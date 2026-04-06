Ya se dio a conocer el cuadro completo de la primera Copa del Mundo en la que participarán 48 equipos.

La fase de clasificación, que comenzó hace casi tres años, ha llegado a su fin tras la conclusión de las eliminatorias finales el martes por la noche.

Habrá cuatro debutantes: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, mientras que los coanfitriones —EE. UU., Canadá y México— clasifican automáticamente.

Las naciones británicas estarán representadas por Inglaterra y Escocia, mientras que Gales e Irlanda del Norte, así como la República de Irlanda, se quedaron fuera tras sufrir la decepción de las eliminatorias.

El Mundial contará con la participación de 48 equipos

Europa

Selecciones clasificadas (16): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Suiza, España, Austria, Bélgica, Escocia, Suecia, Turquía, Bosnia y Herzegovina, República Checa.

¿Qué pasó el martes? Otra decepción para Italia, ya que los Azzurri no lograron clasificarse para su tercer Mundial consecutivo tras caer ante Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis. Suecia se coló por la puerta trasera tras quedar última en su grupo de clasificación, pero logró una plaza en las eliminatorias gracias a su actuación en la Liga de las Naciones, así que hay que quitarse el sombrero ante el entrenador Graham Potter. La República Checa logró lo mismo que Bosnia y Herzegovina: ganó tanto la semifinal como la final de las eliminatorias en la tanda de penaltis. Y Turquía vuelve a un Mundial por primera vez en 24 años, es decir, desde que llegó a las semifinales en 2002.

¿Qué pasó en la fase de clasificación? Escocia y Noruega se clasificaron para su primer Mundial masculino desde 1998, sumándose a las potencias tradicionales de Europa (lo siento, Italia). Austria fue el único otro país europeo que no participó en el Mundial de Catar 2022 y que clasificó automáticamente.

open image in gallery Turquía está de vuelta en el Mundial ( AFP via Getty Images )

América del Norte y Centroamérica

Selecciones clasificadas (6): Curazao, Panamá, Haití (además de EE. UU., Canadá y México, que se clasifican automáticamente como coanfitriones).

¿Qué pasó el martes? Jamaica vio cómo se desvanecían sus esperanzas de ganar su primer Mundial desde 1998 al encajar un gol de la República Democrática del Congo en la prórroga, lo que permitió a la selección africana pasar a la siguiente ronda.

¿Qué pasó en la fase de clasificación? La ampliación a 48 equipos, junto con la clasificación automática de EE. UU., Canadá y México como países anfitriones, supuso una oportunidad de oro para algunas naciones. Curazao, Panamá y Haití, a pesar de no haber disputado ningún partido en casa debido a la guerra, sacaron el máximo partido de la situación.

open image in gallery Jamaica no irá al Mundial ( Getty Images )

África

Selecciones clasificadas (10): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil, República Democrática del Congo.

¿Qué ocurrió el martes? Un gol en el minuto 100 de Axel Tuanzebe, defensa del Burnley, dio a la República Democrática del Congo la victoria por 1-0 sobre Jamaica, lo que le valió el pase al Mundial. Tuanzebe remató a bocajarro tras un córner que Jamaica no logró despejar, rompiendo así el empate después de que al equipo africano le anularan dos goles en el tiempo reglamentario. Esta victoria supone la primera participación de la República Democrática del Congo en un Mundial desde que compitió como Zaire en 1974.

¿Qué pasó en la fase de clasificación? Cabo Verde se convirtió en el segundo país más pequeño en clasificarse para un Mundial cuando esta isla de apenas 600.000 habitantes le arrebató a Camerún una plaza directa. Nigeria tampoco logró clasificar.

open image in gallery La República Democrática del Congo no ha participado en un Mundial desde 1976, cuando compitió bajo el nombre de Zaire ( Getty Images )

Asia

Equipos clasificados (9): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Arabia Saudí, Catar, Irak.

¿Qué ocurrió el martes? Irak se hizo con la última plaza para el Mundial tras ganar por 2-1 a Bolivia en una reñida final de desempate. El delantero del Luton Town, Ali Al-Hamadi, adelantó a Irak con un remate de cabeza a los 10 minutos, pero Moisés Paniagua empató el partido siete minutos antes del descanso. Sin embargo, un gol de Aymen Hussein al comienzo de la segunda parte clasificó a Irak para su primera fase final desde 1986.

¿Qué pasó en la fase de clasificación? O, mejor dicho, ¿qué ha pasado desde la fase de clasificación? La participación de Irán en el Mundial sigue siendo incierta debido al conflicto actual con EE. UU. Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol ha declarado que el país no viajará a EE. UU., pero la FIFA afirma que el calendario del Mundial seguirá adelante según lo previsto. “Irán estará en el Mundial de la FIFA”, declaró Gianni Infantino el martes.

open image in gallery Irán irá al Mundial tras derrotar a Bolivia ( REUTERS )

Sudamérica

Selecciones clasificadas (6): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay.

¿Qué ocurrió el martes? Bolivia no logró su objetivo en la final de las eliminatorias: tras eliminar a Surinam, no pudo imponerse a Irak en su intento por clasificar al Mundial por primera vez desde 1994.

¿Qué pasó en la fase de clasificación? Ya terminó hace mucho tiempo. Argentina, campeona del mundo, fue la primera selección en clasificar, mientras que Ecuador quedó en un sorprendente segundo puesto. Brasil se clasificó a pesar de terminar quinto, y también pasaron Colombia, Uruguay y Paraguay.

open image in gallery Los jugadores de Bolivia se muestran abatidos tras perder la final de las eliminatorias ( REUTERS )

Oceanía

Equipos clasificados (1): Nueva Zelanda.

¿Qué pasó en la fase de clasificación? Nueva Zelanda es uno de los países que se benefician de la ampliación del torneo, ya que clasificó automáticamente para la edición de 2026 a través de la única plaza disponible para las naciones de la zona de Oceanía, en lugar de tener que pasar por las eliminatorias intercontinentales como en ediciones anteriores.

open image in gallery Nueva Zelanda es la única selección de Oceanía que participa en el Mundial de este verano ( Getty Images )

Sorteo de la Copa del Mundo 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: EE. UU., Paraguay, Australia, Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.

Traducción de Sara Pignatiello