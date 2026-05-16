Son Heung-min liderará a Corea del Sur al disputar su cuarto Mundial

Son Heung-min comandará a Corea del Sur en el Mundial después de que el entrenador Hong Myung-bo anunciara el sábado su convocatoria de 26 jugadores.

El torneo, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, será el cuarto Mundial para Son, quien dejó Tottenham el verano pasado tras 10 años en la Liga Premier y fichó con el Los Ángeles FC de la MLS.

También será la 11ma participación consecutiva de Corea del Sur, una racha que se remonta a 1986.

El mediocampista Lee Kang-in, del Paris Saint-Germain, y el defensor Kim Min-jae, del Bayern Múnich, también integran la lista para el torneo de 48 selecciones.

Hong convocó al influyente mediocampista Hwang In-beom, aunque la figura del Feyenoord está lidiando con una lesión de tobillo.

“Nuestro objetivo principal será avanzar a los dieciseisavos de final", dijo Hong en Seúl.

“Después de eso no sabemos qué pasará. Podríamos llegar incluso más lejos de lo que habríamos imaginado", añadió.

Corea del Sur alcanzó los octavos de final en 2022, tras derrotar a Portugal en el último partido de la fase de grupos, y luego perdió ante Brasil.

Hong fue el capitán del equipo que alcanzó en casa las semifinales del Mundial 2002 y también estuvo al mando en el torneo de 2014, cuando los Guerreros Taeguk sumaron apenas un punto en Brasil.

Corea del Sur disputará sus tres partidos del Grupo A en México. Debutarán el 11 de junio contra la República Checa en Monterrey, antes de enfrentarse a México en Guadalajara una semana después y cerrar contra Sudáfrica en Monterrey el 24 de junio.

Los resultados han sido malos de cara al torneo: una derrota 4-0 ante Costa de Marfil en marzo, seguida por el revés 1-0 contra Austria.

Corea del Sur viajará a Salt Lake City el lunes para iniciar la preparación y enfrentar a Trinidad y Tobago y a El Salvador en sus últimos partidos de preparación.

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Lista:

Arqueros: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk).

Defensores: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Múnich), Kim Tae-hyon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Estrella Roja Belgrado), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Wien), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Yu-min (Sharjah).

Volantes: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolves).

Delanteros: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Besitkas), Cho Gue-sung (Midtjylland).

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Cobertura del Mundial de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa