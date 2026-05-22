Pep Guardiola evoca a Jürgen Klopp con su salida “perfecta” del Manchester City

“Vine por tres años y dije: ‘A ver qué pasa’. Y el resto es historia”, dijo Pep Guardiola. El domingo, realmente será historia: los 10 años, los 20 trofeos, los récords, las hazañas que harán que se retire con una tribuna que lleve su nombre y una estatua encargada para homenajearlo. Guardiola deja el Manchester City después del partido del domingo contra el Aston Villa. Su padre, de 94 años, estará allí; también Ederson, el portero cuyas atajadas le valieron la Liga de Campeones en 2023. De repente, es momento de reflexionar.

“Ha sido una experiencia inolvidable, quizás la más importante de mi vida”, dijo Guardiola, y añadió: “Habrá un último partido, sin el título de la Premier League en juego, pero con más oportunidades para disfrutarlo al máximo. Quiero despedirme como es debido de mi gente el domingo. Quiero abrazarlos a todos en el campo”.

Guardiola se define por sus medallas. Esta semana, sin embargo, ha estado pensando en los mensajes que ha recibido. De Sir Alex Ferguson, de Kevin De Bruyne, de Manuel Akanji. Tendrá que devolverle la llamada a Ferguson; su acento escocés era demasiado marcado para entender bien la nota de voz. Guardiola restó importancia a las afirmaciones de que es el mejor entrenador de la historia y cedió el protagonismo a Ferguson.

open image in gallery El exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson, fue uno de los que se puso en contacto con el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, tras el anuncio de su partida ( Nick Potts/PA Archive )

“Es el mejor de este país. Echo mucho de menos a Johan Cruyff, que no puede presenciar lo que vivimos. Me alegra que Alex Ferguson, el más grande, sí pudiera”, dijo Guardiola, quien ha inclinado la balanza de poder en Manchester de forma decisiva a favor del City. Sabe cómo los llamaba Ferguson. Cree que hay que eliminar ese adjetivo.

“Sir Alex, no somos los ‘vecinos ruidosos’”, expresó Guardiola, y continuó: “Somos los vecinos, simplemente los vecinos”. Si bien seis títulos de liga en su década le han dado al City muchas razones para celebrar a lo grande, un Guardiola nostálgico se centró más en las personas que en los trofeos. “Como entrenador, tienes que ganar, y por eso llevo aquí 10 años. Pero no se trata solo de eso. Por eso la llamada de Kevin significa tanto para mí”, explicó.

Cuando la tribuna norte ampliada del Etihad Stadium se convierta en la tribuna Pep Guardiola, tendrá un gran significado. Al técnico catalán le agrada la idea de que su padre, Valenti, pueda ver su apellido allí. “Me gusta sentir que mi esencia, mi energía, permanecerá allí para siempre”, declaró Guardiola hijo.

Sin embargo, insiste en que tiene que irse. Jürgen Klopp, su eterno rival, decidió dejar el Liverpool cuando sintió que se le acababan las energías. Esa fue también la conclusión de Guardiola. “Siento que no tendría la energía necesaria [para continuar]”, dijo, y prosiguió: “Creo que el club necesita un nuevo entrenador, nuevas energías. Empezar a escribir un nuevo capítulo. Creo que no es bueno en una organización tener a la misma persona durante muchos años. Es bueno renovarse, cambiar de aires, tener una cara nueva”.

open image in gallery Al igual que su mayor rival, Jürgen Klopp, Guardiola achacó su decisión de marcharse a una falta de energía ( Getty Images )

Es probable que la nueva cara sea Enzo Maresca, antiguo asistente de Guardiola. Por su parte, el técnico de 55 años no se lanzará de cabeza a un nuevo trabajo. Según él, durante 17 o 18 años, salvo su año sabático en Nueva York en 2012-13, ha jugado un partido cada tres días.

De repente, la agenda quedó en blanco. “Ahora, descansaré. No tengo planes de entrenar por un tiempo. Tengo que vivir mi vida y ver qué pasa. Necesito respirar un poco y relajarme. Estaré fuera un tiempo”, dijo.

Queda por ver si Guardiola podrá desconectar, si un hombre tan intenso como él podrá adoptar una actitud más relajada ante la vida. Pero aunque no deja un equipo campeón, se marcha tras haber ganado las dos copas inglesas esta temporada y haber logrado un progreso considerable en la reconstrucción del equipo. “Es el momento perfecto”, afirmó, y agregó: “Mucho mejor que la temporada pasada, por ejemplo”.

¿Se habría marchado entonces, de no ser por la racha de nueve derrotas en doce partidos y el momento más difícil de su carrera como entrenador? Es discutible. Pero ahora se despide por todo lo alto, animado por la sucesión de Maresca. “La institución goza de una salud increíble, así que está en una buena posición”, manifestó. El único problema, al parecer, fue comunicárselo a sus jugadores. “El discurso fue un desastre. Estaba muy nervioso”, confesó.

open image in gallery Guardiola se despide por todo lo alto a pesar de haberse quedado sin el título de la Premier League esta temporada ( Getty )

Había vida en el City antes de él, y él lo tiene claro. “Así que, los 93 minutos y 20 segundos, ese gol es el momento más importante de este club", dijo, refiriéndose al gol de Sergio Agüero que les dio el título en 2012. “Y eso es legado”.

Guardiola también deja huella. Ha cambiado la historia del City, ha cambiado su identidad. Un hombre que llegó a apreciar muchas cosas de Manchester entabló amistad con el guitarrista de Oasis.

“Ahora mismo recuerdo una frase que le escuché a Noel Gallagher”, recordó, y continuó: “Un día me dijo: ‘Hace muchos años, éramos un equipo incapaz de ganar cuatro partidos seguidos. Y ahora vamos a ganar cuatro títulos de la Premier League seguidos’. Y yo pensé: ‘¡Guau, qué buena frase!’”. Parece una buena conclusión. Y entonces, tanto para Guardiola como para el City, llega el momento de un nuevo capítulo.

Traducción de Sara Pignatiello