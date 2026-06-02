Todos los países dieron a conocer ya sus plantillas de 26 jugadores para la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

Al haber 48 equipos participando en el torneo, que comienza el 11 de junio, más jugadores que nunca cumplirán su sueño de disputar la competición más famosa del fútbol.

Cada país entregó a la FIFA una lista definitiva de entre 23 y 26 jugadores (de los cuales al menos tres deben ser porteros) antes de la fecha límite del 2 de junio, y un jugador que se lesione posteriormente solo podrá ser sustituido por alguien de una lista preliminar de 55 jugadores presentada anteriormente, hasta 24 horas antes del primer partido de la selección en el Mundial.

Las convocatorias se anunciaron a lo largo de mayo y principios de junio, y la selección final generó un gran debate. Thomas Tuchel dio a conocer su grupo de 26 jugadores para Inglaterra, pero dejó en casa a figuras como Cole Palmer y Phil Foden, mientras que las convocatorias de otras potencias como Brasil, España, Francia y Argentina también dieron mucho de qué hablar.

Aquí están todas las plantillas del Mundial de 2026 y todos los jugadores que participarán en el torneo de este verano:

Grupo A

México

Guillermo Ochoa se une a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los primeros jugadores en ser convocados para un sexto mundial; el portero de 40 años del AEL Limassol fue convocado por el entrenador de México, Javier Aguirre, aunque es poco probable que tenga muchos minutos de juego. El mediocampista Edson Álvarez, quien pasó la temporada pasada jugando en el Fenerbahçe cedido por el West Ham, será el capitán del equipo, con el delantero del Fulham Raúl Jiménez como principal opción en la delantera y el joven prodigio de Tijuana de 17 años, Gilberto Mora, listo para convertirse en el jugador más joven en representar a México en un Mundial.

Entrenador: Javier Aguirre

Arqueros: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas: Jorge Sánchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), César Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ)

Centrocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Athens), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado (Guadalajara), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Luis Romo (Guadalajara), Edson Álvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dynamo Moscow)

Delanteros: César Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julián Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Marténez (UNAM), Armando González (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Milan), Raúl Jiménez (Fulham)

open image in gallery Guillermo Ochoa, de 40 años, se dirige a su sexta Copa del Mundo ( Getty )

Sudáfrica

El delantero del Burnley Lyle Foster es el único jugador que radica en el Reino Unido en la convocatoria de Sudáfrica para su primera participación en un Mundial desde 2010, ya que 19 de los 26 integrantes del grupo juegan en clubes de la “nación arcoíris”. Los defensas convocados son Olwethu Makhanya (que juega en el Philadelphia Union) y Bradley Cross, quien formó parte de la cantera del Newcastle, pero no llegó a debutar con el primer equipo, mientras que el capitán será el arquero Ronwen Williams, con 62 partidos internacionales a sus espaldas.

Entrenador: Hugo Broos

Arqueros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Defensas: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

Centrocampistas: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela)

Delanteros: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol)

open image in gallery El delantero del Burnley, Lyle Foster, es el único jugador de la Premier League que forma parte de la selección sudafricana ( Reuters )

Corea del Sur

Exestrella del Tottenham Son Heung-min, actualmente en Los Angeles FC, ha sido seleccionado para su cuarta Copa del Mundo y capitaneará a la selección de Corea del Sur, que incluye a cinco jugadores que militan en clubes del Reino Unido: el delantero de los Wolves, Hwang Hee-chan, y cuatro centrocampistas: Bae Jun-ho del Stoke, Paik Seung-ho del Birmingham, Eom Ji-sung del Swansea y Yang Hyun-jun del Celtic. El defensa Jens Castrop, nacido en Alemania y jugador del Borussia Mönchengladbach, cuya madre es coreana, se convierte además en el primer jugador con doble ascendencia en formar parte de la selección de Corea del Sur para un Mundial.

Entrenador: Hong Myung-bo

Arqueros: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk)

Defensas: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Munich), Kim Tae-hyon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Lee Ki-hyuk Wiom (Gangwon), Lee Ki-hyuk Lee (Taue-Han-sen) (Midtjylland), Cho Yu-min (Sharjah)

Centrocampistas: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee-Mainnoom HFwang (Ulsan), Lee-Mainnoom HFwang (Hee-chan (Wolves)

Delanteros: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Besitkas), Cho Gue-sung (Midtjylland)

open image in gallery La leyenda de los Spurs, Son Heung-min, será el capitán de Corea del Sur ( Reuters )

República Checa

La estrella del West Ham, Tomas Soucek, es el jugador con más experiencia de la selección checa: las 89 internacionalidades del mediocampista de 31 años contrastan con la única participación internacional del miembro más joven de la plantilla, el mediocampista del Sparta de Praga Hugo Sochurek, de 17 años. El defensa de los Wolves, Ladislav Krejci, es el capitán del equipo; el delantero del Bayer Leverkusen, Patrik Schick, lidera la línea de ataque; y el excompañero de Soucek en los Hammers, Vladimir Coufal (ahora en el Hoffenheim) también forma parte de la selección.

