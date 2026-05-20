A medida que se acercan los días previos al inicio del Mundial, se dice que los altos cargos de la FIFA, bajo el mando de Gianni Infantino, están “muy nerviosos” por otras cifras. La venta de entradas no se acerca ni de lejos a las expectativas, a pesar de las grandilocuentes declaraciones sobre 500 millones de solicitudes.

Hay una razón obvia que cualquiera podría haberle dicho a la FIFA. Si ellos están “nerviosos”, los aficionados leales están agonizando por el dinero que les cambiará la vida. Organismos como la Football Supporters Association (FSA) y ejecutivos con sede en EE. UU., como el exdirector ejecutivo del Liverpool Peter Moore, estiman que costará entre $10 000 y $35 000 seguir a tu equipo hasta el final.

Incluso los aficionados locales —incluido Donald Trump— consideran que es demasiado costoso, como lo indican las bajas ventas reportadas por The Athletic para el partido inaugural de Estados Unidos en Los Ángeles.

“La FIFA se pasó de la raya”, dice una fuente involucrada, “y se equivocó con los precios”.

“Yo tampoco lo pagaría”, llegó a decir Trump el jueves, al tiempo que agregó que se sentiría “decepcionado” si sus votantes no pudieran asistir. Eso debió de ser especialmente vergonzoso para Infantino.

open image in gallery Cuando Estados Unidos fue sede del Mundial de 1994, la FIFA se negó a subir los precios de las entradas porque le preocupaba molestar a los aficionados. En 2026, la estrategia del organismo directivo dio un giro ( The Independent/Getty/iStock )

Ahí queda la supuesta “cultura” universal de EE. UU. de estar dispuesto a pagar precios elevados por cualquier “evento de entretenimiento” importante al que, al parecer, la FIFA tenía que ajustarse.

Esos argumentos alimentan otra división, que apunta a cómo este Mundial puede influir drásticamente en el futuro del fútbol. Esa es la tensión filosófica entre la idea del fútbol como bien cultural —más evidente en el modelo deportivo europeo y en el proyecto de ley británico sobre la gobernanza del fútbol— y el consumismo estadounidense, donde no es más que otra mercancía.

La FIFA, oficialmente una organización benéfica sin fines de lucro que, en teoría, vela por la protección del deporte, se posicionó de manera abrumadora a favor de un lado.

El precio de las entradas —con algunas entradas para la final que aparecen en el sitio de reventa de la FIFA por más de un millón de dólares— es aún peor debido a la conciencia de que todo lo demás va a costar mucho. Incluso los equipos clasificados siguen preocupados de que puedan perder dinero debido a los gastos.

La FIFA no podía estar al tanto de esto, pero de todos modos aumentó los costos.

Y aunque esto normalmente se habría aceptado como el precio de un mundial en un país caro, muchos costos adicionales son consecuencias directas de los acuerdos de la FIFA.

Una frase de alguien con información privilegiada lo dice todo: “Es una lección sobre cómo quitarle toda la alegría”.

Bienvenidos a la gran estafa del Mundial.

Las entradas marcan la pauta de todos los gastos de este mundial, pero ¿cómo llegó realmente la FIFA a este modelo… y por qué?

Se trata de un cambio radical con respecto a todos los torneos anteriores, con cifras que dejan boquiabierto.

En el caso de los finalistas, la mayoría de los aficionados pagarán como mínimo $7000 solo por las entradas. La polémica inicial en torno a estas cifras podría dar lugar ahora a la situación absurda de que unos familiares se sienten juntos, pero paguen miles de dólares más porque uno de ellos tuvo la suerte de conseguir una de las escasas entradas de categoría 4 a $60 que se crearon tras las protestas.

“Y aún no sabemos dónde estarán las categorías de asientos definitivas”, afirma Thomas Concannon, de la FSA, en medio de nuevas críticas por el cambio de ubicación de algunas entradas. Football Supporters Europe bromea diciendo que se trata de una “categorización dinámica”.

open image in gallery El documento de la candidatura para la Copa del Mundo de 2026 indicaba que las entradas para la final costarían un máximo de $1.550 ( AFP vía Getty )

Algunas de esas entradas más baratas para el partido Inglaterra-Croacia siguen apareciendo en el sitio web oficial de reventa de la FIFA por $2300.

Es cierto que la cuestión de este “mercado secundario” —y el hecho de que la “reventa” sea legal en los Estados Unidos— creó un desafío único para este Mundial, pero algunas de las respuestas siguen siendo desconcertantes.

Además de sacar provecho de enormes márgenes de ganancia potenciales, la FIFA cobra una “comisión de facilitación de reventa” del 15 % y otro 15 % al vendedor.

La postura persistente del organismo rector es que todos los ingresos se redistribuyen en última instancia en torno al fútbol, principalmente a través del programa FIFA Forward.

Incluso si eso fuera totalmente cierto, y la FIFA no tuviera también el deber de hacer que el deporte sea accesible, una fuente tiene una respuesta obvia.

“Veamos algo de transparencia”, que muestren a dónde va realmente el dinero.

Una mayor frustración es que la FIFA, que se cree que tiene reservas de más de 2.500 millones de dólares, iba a ganar mucho dinero de todos modos. Se calculó que los ingresos por venta de entradas representaban menos del 50 % de los ingresos totales, que se estimaron en una cifra récord de 11 000 millones de dólares —4 000 millones más que en Catar— a partir de los precios originales prometidos en el dossier de candidatura de 2018.

“Se podrían recortar fácilmente 5 000 millones de dólares y todos, incluida la FIFA, saldrían beneficiados”, afirma Moore, ahora propietario fundador del club estadounidense Santa Barbara Sky, en California.

Sin embargo, por encima de todo esto está el hecho de que el modelo de redistribución de la FIFA también sirvió como un mecanismo de obtención de votos muy criticado. Infantino reparte el dinero y las asociaciones agradecidas lo reeligen. Y más dinero fue la parte central de su programa electoral en 2016. Las últimas semanas ya trajeron consigo llamamientos a la reelección del presidente por parte de la CONMEBOL y la CAF, a pesar de las dudas sobre los límites de mandato.

Una falta de transparencia similar rodea la forma en que se decidió el precio de las entradas. Algunas de las figuras más importantes de la FIFA no tienen ni idea. Sostienen que simplemente se les presentaron los planes de la oficina del presidente, que es como funciona ahora toda decisión importante.

open image in gallery Gianni Infantino se presentará a la reelección el año que viene con el objetivo de conseguir otro mandato de cuatro años, tras haber prometido ingresos récord ( Getty )

Fuentes con conocimiento de la dinámica en torno a Infantino dicen que está rodeado principalmente de asesores con sede en EE. UU. que trabajan “para optimizar al máximo los ingresos utilizando todas las herramientas disponibles”.

Parece haber un cuestionamiento mínimo sobre el mérito real de esto.

Eso por sí solo marca otro cambio significativo para la FIFA, especialmente con respecto a la última Copa del Mundo en Estados Unidos.

Antes de 1994, el arquitecto del torneo, Alan Rothenberg, tenía varias ideas sobre las entradas, que detalla en The Big Bounce.

Rothenberg quería “una entrada realmente cara” debido al prestigio que conllevaba, además de que todas las localidades de la final costaran 1000 dólares. En cierto modo, como ocurre hoy en día, argumentó que “el valor en el mercado negro sería al menos ese”, por lo que los revendedores no deberían beneficiarse.

“La FIFA dijo que no”.

¿Por qué?

“Está demasiado preocupada por la reacción de los aficionados comunes”.

La diferencia con respecto a la actualidad es irritante. Y esta era la FIFA de João Havelange, famosa por crear un modelo de corrupción en la gobernanza que la FIFA moderna ahora se jacta de haber dejado atrás.

“La pregunta simple”, reflexiona Moore, “es para quién se supone que es este Mundial”.

“Estas son oportunidades únicas en la vida para los aficionados”, añade Concannon.

La FIFA apenas parece haberlo reconocido, salvo para considerar qué precio se le puede poner.

El “mercado secundario” de EE. UU. podría haberle puesto un precio aún mayor, por supuesto, pero es como si la FIFA ni siquiera quisiera considerar soluciones obvias. Podrían haber asignado más entradas a las asociaciones clasificadas para que las distribuyeran según programas de fidelidad, tal como suele funcionar la cultura de los aficionados.

Sin embargo, en lugar de valorar una entrada como algo con ese valor cultural, la FIFA la reposicionó como un activo apreciable.

open image in gallery La estrategia de la FIFA con respecto a las entradas para el Mundial fue descrita como una “lección sobre cómo quitarle la alegría” al fútbol ( Getty )

“Es como subir el precio de las entradas para los grandes conciertos con el fin de venderlas”, dice Moore. “Pero eso no es fútbol”.

Una de las justificaciones fue que el modelo de precios dinámicos utilizado para algunas categorías permitirá a los aficionados conseguir entradas baratas a medida que se acerque el partido, pero eso no ayuda a un aficionado que decidió no viajar desde Bogotá o Berlín.

Otra curiosidad fue la contribución de otra corriente de “fanáticos”. Cualquier informe sobre los precios se encuentra con defensas optimistas de “el mercado” en las redes sociales, con la participación incluso de Alexi Lalas, de EE. UU. 94.

Los académicos atribuyen esto a lo arraigada que está la ideología capitalista/consumista —lo que Michael Sandel describe como la “mercantilización” y la “skyboxificación” de todo en la vida estadounidense.

“Incluso el deporte profesional en Estados Unidos se desarrolló inicialmente como un producto del negocio del entretenimiento”, explica Sean Hamil, académico especializado en gobernanza deportiva en Birkbeck.

Jan Zglinski, de la London School of Economics, añade que “el deporte existe principalmente para generar dinero”.

“En Europa, el deporte se considera un bien público, destinado a fomentar la cohesión social”.

En otras palabras, el modelo europeo de deporte tal como lo reconoce la legislación de la UE.

La FIFA surgió esencialmente de esta forma de pensar, lo que hace que este cambio sea aún más cuestionable.

open image in gallery El MetLife Stadium de Nueva Jersey acogerá la final del Mundial de 2026, pero muchos aficionados de los finalistas simplemente no podrán permitírselo ( Getty )

A pesar de todo lo que dice Infantino sobre tener que adaptarse a la cultura estadounidense, la FIFA no lo hizo en ninguna Copa del Mundo reciente. Las fuentes indican que Catar, a pesar de todas las demás críticas justificadas, en realidad se resistió a los intentos de la FIFA de aplicar precios similares en 2022.

Es obvio que no lo hicieron por Sudáfrica; de lo contrario, quizá más gente del lugar hubiera podido asistir.

Pero también es una cuestión legal.

La FIFA está registrada legalmente como una organización benéfica sin fines de lucro en Suiza.

“Ninguno de sus estatutos dice que se deba maximizar las ganancias en beneficio de los accionistas”, dice Hamil. “Su objetivo es promover el fútbol. El principal problema es que no se está comportando como una organización sin fines de lucro”.

Esto también generó una serie de otros problemas para los aficionados.

Los precios de las entradas son aún más escandalosos debido a la aparente falta de preocupación de la FIFA por lo costosa que resulta una Copa del Mundo en Estados Unidos. Incluso los cargos por servicio son con frecuencia obligatorios, con un 30 por ciento, y ese es uno de los gastos menores. Los precios de los hoteles, por supuesto, se han disparado, aunque resulta irónico que el enorme costo total haya frenado la demanda, por lo que los precios ya han bajado un 18 por ciento. ¿Cómo no iban a hacerlo si solo llegar allí es un calvario, especialmente con la negativa a agrupar adecuadamente los partidos?

Inglaterra, por ejemplo, tiene sus partidos de grupo en lugares tan distantes como Dallas y Boston.

