Los países que participarán en el Mundial 2026 han comenzado a dar a conocer sus plantillas de 26 jugadores para el torneo, que se celebrará este verano en EE. UU., Canadá y México.

Con 48 equipos participando en el torneo, que comienza el 11 de junio, habrá más jugadores que nunca logrando su objetivo de formar parte de la competición de fútbol más famosa.

Cada país deberá proporcionar a la FIFA una lista definitiva de entre 23 y 26 jugadores (de los cuales al menos tres deben ser porteros) antes del 2 de junio, y un jugador que se lesione posteriormente solo podrá ser sustituido por alguien de la lista preliminar de 55 jugadores presentada previamente, hasta 24 horas antes del primer partido del equipo en la Copa del Mundo.

Las convocatorias se han anunciado a lo largo de todo mayo. Bosnia y Herzegovina se convirtió en la primera nación en confirmar su plantilla el 11 de mayo.

Aquí están todas las plantillas del Mundial de 2026 y todos los jugadores que participarán en el torneo de este verano:

Grupo A

México

Entrenador: Javier Aguirre

Equipo preliminar

Goalkeepers: Alex Padilla (Athletic Club), Antonio Rodriguez (Tijuana), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Carlos Moreno (Pachuca), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raul Rangel (Chivas)

Defensores : Bryan González (Chivas), César Montes (Lokomotiv Moscú), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Everardo López (Toluca), Israel Reyes (América), Jesús Angulo (Tigres), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Gómez (Tijuana), Johan Vásquez (Génova), Jorge Sánchez (PAOK), Julián Araujo (Celtic), Luis Rey (Puebla), Mateo Chávez (AZ) Alkmaar), Ramón Juárez (América), Richard Ledezma (Chivas), Víctor Guzmán (Monterrey)

Midfielders: Alexei Dominguez (Pachuca), Alexis Gutierrez (America), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Brian Gutierrez (Chivas), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Denzell Garcia (FC Juarez), Diego Lainez (Tigres), Efrain Alvarez (Chivas), Elias Montiel (Pachuca), Erick Sanchez (America), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Isaias Violante (America), Jeremy Marquez (Cruz Azul), Jordan Carrillo (Pumas), Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls), Kevin Castaneda (Tijuana), Luis Chavez (Dinamo Moscu), Luis Romo (Chivas), Marcel Ruiz (Toluca), Obed Vargas (Atletico de Madrid), Orbelin Pineda (AEK), Jesus Angulo (Toluca)

Forwards: Alexis Vega (Toluca), Armando Gonzalez (Chivas), Cesar Huerta (Anderlecht), German Berterame (Inter Miami), Guillermo Martinez (Pumas), Julian Quinones (Al-Qadisiyah), Raul Jimenez (Fulham), Roberto Alvarado (Chivas), Santiago Gimenez (Milan)

Sudáfrica

Entrenador: Hugo Broos

Arqueros: Brandon Peterson, Ricardo Goss, Ronwen Williams, Sipho Chaine

Defensas: Aubrey Modiba, Thapelo Morena, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau, James Monyane, Bradley Cross, Olwethu Makhanya, Ime Okon, Tholo Matuludi, Samukelo Kabini, Khulumani Ndamane, Mbekezeli Mbokazi

Centrocampistas: Themba Zwane, Yaya Sithole, Teboho Mokoena, Lebohang Maboe, Thalente Mbatha, Jayden Adams, Tshepang Moremi, Brooklyn Poggenpoel, Kamogelo Sebelebele, Patrick Maswanganyi

Delanteros: Lyle Foster, Oswin Appolli, Iqraam Rayners, Evidence Makgopa, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng.

Corea del Sur

Ex estrella del Tottenham Son Heung-min, actualmente en Los Angeles FC, ha sido seleccionado para su cuarta Copa del Mundo y capitaneará a la selección de Corea del Sur, que incluye a cinco jugadores que militan en clubes del Reino Unido: el delantero de los Wolves, Hwang Hee-chan, y cuatro centrocampistas: Bae Jun-ho del Stoke, Paik Seung-ho del Birmingham, Eom Ji-sung del Swansea y Yang Hyun-jun del Celtic. El defensa Jens Castrop, nacido en Alemania y jugador del Borussia Mönchengladbach, cuya madre es coreana, se convierte además en el primer jugador con doble ascendencia en formar parte de la selección de Corea del Sur para un Mundial.

Entrenador: Hong Myung-bo

Porteros: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk)

Defensores: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Munich), Kim Tae-hyon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Lee Ki-hyuk Wiom (Gangwon), Lee Ki-hyuk Lee (Taue-Han-sen) (Midtjylland), Cho Yu-min (Sharjah)

Centrocampistas: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee-Mainnoom HFwang (Ulsan), Lee-Mainnoom HFwang (Hee-chan (Wolves)

Delanteros: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Besitkas), Cho Gue-sung (Midtjylland)

República Checa

Entrenador: Miroslav Koubek

Equipo preliminar:

Porteros : Lukas Hornicek (Braga), Martin Jedlicka (Banik Ostrava), Antonin Kinsky (Tottenham), Jan Koutny (Sigma Olomouc), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jakub Markovic (Slavia Praga), Jindrich Stanek (Slavia Praga)

Defensores : Vladimir Coufal (TSG Hoffenheim), David Douděra (Slavia Praga), Matěj Hadas (Sigma Olomouc), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (TSG Hoffenheim), Stěpan Chaloupek (Slavia Praga), Vaclav Jemelka (Viktoria Plzen), David Jurasek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolverhampton Wanderers), Karel Spacil (Viktoria Plzen), Adam Sevinský (Sparta Praga), Martin Vitik (Bolonia), Tomas Vlcek (Slavia Praga), Jaroslav Zelený (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga)

Centrocampistas : Lukas Ambros (Gornik Zabrze), Michal Beran (Sigma Olomouc), Pavel Bucha (FC Cincinnati), Lukas Cerv (Victoria Plzen), Krystof Danek (LASK Linz), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Patrik Hellebrand (Gornik Zabrze), Adam Ofac (Lorbec), Ofa Banik (Ostrac), Ostrac Tomas Ladra (Viktoria Plzen), David Planka (Banik Ostrava), Lukas Provod (Slavia Praga), Matěj Rynes (Sparta Praga), Lukas Sadilek (Gornik Zabrze), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochůrek (Sparta Praga), Alexander Sojka (Vik Tomas Plzen), Pavel Hamček (Suc (Lyon), Denis Visinski (Victoria Plzen)

Delanteros : Adam Hložek (TSG Hoffenheim), Tomas Chorý (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Christophe Kabongo (Mlada Boleslav), Jan Kliment (Sigma Olomouc), Jan Kuchta (Sparta Praga), Vasil Kusej (Slavia Praga), Ondřej Mihalik (Hradec Kralove), Vojtěch Patrak (Pardubice), Vaclav Sejk (Sigma Olomouc), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matej Vydra (Viktoria Plzen)

Grupo B

Canadá

Entrenador: Jesse Marsch

Porteros: Maxime Crépeau, Dayne St. Clair, Owen Goodman.

Defensores: Richie Laryea, Alphonso Davies, Joel Waterman, Derek Cornelius, Alfie Jones, Zorhan Bassong, Alistair Johnston, Moïse Bombito, Luc Rollet, Jamie Knight-Lebel

Centrocampistas: Jonathan Osorio, Marcelo Flores, Stephen Eustáquio, Mathieu Choinière, Ralph Priso-Mbongue, Nathan Saliba, Ismaël Koné, Ali Ahmed, Niko Sigur

Delanteros: Cyle Larin, Liam Millar, Jonathan David, Jayden Nelson, Tajon Buchanan, Jacob Shaffelburg, Tani Oluwaseyi, Jacen Russell-Rowe, Daniel Jebbison, Promise David.

Bosnia y Herzegovina

Bosnia, que derrotó a Gales en la repesca camino a su clasificación para la segunda Copa del Mundo de su historia, se convirtió en el primer equipo en anunciar su plantilla el 11 de mayo, con Edin Dzeko (40) como la incorporación más destacada. Roger Milla, quien jugó en Camerún en 1994, era el único futbolista de campo de 40 años o más en participar en una Copa del Mundo, pero el exdelantero del Manchester City, Dzeko, está a punto de unirse a ese selecto grupo.

Entrenador: Sergey Barbarez

Porteros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Defensores: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Centrocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Edin Dzeko (Schalke)

Catar

Entrenador: Julen Lopetegui

Equipo preliminar

Porteros : Shehab Elleithy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)

Defensores : Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar)

Centrocampistas : Ahmed Fathi (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohammed Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)

Delanteros : Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmilson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Sebastian Soria (Qatar), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mubarak Shannan (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)

Suiza

Arqueros: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Defensores: Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Cömert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodríguez, Silvan Widmer

Mediocampistas/delanteros: Michel Aebischer, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Cedric Itten, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Dan Ndoye, Noah Okafor, Fabian Rieder, Djibril Sow, Rubén Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria.

Entrenador: Murat Yakin

Grupo C

Brasil

Brasil anunció su convocatoria el 18 de mayo.

Entrenador: Carlo Ancelotti

Equipo preliminar

Porteros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahce), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest), Weverton (Grêmio)

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit de San Petersburgo), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Leo Ortiz (Flamengo), Leo Pereira (Flamengo), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Murillo (Nottingham Forest), Roger Ibáñez (Al Ahli), Thiago Silva (Oporto), Vitinho (Botafogo), Vitor Reis (Girona), Wesley (Roma)

Centrocampistas: Andreas Pereira (Palmeiras), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Ederson (Atalanta), Fabinho (Al Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray), Gerson (Cruzeiro), Joao Gomes (Wolverhampton), Lucas Paqueta (Flamengo), Matheus Pereira (Cruzeiro)

Laterales: Antony (Real Betis), Endrick (Lyon), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Igor Thiago (Brentford), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburgo), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Richarlison (Tottenham), Samuel Lino (Flamengo), Vinicius Jr. (Real Madrid)

Marruecos

Entrenador: Mohamed Ouahbi

Arqueros: Munir El Kajoui, Mehdi Harrar, Yanis Benchaouch, Ibrahim Gomis

Defensas: Youssef Belammari, Ismaël Baouf, Abdelhamid Aït Boudlal, Soufiane Bouftini, Souffian El Karouani, Anass Salah-Eddine, Mohamed Chibi.

Centrocampistas: Sofiane Boufal, Ismael Saibari, Imrân Louza, Soufiane El-Faouzi, Samir El Mourabet, Oussama Targhalline, Ayyoub Bouaddi, Marwane Saadane.

Delanteros: Ayoube Amaimouni-Echghouyab, Soufiane Benjdida, Othmane Maamma, Tawfik Bentayeb, Gessime Yassine, Rayane Bounida, Ayoub El Kaabi, Yanis Begraoui, Amine Sbaï, Yassir Zabiri.

Haití

Haití ha incluido a las estrellas de la Premier League Wilson Isidor y Jean-Ricner Bellegarde en su plantilla para el Mundial, donde se enfrentarán a Escocia en su primer partido. El máximo goleador histórico, Duckens Nazon, exjugador del Coventry y del Oldham, también forma parte del equipo para liderar el ataque este verano.

Entrenador: Sebastien Migne

Porteros: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz)

Defensores: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Bern).

Centrocampistas: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov)

Delanteros: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Escocia

Porteros: Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly

Defensas: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney

Centrocampistas: Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay

Delanteros: Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart.

Entrenador: Steve Clarke

Grupo D

EE. UU.

Porteros: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner.

Defensores: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Centrocampistas: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Timothy Weah, Alejandro Zendejas.

Delanteros: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright.

Entrenador: Mauricio Pochettino

Paraguay

Coach: Gustavo Alfaro

Equipo preliminar

Porteros: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia), Carlos Coronel (Sao Paulo), Santiago Rojas (Nacional), Juan Espinola (Barracas Central)

Defensores: Gustavo Gomez (Palmeiras), Junior Alonso (Atletico Mineiro), Fabian Balbuena (Gremio), Omar Alderete (Sunderland), Juan Caceres (Dynamo Moscow), Blas Riveros (Cerro Porteno), Alan Benitez (Libertad), Agustin Sandez (Rosario Central), Mateo Gamarra (Cruzeiro), Saul Salcedo (Newell's Old Boys), Jose Canale (Lanus), Diego Leon (Manchester United), Alexandro Maidana (Talleres), Alcides Benitez (Belgrano), Ronaldo Dejesus (Lanus), Alan Nunez (Nacional)

Centrcampistas: Miguel Almiron (Atlanta United), Mathias Villasanti (Gremio), Kaku (Al Ain), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Ramon Sosa (Palmeiras), Diego Gomez (Brighton & Hove Albion), Damian Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Matias Galarza (Atlanta United), Robert Piris Da Motta (Cerro Porteno), Alvaro Campuzano (Libertad), Diego Gonzalez (Atlas), Hugo Cuenca (Burgos), Mauricio Magalhaes (Palmeiras), Lucas Romero (Universidad de Chile), Enso Gonzalez (Wolverhampton Wanderers), Ruben Lezcano (Olimpia)

Delanteros: Oscar Romero (Huracan), Angel Romero (Boca Juniors), Antonio Sanabria (Cremonese), Julio Enciso (Strasbourg), Gabriel Avalos (Independiente), Carlos Gonzalez (Independiente del Valle), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Adam Bareiro (Boca Juniors), Lorenzo Melgarejo (Libertad), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Ronaldo Martinez (Talleres), Gustavo Caballero (Portsmouth), Robert Morales (UNAM), Adrian Alcaraz (Olimpia), Rodney Redes (LDU Quito)

Australia

Australia anunciará su plantilla el 1° de junio.

Entrenador: Tony Popovic.

Turquía

Entrenador: Vincenzo Montella

Porteros: Mert Günok, Ugurcan Çakir, Muhammed Sengezer, Ersin Destanoglu, Altay Bayindir

Defensas: Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakci, Caglar Söyüncü, Ferdi Kadioglu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Merih Demiral, Mustafa Eskihellac, Zeki Çelik, Eren Elmali, Ahmetcan Kaplan, Samet Akaydin, Yusuf Akcicek.

Centrocampistas: Hakan Çalhanoglu, Irfan Can Kahveci, Salih Özcan, Atakan Karazor, Orkun Kökçü, Aral Simsir, Ismail Yüksek, Arda Güler, Demir Ege Tiknaz, Can Uzun

Delanteros: Yusuf Sari, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoglu, Baris Alper Yilmaz, Oguz Aydin, Deniz Gül, Kenan Yildiz.

Grupo E

Alemania

Entrenador: Julian Nagelsmann

Porteros: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart).

Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United).

Centrocampistas: Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05), Leon Goretzka (Bayern München), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Lennart Karl (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bayern München), Leroy Sané (Galatasaray), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool).

Delanteros: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (VfB Suttgart), Nick Woltemade (Newcastle United).

Curazao

Entrenador: Dick Advocaat

Porteros: Eloy Room, Trevor Doornbusch, Tyrick Bodak.

Defensas: Joshua Brenet, Riechedly Bazoer, Sherel Floranus, Armando Obispo, Juriën Gaari, Roshon van Eijma, Shurandy Sambo, Livano Comenencia, Deveron Fonville.

Centrocampistas: Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Kevin Felida, Godfried Roemeratoe, Tahith Chong, Ar'jany Martha, Tyrese Noslin.

Delanteros: Jürgen Locadia, Brandley Kuwas, Gervane Kastaneer, Kenji Gorré, Sontje Hansen, Jearl Margaritha, Jeremy Antonisse.

Costa de Marfil

Costa de Marfil ha incluido a Ange-Yoan Bonny, del Inter de Milán, después de que la FIFA aprobara el cambio de nacionalidad del internacional juvenil francés. También regresa el exdelantero del Arsenal, Nicolas Pepe, quien no participó en la Copa Africana de Naciones, pero ni Wilfried Zaha ni Sébastien Haller han sido incluidos.

Entrenador: Emerse Fae

Porteros: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Defensores: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Clement Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil `Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried (Galalsaray)

Centrocampistas: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor)

Delanteros: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Niza)

Ecuador

Entrenador: Sebastian Beccacece

Arqueros: Gonzalo Valle, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, Cristian Loor.

Defensas: Pervis Estupiñán, Félix Torres, Ángelo Preciado, Jackson Porozo, José Hurtado, Yaimar Medina, Joel Ordóñez, Deinner Ordóñez, Fricio Caicedo.

Centrocampistas: Alan Franco, Jordy Alcivar, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Denil Castillo, Kendry Páez, Darwin Guagua, Ederson Castillo, Malcom Dacosta.

Delanteros: Enner Valencia, Jordy Caicedo, John Yeboah, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez, John Mercado, Anthony Valencia, Nilson Angulo, Alan Minda, Bruno Caicedo, Jeremy Arévalo, Luis Fragozo.

Grupo F

Países Bajos

Entrenador: Ronald Koeman

Porteros: Mark Flekken, Bart Verbruggen, Justin Bijlow

Defensas: Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Jeremie Frimpong, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Jorrel Hato

Centrocampistas: Jerdy Schouten, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, Quinten Timber, Luciano Valente, Xavi Simons

Delanteros: Wout Weghorst, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen, Brian Brobbey.

Japón

Kaoru Mitoma, del Brighton, se ha quedado fuera de la convocatoria de Japón para el Mundial tras sufrir una inoportuna lesión en los isquiotibiales. Takumi Minamino, otra opción ofensiva, también estará de baja mientras se recupera de un grave problema de rodilla. El exdefensa del Arsenal, Takehiro Tomiyasu, ha sufrido varios contratiempos, pero está listo para debutar con su selección después de casi dos años.

Entrenador: Hajime Moriyasu

Porteros: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Aya Suzuka (Parma Calcio).

Defensores: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Múnich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junosuke Suzuki (FC Copenhague).

Centrocampistas: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz), Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Delanteros: Ayase Ueda (Feyenoord), Keito Nakamura (Stade de Reims), Ito Suzuki (Friburgo), Kento Shiode (Wolfsburgo), Keisuke Goto (Sint-Truiden).

Suecia

La convocatoria de Suecia, anunciada por Graham Potter, no deparó grandes sorpresas, como era de esperar, ya que Dejan Kulusevski, del Tottenham, no fue incluido tras un año de baja por una lesión de rodilla. Viktor Gyokeres, del Arsenal, y Alexander Isak, del Liverpool, le brindan a Potter una gran potencia ofensiva, y el exentrenador del Chelsea y del West Ham confía en que este último recupere su mejor forma. “Nuestro reto es que Alex esté en su mejor momento de la temporada y que alcance su máximo nivel”, declaró Potter, y añadió: “Porque si lo consigue, será un jugador de clase mundial”.

