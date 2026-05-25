Suspenden Liga Mundial de Surf después de que animal desconocido atacara a fotógrafo en Nueva Zelanda

La Liga Mundial de Surf en Nueva Zelanda fue cancelada abruptamente después de que un fotógrafo que cubría el evento deportivo fuera trasladado al hospital tras ser mordido por una criatura marina desconocida.

Desde la dirección del evento se emitió una alerta roja, y los surfistas brasileños que ya estaban en el agua fueron evacuados en motos acuáticas.

El fotógrafo australiano Ed Sloane fue atacado mientras filmaba las semifinales masculinas del torneo New Zealand Pro y sufrió heridas punzantes en el tobillo.

El ataque, que tuvo lugar poco antes de las 8:30 a. m. del lunes, llamó la atención de las decenas de personas que habían acudido a presenciar la competición en la bahía de Manu (en el pueblo costero de Raglan), así como de los organizadores, que hicieron sonar la alarma.

Al fotógrafo le arrancaron una aleta durante el ataque.

La competición se interrumpió 10 minutos después de haber comenzado, pero estaba previsto que se reanudara al mediodía.

“La seguridad de nuestro personal y de los competidores es nuestra prioridad. Proporcionaremos actualizaciones a medida que dispongamos de más información”, declaró la liga en un comunicado.

Un surfista surca una ola en condiciones adversas en la bahía de Manu ( AFP/Getty )

“Es la primera vez que activamos el código rojo”, dijo Renato Hickel, vicepresidente de giras y competición.

“Esta vez le tocó a nuestro querido fotógrafo acuático, Ed. Gracias a Dios está de buen ánimo. Se encuentra bien teniendo en cuenta lo sucedido”, añadió.

Aún se desconocía si se trataba del ataque de un tiburón o de un león marino, pero todo parecía coincidir con la mordedura del segundo.

“En este momento no podemos asegurar si se trataba de un tiburón o un león marino. El médico que nos atendió se inclinaba a pensar que era un león marino. De todas formas, fue muy aterrador”, dijo Hickel.

“Italo y Yago obviamente están conmocionados”, continuó, refiriéndose a los surfistas brasileños Yago Dora e Italo Ferreira, quienes tuvieron que ser sacados del agua. Agregó: “Ellos vieron el chapoteo y el incidente, así que hay otra razón para suspender el evento”

Sloane, por su parte, dijo que se encontraba bien y agradeció los buenos deseos: “Me han mordido el pie izquierdo y estoy recibiendo atención médica. Muchísimas gracias a la patrulla acuática por su rápida respuesta, a nuestro equipo médico y a todos los que me brindaron su apoyo inmediato”, declaró.

“Me encanta este lugar y estoy deseando ver una final épica. ¡Animo a todos a que tengan un gran final!”, incorporó.

El incidente se produjo 11 años después de que el legendario surfista australiano Mick Fanning se defendiera de un tiburón durante el torneo J-Bay Pro en Sudáfrica. El suceso fue captado en directo por la televisión mientras el tiburón arrastraba al surfista bajo el agua.

Traducción de Sara Pignatiello