Muchos vuelos internos son casi tan caros como los viajes transatlánticos. Y para uno de los pocos viajes en los que es posible ir en tren, como las excursiones de un día de Nueva York a Filadelfia, el costo supera los $300.

Luego está el tema principal del transporte local. Llegar al estadio Gillette de Foxboro desde Boston costará $80 en tren o $95 en autobús, mientras que el boleto de ida y vuelta desde la estación Pennsylvania de Nueva York hasta el MetLife subió de $13 a $105. Este último solo después de que el dinero de los patrocinadores redujo el precio desde los $150.

Fue este último aumento el que, según el director de operaciones de la FIFA para este Mundial, Heimo Schirgi, “tendría un efecto disuasorio”.

Ese debe ser uno de los comentarios más descarados en la administración deportiva. Basta con fijarse en cualquier fuente de ingresos sobre la que la FIFA tiene control, para empezar.

Más concretamente, esos precios son una consecuencia directa de un acuerdo asombroso que alcanzaron con las ciudades anfitrionas.

La FIFA se queda con casi todos los ingresos, hasta el dinero del estacionamiento. Las ciudades, por su parte, asumen casi todos los costos, desde la seguridad hasta la infraestructura adicional.

Este es el precio del privilegio de ser sede: un agujero colectivo de al menos 250 millones de dólares.

Según le informaron a The Independent, la FIFA sí se dio cuenta de que las ciudades estadounidenses no tenían acceso a los mismos fondos que las sedes anteriores, pero en realidad no se adaptó. En su lugar, ideó el “programa de apoyo a las ciudades”, que consiste en acuerdos de patrocinio individuales con cada ciudad.

open image in gallery The Independent informó de que las 11 ciudades estadounidenses que acogerán la Copa del Mundo se enfrentan a un déficit en lo que se calificó como “el peor acuerdo en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA” ( Getty para Coca-Cola )

Un problema, según informa The Independent, es que ninguno de esos acuerdos podía interferir con las propias asociaciones de la FIFA. En consecuencia, las grandes ciudades se vieron obligadas a recurrir a las empresas locales.

La otra línea argumental de la FIFA es que el Mundial atraerá turismo, pero la mayoría de sus decisiones disuadieron a la gente. Fuentes bien informadas afirman que todo apunta a que la afluencia de visitantes extranjeros va a ser “escasa”.

Por su parte, los aumentos en las tarifas de tren son descritos por personas con conocimiento del tema como “una consecuencia al 100 % de este acuerdo”.

La FIFA respondió con dureza a cualquier sugerencia de que debería asumir el costo, afirmando que “no tiene conocimiento de ningún otro evento importante celebrado anteriormente en el MetLife Stadium… en el que se haya exigido a los organizadores pagar el transporte de los aficionados”.

Sin embargo, los torneos se aseguraron habitualmente de que los poseedores de entradas no tuvieran que pagar, principalmente a través de acuerdos con los gobiernos, incluso en el caso de la propia Copa del Mundo de la FIFA de 2006 en Alemania.

Los acuerdos para este Mundial se modificaron, de modo que un requisito anterior de transporte gratuito pasó a ser “a precio de costo”. Los aficionados pagan ahora un costo mayor.

A pesar de ello, la FIFA no mostró ninguna intención de seguir el ejemplo de la UEFA en la Eurocopa 2024 en Alemania y subvencionar parcialmente los viajes.

Los funcionarios veteranos consideran que esto también se debe a otra novedad en un Mundial. La FIFA eliminó los Comités Organizadores Locales para asumir el control total.

“No hay nadie allí para explicarles los matices locales”, dice una fuente.

También se habló mucho de cómo se excluyó a la Federación de Fútbol de EE. UU., dado que habría aportado puntos de vista más en sintonía con el legado a largo plazo.

Tal como están las cosas, la FIFA está entrando, ocupando cada espacio hasta los estacionamientos y desplazando todo junto con los precios, para luego quedarse con los ingresos.