Entrenador: Graham Potter

Porteros: Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Stoke City), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County)

Defensores: Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Victor Lindelof (Aston Villa), Isak Hien (Atalanta), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Gustaf Lagerbielke (Braga), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Emil Holm (Juventus), Hjalmar Ekdal (Burnley), Erik Smith (St. Pauli).

Centrocampistas y delanteros: Taha Ali (Malmo FF), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Jesper Karlstrom (Udinese), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Besfort Zeneli (Royale Union Saint-Gilloise), Alexander Isak (Liverpool), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Ken Sema (Pafos).

Túnez

Túnez ha dejado fuera de su convocatoria para el Mundial al centrocampista Ferjani Sassi, de 34 años y con más de cien partidos internacionales, así como al experimentado defensa Yassine Meriah, con 95 internacionalidades. El exentrenador del Nottingham Forest, Sabri Lamouchi, se hizo cargo de la selección tunecina en enero y ya había dejado fuera a ambos jugadores en los amistosos a principios de año, dando a entender que no volverían a ser convocados. El delantero del Paris Saint-Germain, Khalil Ayari, que aún no ha debutado con el primer equipo, sí forma parte de la convocatoria.

Entrenador: Sabri Lamouchi

Porteros: Sabri Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien)

Defensores: Ali Abdi (Niza), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Ginebra), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berne)

Centrocampistas: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlín), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)

Delanteros: Elias Achouri (FC Copenhague), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic)

Grupo G

Bélgica

Bélgica ha apostado por la buena forma física de Romelu Lukaku, quien participará en su cuarto Mundial a pesar de haber jugado apenas una hora de fútbol oficial esta temporada. Kevin De Bruyne, Axel Witsel y Thibaut Courtois, quien también ha sufrido lesiones recientemente, están listos para su cuarto torneo, mientras que el prometedor Matías Fernández-Pardo (21) se ha comprometido con su país natal tras haber representado a España.

Entrenador: Rudi García

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)

Defensores : Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisboa), ⁠Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), ⁠Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille) Frankfurt)

Centrocampistas : Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brujas), Axel Witsel (Girona)

Delanteros : Charles De ‌Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matías Fernández-Pardo (Lille), Romelu ​Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Estrasburgo), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

Egipto

Entrenador: Hossam Hassan

Porteros: Mohamed El Shenawy, Mahdy Soliman, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa.

Defensas: Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Tarek Alaa.

Centrocampistas: Zizo, Hamdy Fathy, Nabil Emad, Emam Ashour, Ibrahim Adel, Mahmoud Saber, Mohanad Lasheen, Marwan Attia.

Delanteros: Trézéguet, Haissem Hassan, Omar Marmoush, Mostafa Ziko, Hamza Abdelkarim, Aqtay Abdallah, Mohamed Salah.

Irán

Irán anunciará su plantilla el 1° de junio.

Entrenador: Amir Ghalenoei

Nueva Zelanda

El seleccionador inglés Darren Bazeley ha recurrido al fútbol amateur para completar su plantilla de Nueva Zelanda. El defensa Tommy Smith, de 36 años y que milita en el Braintree Town de la National League, regresa a la selección por primera vez desde 2024. Smith ya había jugado con los All Whites en su último Mundial en 2010, al igual que el delantero del Nottingham Forest, Chris Wood, capitán del equipo. Por otro lado, el centrocampista del Newcastle Jets, Lachlan Bayliss, con dos internacionalidades, también ha sido seleccionado por Bazeley.

Entrenador: Darren Bazeley

Porteros : Max Crocombe (Millwall FC), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC)

Defensores : Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham AFC), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town)

Centrocampistas : Joe Bell (Viking FK), Marko Stamenic (Swansea City), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Delanteros : Matt Garbett (Peterborough United), Chris Wood (Nottingham Forest), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Eli Just (Motherwell FC), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Etienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC)

Grupo H

España

Entrenador: Luis de la Fuente

Porteros: David Raya, Unai Simón, Joan García.

Defensas: Eric García, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella, Pedro Porro, Marc Pubill, Pau Cubarsí.

Centrocampistas: Marcos Llorente, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Rodri, Pedri, Martín Zubimendi, Yéremy Pino, Álex Baena, Gavi.

Delanteros: Borja Iglesias, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Víctor Muñoz.

Cabo Verde

Roberto Lopes, defensa central del Shamrock Rovers, nacido en Dublín, quien recibió su primera convocatoria internacional cuando el entrenador lo contactó a través de LinkedIn, forma parte de la selección de Cabo Verde para su primera Copa del Mundo. El entrenador Bubista también ha apostado por el estado físico del defensa central Logan Costa, quien jugó 13 minutos con el Villarreal el fin de semana en su primer partido desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en julio pasado, mientras que el portero del San Diego, CJ dos Santos, es el único jugador sin experiencia internacional en la plantilla después de que la FIFA aprobara su cambio de nacionalidad deportiva de EE. UU. a la selección nacional recientemente.

