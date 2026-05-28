La gran ventaja con la que llega el PSG frente al Arsenal para la final de la Champions League

Ese fue el once que presentó el Paris Saint-Germain, aunque difícilmente será el mismo que Luis Enrique utilizará frente al Arsenal. Bajo los tres palos estuvo Lucas Chevalier; la línea defensiva la integraron Willian Pacho, Ilia Zabarnyi, Beraldo y Lucas Hernández. En el mediocampo aparecieron Vitinha, Warren Zaïre-Emery y Senny Mayulu, mientras que Khvicha Kvaratskhelia lideró el ataque junto a Bradley Barcola y Lee Kang-in.

Sin embargo, ese equipo estuvo lejos de representar la versión más poderosa del PSG. Para alivio —o quizás confusión— de Mikel Arteta, quedaron fuera varios nombres fundamentales: Ousmane Dembélé, gran figura parisina y candidato al Balón de Oro; Désiré Doué, héroe de la última final de Champions League; el talentoso João Neves; los explosivos laterales Nuno Mendes y Achraf Hakimi; además del capitán Marquinhos.

La realidad, sin embargo, apunta a otro escenario: salvo algún contratiempo físico de último momento, especialmente en el caso de Hakimi, Arsenal enfrentará a la versión más cercana al once de gala de Luis Enrique.

open image in gallery Luis Enrique ha podido rotar y dar descanso a sus jugadores con mayor facilidad que Mikel Arteta ( Getty )

Poder permitirse un once alternativo de ese nivel suele ser señal de un equipo campeón, o al menos de la base de uno. De hecho, esos jugadores representan, en términos de minutos disputados y titularidades, la alineación más utilizada por el PSG durante la campaña en la que volvió a conquistar la Ligue 1. Si el criterio fuera la cantidad total de apariciones, Gonçalo Ramos e Ibrahim Mbaye también entrarían en ese equipo. Ninguno, sin embargo, apunta a ser titular en Budapest.

La final de la Champions League también puede leerse como un choque de contrastes: el mejor ataque frente a la defensa más sólida; el equipo que terminó apenas undécimo en la fase de liga contra el que lideró la tabla con puntaje perfecto; el club acostumbrado a dominar su torneo doméstico ante otro que acaba de conquistar su primera liga en 22 años.

open image in gallery El PSG conquistó la Ligue 1 sin mayores sobresaltos ni frustraciones ( Getty )

Pero la diferencia no pasa solo por los resultados, sino también por la forma en que ambos equipos llegaron hasta aquí: el PSG conquistó la Ligue 1 con rotaciones constantes y alineaciones pensadas en función de su gran prioridad, la Champions League, algo posible gracias a la enorme diferencia de recursos que mantiene sobre el resto del fútbol francés y a la profundidad de su plantilla.

Por eso, si el equipo de Luis Enrique parece más rápido, más fresco o físicamente más entero que muchos de sus rivales europeos, parte de la explicación está ahí. En cambio, Arsenal transitó una temporada mucho más exigente. Competir en todos los frentes dentro de la Premier League suele implicar un desgaste mayor y deja menos margen para administrar esfuerzos.

De hecho, los 11 jugadores más utilizados por Mikel Arteta en la liga inglesa formarían un equipo perfectamente reconocible: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié; Martin Zubimendi y Declan Rice; Bukayo Saka, Eberechi Eze y Leandro Trossard; con Viktor Gyökeres en ataque.

La comparación entre ambos planteles refleja con claridad esa diferencia en la gestión de cargas. Mientras Rice acumuló la segunda mayor cantidad de minutos del Arsenal en Premier League, su equivalente estadístico dentro del PSG sería Ilia Zabarnyi, un jugador que no es titular en Europa desde octubre.

