‘Un Solo Corazón’: Grupo Frontera y la Selección Mexicana unen música y fútbol en el tema para el Mundial 2026

Si le preguntas a los aficionados del fútbol en México cuál es el mejor equipo, te enganchas en un debate interminable entre si son los Pumas, el América o el Cruz Azul. Nadie logra ponerse de acuerdo. Hasta que llega el mundial y todos los que se peleaban terminan sentados codo a codo en un estadio con el mismo jersey color verde: el de la Selección Mexicana.

Se puede decir que una de las virtudes del fútbol es que nos recuerda el poder que tiene una multitud unida por una pasión. Basta ver “la ola” recorrer las gradas para entender cómo miles de personas, desconocidas entre sí, logran moverse al mismo ritmo para apoyar a los jugadores. Esa conexión colectiva es precisamente la esencia de ‘Un Solo Corazón’, el nuevo tema oficial del Tricolor creado por Amazon Music y la Federación Mexicana de Fútbol junto a Grupo Frontera.

La presentación oficial del tema se realizó en Puebla, durante el partido amistoso entre México y Ghana, donde además Grupo Frontera interpretó la canción en vivo frente a 41 mil aficionados.

open image in gallery Grupo Frontera presentó el tema oficial de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 'Un solo corazón' en el partido amistoso México-Ghana ( Amazon Music )

Grupo Frontera hoy es considerado una de las agrupaciones más influyentes de la música regional mexicana y latina. Su estilo que mezcla cumbia norteña con sonidos contemporáneos y su conexión con el público tanto en México como en EE. UU. convirtieron al grupo originario de Texas en el candidato perfecto para interpretar el himno de la selección masculina para la Copa Mundial 2026.

“Somos muchísimos mexicanos repartidos en todos lados, pero cuando juega la selección somos un solo corazón”, señaló Paul Forat, ejecutivo de Amazon Music, en una conferencia de prensa previa al partido. Esa idea también quedó plasmada en el videoclip oficial, grabado junto a jugadores de la Selección Mexicana.

open image in gallery Grupo Frontera interpreta la canción 'Un solo corazón' junto con la Selección Mexicana de fútbol para el videoclip oficial ( Prime Video )

El video incluyó la participación de futbolistas como Alexis Vega e Israel Reyes, además de Rafael Márquez y Javier Aguirre, quienes, según relató el propio equipo creativo, terminaron involucrándose de manera espontánea al contagiarse con el ambiente y la música durante la grabación.

La colaboración forma parte de la campaña “Entregamos Todo por el Fut”, iniciativa con la que Amazon busca conectar la experiencia futbolera con la música y la cultura popular mexicana. Para la Federación Mexicana de Fútbol, el proyecto representa una nueva manera de acercarse a las generaciones jóvenes y fortalecer el vínculo emocional entre la afición y el equipo nacional.