Entrenador: Bubista

Porteros: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Defensores: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Joao Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Centrocampistas: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Delanteros: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

Arabia Saudita

Entrenador: Georgios Donis

Porteros: Ahmed Al-Kassar, Mohammed Al-Owais, Abdulquddus Atiah, Nawaf Al-Aqidi

Defensas: Hassan Mahbub, Hassan Al-Tombakti, Abdulelah Al-Amri, Saud Abdulhamid, Ali Lajami, Moteb Al-Harbi, Nawaf Boushal, Ali Majrashi, Zakaria Al Hawsawi, Jehad Thakri

Centrocampistas: Salem Al-Dawsari, Mohamed Kanno, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Aiman Yahya, Ziyad Aljohani, Musab Al-Juwayr, Ala Mohsen Al Hajji, Mohammed Aboulshamat

Delanteros: Saleh Al-Shehri, Feras Al-Brikan, Abdullah Al-Salem, Sultan Mandash, Khalid Al-Ghannam, Abdullah Al-Hamdan, Saleh Abu Al-Shamat.

Uruguay

Coach: Marcelo Bielsa

Porteros: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele.

Defensas: José Luis Rodríguez, Gullermo Varela, José María Giménez, Mathías Olivera, Santiago Bueno, Matías Viña, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Benjamín García, Brian Barboza.

Centrocampistas: Emiliano Martínez, Giorgian de Arrascaeta, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz, Nicolás Fonseca, Maxi Araújo, Juan Manuel Sanabria, Facundo Pellistri, Luciano Gonzalez, Pablo Alcoba.

Delanteros: Facundo Torres, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Facundo Martínez, Agustín Canobbio, Darwin Núñez, Federico Viñas, Agustín Álvarez.

Grupo I

Francia

El portero del Lens, Robin Risser, ha sido recompensado por su excelente rendimiento en el equipo revelación de la Ligue 1 con un puesto como tercer portero de la selección francesa. En una lucha entre delanteros de la Premier League por el último lugar en un grupo de ataque muy competitivo, Jean-Philippe Mateta, del Crystal Palace, se impone a Randal Kolo Muani, cedido por el Tottenham y autor de un gol en la tanda de penaltis de la final hace cuatro años.

Entrenador: Didier Deschamps

Porteros : Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser.

Defensores : Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konate, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano.

Centrocampistas: N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery.

Delanteros : Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Desire Doue, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram.

Senegal

Entrenador: Pape Thiaw

Porteros: Mory Diaw, Édouard Mendy, Yehvann Diouf.

Defensas: Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, Moustapha Mbow, Antoine Mendy, Mamadou Sarr, El Hadji Malick Diouf, Ilay Camara.

Centrocampistas: Lamine Camara, Idrissa Gueye, Krépin Diatta, Pape Gueye, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, Mouhamadou Diarra, Bara Sapoko Ndiaye.

Delanteros: Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Cherif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng, Assane Diao, Ibrahim Mbaye.

Irak

Irak anunciará su plantilla el 1° de junio.

Entrenador: Graham Arnold

Noruega

Entrenador: Stale Solbakken

Porteros: Ørjan Nylan, Sander Tangvik, Egil Selvik.

Defensas: Kristoffer Ajer, Leo Østigard, David Møller Wolfe, Fredrik André Bjørkan, Marcus Pedersen, Torbjorn Heggem, Sondre Langas, Henrik Sælebakke Falchener, Julian Ryerson

Centrocampistas: Morten Thorsby, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Antonio Nusa. Oscar Bobb, Jens Petter Hauge.

Delanteros: Alexander Sørloth, Erling Haaland, Jørgen Strand Larsen, Andreas Schjelderup.

Grupo J

Argentina

Entrenador: Lionel Scaloni

Equipo preliminar

Goalkeepers: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olympique de Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid), Walter Benitez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltran (River Plate)

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Capaldo (Hamburger Spurs), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Marsella), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), Facundo Medina (Marsella), Marcos Acuña (River Plate), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club)

Centrocampistas: Maximo Perrone (Como), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodriguez (Valencia), Anibal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernandez (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nicolas Dominguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendia (Aston Villa), Valentin Barco (Strasbourg)

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Franco Mastantuono (Real Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Tomas Aranda (Boca Juniors), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Matias Soule (Roma), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica), Santiago Castro (Bologna), Lautaro Martinez (Inter Milan), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Mateo Pellegrino (Parma)

Argelia

Argelia anunciará su convocatoria el 31 de mayo.

Entrenador: Vladimir Petkovic

Austria

El exentrenador del Manchester United, Ralf Rangnick, ha incluido al exinternacional juvenil inglés Carney Chukwuemeka en la convocatoria de Austria para el Mundial, después de que el extremo del Borussia Dortmund viera aprobado su cambio de selección a principios de este año. La estrella del Real Madrid, David Alaba, es el capitán del equipo, pero catorce de los 26 jugadores de la plantilla militan en la Bundesliga, con Konrad Laimer, Marcel Sabitzer y Christoph Baumgartner entre los nombres más destacados, mientras que el central del Tottenham, Kevin Danso, y el veterano delantero Marko Arnautovic, exjugador del Stoke y del West Ham, también han sido seleccionados.