Si bien la FIFA cambió evidentemente, también lo hizo Infantino. Algunos colegas antiguos de la UEFA dicen que solía ser “el típico deportista al estilo europeo”.

The Independent escribió extensamente sobre cómo el mero cargo de presidente de la FIFA transforma a quienes lo ocupan, pero la propia interpretación de Infantino llevó esto aún más lejos. Su voluntad de que la FIFA sea el actor principal del fútbol, en lugar de un regulador, transformó las perspectivas.

Es por eso que su Copa Mundial de Clubes podría tener una enorme influencia. Desde 2018, y las negociaciones iniciales para ampliar la competencia con Softbank, Infantino mantuvo un diálogo constante con la clase de propietarios multimillonarios que dirige los clubes.

Ellos tienen muchas ideas propias sobre los precios de las entradas, y muchos desean activamente convertir el fútbol en un “espectáculo de palco”.

open image in gallery “¿Para quién se supone que es este Mundial?”: Bajo el mandato de Gianni Infantino, el enfoque de la FIFA se inclinó hacia una Copa del Mundo dirigida a la clase ejecutiva ( Getty )

A ellos es a quienes Infantino está escuchando. Esto hace que sus propias palabras en el reciente Congreso de la FIFA resalten aún más, ya que se mostró entusiasmado sobre cómo la comercialización del deporte en EE. UU. está “alcanzando diferentes niveles”.

“Podemos llegar a un PIB global del fútbol de 500 mil millones, medio billón”.

Muchas fuentes añaden que la forma en que utilizó el fútbol para lanzarse a una clase geopolítica, volando en jets privados de Qatar, lo volvió “completamente distante”.

Después de todo, pocos directores ejecutivos de organizaciones sin fines de lucro tienen su salario.

Como siempre ocurre con este tipo de tensiones, puede implicar la ironía de perjudicar al “producto”.

Aparte de los indicios de que viajarán menos aficionados, Concannon señala que las entradas más baratas de la Categoría 4 no están junto al campo, otra novedad.

“Esto significa que los aficionados más acérrimos se sitúan en las gradas superiores, por lo que no se vivirá el mismo espectáculo”.

Si es que van. Argentina fue la gran historia de los aficionados en los últimos tres Mundiales, y ya hay múltiples informes de que no viajarán en cantidades ni remotamente similares. Los estadios no tendrán tanta gente que se preocupe profundamente por los equipos.

Como dice un ejecutivo, “el verdadero ambiente del Mundial morirá porque la gente, literalmente, no puede permitírselo”.

open image in gallery Los aficionados son la fuente de tanto colorido y ruido durante una Copa del Mundo, la representación de un deporte global que disfrutan las masas ( Getty )

Moore lamenta el probable contraste con la fiesta de Alemania 2006. “Es un modelo de negocio completamente diferente y un conjunto de objetivos completamente diferente”.

Y aún pueden tener un impacto profundo en el fútbol.

La FIFA, en teoría la máxima salvaguarda, lideró en cambio las iniciativas comerciales que muchas de las influencias más corrosivas estuvieron tratando de introducir durante años. Infantino abrió la puerta.

Moore lo describe como “la etapa inicial de algo bastante profundo”.

“Es el paso de la Copa del Mundo de un fútbol global de acceso masivo a un megaevento de alto valor y acceso limitado”.

Andrew Smith, de Sporta, quien trabaja en la financiarización del deporte, cree que la FIFA no consideró adecuadamente los efectos a largo plazo.

“Lo vimos en otros deportes. Si excluyes a quienes realmente sienten pasión por él, pierden interés en esa cima. Se produce una fractura. Las personas que crean el valor en primer lugar se desaniman, y el valor se va reduciendo gradualmente”.

Y agregó: “El Mundial se está dividiendo en dos niveles. Eso es muy peligroso para el fútbol. No cuenta con las medidas de seguridad necesarias para esto”.

Se supone que la FIFA es precisamente esa medida de seguridad.

En cambio, todo parece ir en una sola dirección.