Ese contraste también explica la situación de Marquinhos. El capitán brasileño, futbolista con más partidos en la historia del PSG, pasó a tener un rol mucho más selectivo, reservado sobre todo para las grandes citas. Esta temporada solo disputó 14 encuentros de Ligue 1 —tres de ellos entrando desde el banco— y, desde principios de febrero, apenas fue titular en tres partidos ligueros.

open image in gallery El Arsenal tuvo que pelear prácticamente hasta el final para asegurar el título de la Premier League ( PA Wire )

La gestión física también quedó reflejada en las estrellas: Dembélé solo sumó 11 titularidades en Ligue 1 y completó un partido entero, mientras que Kvaratskhelia disputó tres encuentros completos, el último en enero. Esa dosificación ayuda a explicar por qué el georgiano registra más goles y asistencias en la Champions League que en la liga francesa: Europa se convirtió en su gran escenario.

En el caso de Dembélé, la reducción de minutos también respondió a problemas físicos, especialmente molestias en los isquiotibiales y la pantorrilla.

Todo esto ocurre además en un contexto más amplio para el PSG, que afronta en la práctica una temporada continua de dos años sin grandes pausas. La participación en el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa encadena una campaña con otra, por lo que Luis Enrique tuvo que administrar recursos y proteger físicamente a sus futbolistas. Hasta ahora, lo consiguió: preservó a sus figuras para los desafíos más exigentes.

Incluso podría argumentarse que el equipo incrementó su carga competitiva al no terminar entre los ocho primeros de la fase de liga de Champions, lo que lo obligó a disputar una ronda extra de playoffs que Arsenal evitó. Aun así, más allá de ese contratiempo, la gestión física y el bienestar de los jugadores parecen haber sido factores centrales en las decisiones de Luis Enrique.

open image in gallery El PSG busca defender su corona de la Liga de Campeones ( PA Wire )

Si se analiza de forma aislada, este podría parecer uno de los títulos de Ligue 1 menos impactantes del PSG. Excluyendo la temporada 2019-20, interrumpida por la pandemia, el equipo sumó la menor cantidad de puntos de un campeón francés desde 2003. Además, quedó lejos de aquellos años en los que superaba con facilidad la barrera de los 100 goles: esta vez terminó el campeonato con 74 tantos.

Sin embargo, esa imagen cambia por completo al mirar su rendimiento europeo. El PSG marcó cinco goles frente al Bayern Múnich, Chelsea y Tottenham, además de anotar siete contra el Bayer Leverkusen, con actuaciones que combinaron velocidad, intensidad y un fútbol mucho más agresivo. En Europa, pareció otro equipo.

También contó con cierto respaldo institucional. Un detalle que Arsenal seguramente no pasará por alto es que la Ligue 1 permitió al club parisino reorganizar su calendario para priorizar la Champions League. Por ejemplo, el viaje a Lens, uno de sus rivales directos en el campeonato, fue aplazado, lo que le dio un fin de semana libre entre los dos partidos de cuartos de final contra Liverpool. Algo similar ocurrió en la ronda anterior, cuando su encuentro liguero frente a Nantes se pospuso y permitió más descanso antes del duelo de vuelta contra Chelsea.

open image in gallery El Arsenal afronta una tarea complicada ante el PSG en Budapest ( Getty )

Pero esa es solo una de las formas en que pertenecer al fútbol francés terminó convirtiéndose en una ventaja para el PSG en Europa. Durante años, la menor competitividad de la Ligue 1 parecía jugar en su contra: el equipo llegaba a las eliminatorias de Champions sin la exigencia necesaria y terminaba cayendo repetidamente ante gigantes como Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea o Manchester City.

Sin embargo, en las últimas dos temporadas la dinámica cambió con la llegada de Luis Enrique. El PSG comenzó a imponerse ante clubes ingleses y transformó una antigua debilidad en una posible fortaleza. Ahora, las limitaciones competitivas del resto de la Ligue 1 podrían estar dándole al club parisino algo que antes no tenía: una mejor oportunidad para conquistar finalmente la Champions League.

Traducción de Leticia Zampedri