Entrenador: Ralf Rangnick

Porteros: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen)

Defensas: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia Giulia)

Centrocampistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (Wolfsberger), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburgo)

Delanteros: Marko Arnautovic (Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (LASK)

Jordania

Entrenador: Jamal Sellami

Porteros: Yazeed Abu Laila, Abdallah Al-Fakhouri, Noureddin Zaid Khaleel Bani Atieh, Ahmad Mohannad Talab Al-Juaidi

Defensas: Ehsan Haddad, Yazan Al-Arab, Mohammad Abualnadi, Saleem Obaid, Abdallah Nasib, Mohannad Abu Taha, Mohammad Abu Hasheesh, Husam Ali Mohammad Abudahab, Amer Rasem Adel Jamous, Saed Ahmad Salameh Al Rosan, Ahmad Assaf, Mohammad Ahmed Mohammad Taha, Anas Badawi

Centrocampistas: Rajaei Ayed, Noor Al-Rawabdeh, Ibrahim Sadeh, Mohammad Ratib Mohammad Al-Daoud, Nizar Al-Rashdan, Yousef Hussein Abed Qashi.

Delanteros: Mahmoud Al-Mardi, Mousa Al-Tamari, Mohammed Abu Zraiq, Ali Olwan, Ibrahim Mohammad Abdallah Sabra, Odeh Burhan Shehade Fakhoury, Ali Ahmad Ali Azaizeh.

Grupo K

Portugal

Entrenador: Roberto Martínez

Porteros: Rui Silva, José Sá, Diogo Costa, Mário Ricardo Silva Velho.

Defensas: João Cancelo, Nélson Semedo, Rúben Dias, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Gonçalo Inacio, Tomás Lemos Araújo, Renato Veiga.

Centrocampistas: Bruno Fernandes, Samú Costa, Bernardo Silva, Rúben Neves, Vitinha, Matheus Nunes, João Neves.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes, Pedro Neto, Rafael Leão, Francisco Trincão, João Félix, Gonçalo Ramos, Francisco Conceição.

República Democrática del Congo

El exjugador del Chelsea, Gael Kakuta, ha sido convocado nuevamente por la República Democrática del Congo tras solo dos apariciones en los últimos dos años. El centrocampista de 34 años, conocido por su trayectoria nómada, fue incluido en la lista de 26 jugadores del seleccionador Sébastien Desabre. Cuatro jugadores actuales de la Premier League forman parte de la convocatoria: los defensas Axel Tuanzebe (Burnley) y Aaron Wan-Bissaka (West Ham), el centrocampista del Sunderland Noah Sadiki y el delantero del Newcastle Yoane Wissa. Edo Kayembe, del Watford, también ha sido seleccionado.

Entrenador: Sebastien Desabre

Porteros: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre)

Defensas : Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)

Centrocampistas: Theo Bongonda (Spartak Moscú), Brian Cipenga (Castellón), Elia Meshack (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larissa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngalayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland)

Delanteros: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United)

Uzbekistán

Entrenador: Fabio Cannavaro

Equipo preliminar

Porteros: Vladimir Nazarov (Pakhtakor), Utkir Yusupov (Navbahor), Botirali Ergashev (AGMK), Abduvokhid Nematov (Nasaf)

Defensores: Ibrohimkhalil Yuldoshev (Neftchi), Avazbek Ulmasaliev (AGMK), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarkand), Rustamjon Ashurmatov (Esteghlal), Mukhammadkodir Hamraliev (Pakhtakor), Umarbek Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba Al Fujairah), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Muhammadrasul Abdumajidov (Pakhtakor), Behruz Karimov (Surkhon), Diyor Ortikboev (Khorazm)

Centrocampistas: Kuvondik Ruziev (Neftchi), Sherzod Esanov (Bukhara), Nodirbek Abdurazzokov (AGMK), Odiljon Khamrobekov (Tractor), Umarali Rakhmonaliev (Sabah), Alisher Odilov (Neftchi), Sardorbek Rakhmonov (Nasaf), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Otabek Shukurov (Baniyas), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Jasurbek Jaloliddinov (Sogdiana), Azizjon Ganiev (Al Bataeh)

Delanteros: Abbosek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Oston Urunov (Persépolis), Ruslanbek Jiyanov (Navbahor), Azizbek Amonov (Bukhara), Khusain Norchaev (Navbahor), Sherzod Temirov (Erbil), Igor Sergeev (Persépolis), Eldor Shomurodov (Estambul Basaksehir)

Colombia

Colombia anunciará su convocatoria el 1° de junio.

