Manchester United hace a Carrick entrenador fijo con contrato de 2 años

Manchester United finalmente nombró a Michael Carrick entrenador permanente el viernes y le dio un contrato de dos años por haber superado con creces su periodo de prueba.

Carrick sustituyó al despedido Ruben Amorim de manera interina en enero y transformó la suerte del United. Aseguró la clasificación a la Liga de Campeones y logró victorias destacadas contra Manchester City, Arsenal y Liverpool.

Ha guiado al United al tercer puesto de la Liga Premier después de que terminara 15º la temporada pasada, un mínimo histórico en la era moderna. Su balance en este breve periodo es de 11 victorias en 16 partidos, con solo dos derrotas.

Aunque había incertidumbre sobre si era la solución a largo plazo para el United tras más de una década de declive desde la retirada del ícono del club Alex Ferguson, el impacto de Carrick hizo casi imposible que la cúpula del club lo pasara por alto.

“Michael se ha ganado plenamente la oportunidad de seguir liderando a nuestro equipo masculino. En el tiempo que ha desempeñado el cargo, hemos visto resultados positivos en el campo, pero más que eso, un enfoque que se alinea con los valores, las tradiciones y la historia del club”, afirmó el director de fútbol del United, Jason Wilcox, quien encabezó la búsqueda del próximo entrenador del club.

Carrick es el séptimo entrenador permanente desde la retirada de Alex Ferguson en 2013.

“A lo largo de los últimos cinco meses hemos demostrado lo que representa nuestro club: resiliencia, unión y determinación para triunfar. Ahora se trata de avanzar de nuevo con ambición y propósito. Este club y nuestros aficionados merecen estar compitiendo por los mayores honores y nunca vamos a detenernos”, manifestó Carrick.

Como jugador, Carrick ganó múltiples títulos con el United y contaba con el respaldo de los aficionados y de íconos del club, que llevaban semanas pidiendo que se le diera el puesto de manera permanente. También impulsó una mejora en el rendimiento de jugadores clave como Kobbie Mainoo, Casemiro y Benjamin Sesko.

Sin embargo, es un entrenador novato al máximo nivel. Su única experiencia previa como técnico a tiempo completo fue en el Middlesbrough, de la segunda división, entre 2022 y 2025.

El United se dio tiempo para evaluar a otros candidatos desde enero. Andoni Iraola, del Bournemouth, y Oliver Glasner, del Crystal Palace, estuvieron entre los posibles aspirantes a asumir un cargo que resultó demasiado para una sucesión de entrenadores.

“No se deben minimizar los logros de Michael al devolver al club a la Liga de Campeones. Ha forjado un vínculo sólido con los jugadores y puede sentirse orgulloso de la cultura ganadora en Carrington y en el vestuario, que seguimos construyendo”, señaló Wilcox.

Después de Ferguson

Wilcox ha depositado su confianza en Carrick después de que Amorim durara apenas 14 meses, pese a su reputación como uno de los mejores entrenadores emergentes de Europa.

Carrick formó parte de uno de los mejores equipos de Ferguson, que ganó el doblete de Liga Premier y Liga de Campeones en 2008. En total, conquistó 12 trofeos importantes en 12 años en el United, incluidos cinco títulos de liga. Integró el último equipo del United que ganó un título, en la temporada final de Ferguson.

La lista de predecesores de Carrick es prueba de los distintos intentos del United por volver a la cima del fútbol inglés.

Apostó por entrenadores de primer nivel, ganadores en serie como Louis van Gaal y José Mourinho, pero ninguno pudo entregar el título de la Premier League. David Moyes era un técnico consolidado en la máxima categoría, mientras que Erik ten Hag y Amorim llegaron como campeones desde el extranjero.

Ole Gunnar Solskjaer fue un jugador icónico —parte del ADN del club— y tenía el cariño de los aficionados, pero al final también se quedó corto.

“Desde el momento en que llegué aquí hace 20 años, sentí la magia del Manchester United. Cargar con la responsabilidad de liderar a nuestro especial club de fútbol me llena de un inmenso orgullo”, señaló Carrick.

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James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

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