. “Sé que llevará tiempo comprender la sinceridad de mi compromiso de reparar mis errores”, afirmó.

open image in gallery West no pudo ingresar al Reino Unido a principios de este año ( PA Archive )

“Asumo toda la responsabilidad por lo que me corresponde, pero no quiero involucrar a mis fans en esto. Mis fans lo son todo para mí. ¡Estoy deseando volver a los escenarios!”, afirmó.

Desde principios de año, West ha intentado retomar su vida pública después de disculparse por sus comentarios antisemitas. En enero, publicó un anuncio de página completa en The Wall Street Journal dirigido a “aquellos a quienes he lastimado”, en el que atribuyó su comportamiento a un trastorno bipolar tipo 1 que no estaba siendo tratado y aseguró que había “perdido el contacto con la realidad”.

Sin embargo, sus recientes presentaciones en Estados Unidos también generaron críticas. Algunos periodistas que asistieron a los conciertos señalaron que el rapero no se disculpó ni hizo referencia a la controversia durante los espectáculos. Uno de ellos incluso destacó que “apenas se dirigió al público”.

Traducción de Leticia Zampedri