Entrenador: Nestor Lorenzo

Equipo preliminar

Porteros: David Ospina (Atletico Nacional), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), Camilo Vargas (Atlas), Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), Aldair Quintana (Independiente del Valle), Kevin Mier (Cruz Azul)

Defensores: Daniel Munoz (Crystal Palace), Jhon Lucumi (Bologna), Alvaro Angulo (Pumas), Santiago Arias (Independiente), Davinson Sanchez (Galatasaray), Johan Mojica (Mallorca), Yerry Mina (Cagliari), Cristian Borja (Club America), Juan Cabal (Juventus), Carlos Cuesta (Vasco da Gama), Willer Ditta (Cruz Azul), Junior Hernandez (Deportes Tolima), Deiver Machado (Nantes), Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps), Jhohan Romana (San Lorenzo), Andres Roman (Atletico Nacional)

Centrocampistas: Jorge Carrascal (Flamengo), Sebastian Gomez (Coritiba), Nelson Deossa (Real Betis), Kevin Castano (River Plate), Gustavo Puerta (Racing Santander), Juan Manuel Rengifo (Atletico Nacional), Johan Rojas (Vasco da Gama), Juan Fernando Quintero (River Plate), Juan Portilla (Athletico Paranaense), Jordan Barrera (Botafogo), Jhon Solis (Birmingham City), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Rios (Benfica), Jhon Arias (Palmeiras), Wilmar Barrios (Zenit St. Petersburg), Juan Cuadrado (Pisa), Yaser Asprilla (Galatasaray), James Rodriguez (Minnesota United)

Delanteros: Luis Diaz (Bayern Munich), Jhon Cordoba (Krasnodar), Luis Suarez (Sporting CP), Sebastian Villa (Independiente Rivadavia), Neyser Villarreal (Cruzeiro), Kevin Viveros (Athletico Paranaense), Stiven Mendoza (Athletico Paranaense), Edwuin Cetre (Estudiantes de La Plata), Jhon Duran (Zenit St. Petersburg), Andres Gomez (Vasco da Gama), Rafael Santos Borre (Internacional), Jaminton Campaz (Rosario Central), Johan Carbonero (Internacional), Cucho Hernandez (Real Betis).

Grupo L

Inglaterra

Coach: Thomas Tuchel

Porteros: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford.

Defensas: John Stones, Reece James, Dan Burn, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence, Jarell Quansah, Tino Livramento, Nico O'Reilly.

Centrocampistas: Jordan Henderson, Declan Rice, Elliot Anderson, Eberechi Eze, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Kobbie Mainoo

Delanteros: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Bukayo Saka, Noni Madueke.

Croacia

El infatigable Luka Modric disputará su quinto Mundial, siendo el capitán de Croacia a sus 40 años. Roger Milla, con Camerún en 1994, es el único jugador de campo que ha superado los 40 años en participar en un Mundial, pero la estrella del AC Milan, Modric, se unirá a este selecto grupo. En la delantera, Bruno Petkovic, aquejado por las lesiones, y el máximo goleador de la liga croata, Dion Drena Beljo, no estarán disponibles, siendo elegidos en su lugar veteranos como Ante Budimir del Osasuna, Petar Musa del Dallas y el joven Igor Matanovic del Friburgo.

Entrenador: Zlatko Dalic

Porteros : Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (FC Copenhague), Ivor Pandur (Hull City)

Defensores: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV)

Centrocampistas: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburgo), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bolonia), Toni Fruk (Rijeka)

Delanteros : Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo).

Ghana

Entrenador: Carlos Queiroz

Porteros: Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang, Paul Reverson, Solomon Agbasi, Benjamin Asare

Defensas: Abdul Rahman Baba, Alexander Djiku, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Gideon Mensah, Alidu Seidu, Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Kojo Peprah Oppong

Centrocampistas: Thomas Partey, Elisha Owusu, Kwasi Sibo, Augustine Boakye, Caleb Yirenkyi

Delanteros: Jordan Ayew, Iñaki Williams, Brandon Thomas-Asante, Antoine Semenyo, Kamaldeen Sulemana, Fatawu Issahaku, Ernest Nuamah, Christopher Baah, Prince Adu.

Panamá

Entrenador: Thomas Christiansen

Porteros: Luis Mejía, Orlando Mosquera, César Samudio.

Defensas: Roderick Miller, Éric Davis, Andrés Andrade, Michael Murillo, César Blackman, Jorge Gutiérrez, José Córdoba, Jiovany Ramos, Martín Krug.

Centrocampistas: Aníbal Godoy, Christian Martínez, Édgar Bárcenas, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez, Carlos Harvey

Delanteros: Cecilio Waterman, Ismael Díaz, José Fajardo, César Yanis, José Kadir.

Traducción de Sara Pignatiello