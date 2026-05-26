Mundial: Irán acusa a EE. UU. de impedir el ingreso de sus jugadores y obligarlos a viajar desde México

La selección de fútbol de Irán tendrá su base en México durante el próximo Mundial y solo viajará a Estados Unidos para disputar sus partidos, luego de que, según diversos reportes, Washington rechazara albergar al equipo durante toda la competencia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el acuerdo el lunes y explicó que la FIFA contactó a su gobierno tras la decisión de Estados Unidos. Además, señaló que las autoridades estadounidenses no querían que la selección iraní permaneciera en el país durante el torneo, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio, pese a que sus tres partidos del Grupo G se jugarán allí.

“No tenemos ningún motivo para negarles la posibilidad de quedarse en México”, declaró durante su conferencia de prensa diaria.

Irán se enfrentará a Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio, a Bélgica también en Los Ángeles el 21 de junio y a Egipto en Seattle el 26 de junio.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el tema.

open image in gallery Panoramic view of Estadio Caliente on May 25, 2026 in Tijuana, Mexico. Iran Football Federation announced they will base their 2026 World Cup camp in Tijuana, Mexico after FIFA approved a move from Arizona to ease visa and security concerns. (Photo by Francisco Vega/Getty Images)

En marzo, el presidente Donald Trump aseguró que Irán era bienvenido a participar en la Copa del Mundo, aunque consideró inapropiado que la selección permaneciera en Estados Unidos “por su propia seguridad”. Días después, Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, anunció que el equipo trasladaría su base de Arizona a Tijuana, ciudad fronteriza de México, durante el torneo. La FIFA confirmó el cambio el lunes. Además, Taj explicó que la medida ayudaría a evitar complicaciones con los visados y facilitaría los vuelos directos de Iran Air hacia México.

Los planes de Irán para el Mundial quedaron bajo escrutinio desde finales de febrero, cuando Estados Unidos se unió a Israel en los ataques contra Irán y desató una guerra que abrió dudas sobre la participación del equipo en uno de los países anfitriones.

En marzo, Taj reveló que Irán mantenía conversaciones con la FIFA para trasladar sus partidos de la fase de grupos a México por razones de seguridad. En ese contexto, Sheinbaum afirmó que México estaba dispuesto a recibir a la selección. Sin embargo, la FIFA decidió mantener el calendario sin modificaciones.

La incertidumbre también alimentó especulaciones sobre la presencia de Irán en el torneo. En abril, Paolo Zampolli, enviado de Trump para las alianzas globales, sugirió que Italia reemplazara a Irán, aunque la propuesta recibió una respuesta distante tanto de las autoridades italianas como de la FIFA.

Irán aseguró su clasificación al cuarto Mundial consecutivo luego de terminar en el primer lugar de su grupo durante la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas del año pasado.

Traducción de Leticia Zampedri