Entrenador: Miroslav Koubek

Arqueros: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Prague)

Defensas: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prague), Tomas Holes (Slavia Prague), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Prague), David Jurasek (Slavia Prague), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zeleny (Sparta Prague), David Zima (Slavia Prague)

Centrocampistas: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Prague), Michal Sadilek (Slavia Prague), Hugo Sochurek (Sparta Prague), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Olympique Lyonnais), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Delanteros: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Prague), Mojmir Chytil (Slavia Prague), Jan Kuchta (Sparta Prague), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

open image in gallery Tomas Soucek intentará dejar atrás la decepción del descenso del West Ham ( Getty )

Grupo B

Canadá

El defensa del Bayern de Múnich Alphonso Davies es la figura más destacada de la selección de Canadá, que participa en su segundo mundial consecutivo mientras se recupera de una lesión en el tendón de la corva, mientras que el delantero de la Juventus Jonathan David y el mediocampista del Oporto Stephen Eustaquio se encuentran entre las otras estrellas de los coanfitriones. El entrenadorJesse Marsch se muestra optimista y describe a la plantilla como “el mejor grupo de 26 jugadores que este país haya reunido jamás”, y cuenta con una serie de jugadores que radican en el Reino Unido, entre ellos el portero del Crystal Palace Owen Goodman, los defensas Alistair Johnston (Celtic), Luc de Fougerolles (Fulham) y Alfie Jones (Middlesbrough), los mediocampistas Ali Ahmed (Norwich) y Liam Millar (Hull) y el delantero del Southampton Cyle Larin.

El mediocampista de Tigres, Marcelo Flores, se retiró lesionado un par de días después de que se anunciara la convocatoria, y su sustituto se dará a conocer más adelante.

Entrenador: Jesse Marsch

Arqueros: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace)

Defensas: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough)

Centrocampistas: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto)

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG)

open image in gallery El defensa del Bayern de Múnich Alphonso Davies jugará con Canadá ( Getty )

Bosnia y Herzegovina

Bosnia, que derrotó a Gales en la repesca camino a su clasificación para la segunda Copa del Mundo de su historia, se convirtió en el primer equipo en anunciar su plantilla el 11 de mayo, con Edin Dzeko (40) como la incorporación más destacada. Roger Milla, quien jugó en Camerún en 1994, era el único futbolista de campo de 40 años o más en participar en una Copa del Mundo, pero el exdelantero del Manchester City, Dzeko, está a punto de unirse a ese selecto grupo.

Entrenador: Sergey Barbarez

Arqueros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Centrocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Edin Dzeko (Schalke)

open image in gallery El eterno Edin Dzeko encabeza la convocatoria de Bosnia ( Getty )

Catar

El máximo goleador histórico de Catar, Almoez Ali, es uno de los nueve delanteros convocados por el exentrenador del West Ham, los Wolves, el Real Madrid y la selección española, Julen Lopetegui, junto con Akram Afif, dos veces nombrado jugador asiático del año. El exdefensa del Doncaster y del Peterborough, Niall Mason, que había sido incluido en la lista preliminar, se queda fuera, al igual que el delantero de 42 años Sebastián Soria, siendo el defensa del Cultural Leonesa Homam Al-Amin el único seleccionado que juega en el extranjero.

Entrenador: Julen Lopetegui

Arqueros: Salah Zakaria (Al Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al Sadd)

Defensas: Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Sultan Al-Brake (Al Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)

Centrocampistas: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah)

Delanteros: Tahseen Mohammed (Al Duhail), Edmilson Junior (Al Duhail), Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa)

open image in gallery El máximo goleador, Almoez Ali, encabezará la delantera ( Reuters )

Suiza

Granit Xhaka, el jugador con más partidos internacionales de Suiza, participará en su cuarto mundial consecutivo, mientras que el lateral del Real Betis Ricardo Rodríguez hará lo propio en una selección experimentada convocada por Murat Yakin. Xhaka, capitán del Sunderland, también será el capitán de su selección y estará acompañado por otros tres jugadores de la Premier League: el delantero del Nottingham Forest Dan Ndoye, el delantero del Leeds Noah Okafor y el atacante del Burnley Zeki Amdouni, quien recién regresó este mes de una lesión de rodilla de larga duración. Los delanteros del Young Boys, Alvyn Sanches y Joel Monteiro, son las ausencias sorpresa.

Entrenador: Murat Yakin

Arqueros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient)

Defensas: Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz)

Centrocampistas: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow (Sevilla), Ruben Vargas (Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco)

Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds)

open image in gallery Granit Xhaka será el capitán de Suiza en su cuarto mundial ( Getty )

Grupo C

Brasil

Neymar, el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil, se recuperó de su lesión y forma parte de la convocatoria de Carlo Ancelotti para la selección brasileña, con la esperanza de debutar con su país por primera vez desde 2023. Los jugadores del Chelsea Joao Pedro y Andrey Santos fueron bajas sorpresa, pero la convocatoria está repleta de estrellas de la Premier League, entre ellas Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Casemiro, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha y Rayan.

Entrenador: Carlo Ancelotti

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio)

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (Roma)

Centrocampistas: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas ‌Paqueta (Flamengo)

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), ​Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr. (Real Madrid)

open image in gallery La convocatoria de Neymar ha causado controversia ( Getty )

Marruecos

El capitán Achraf Hakimi forma parte de la convocatoria de Marruecos y demostró su buen estado físico tras recuperarse de una lesión al jugar en la victoria del PSG en la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal. El exextremo del Chelsea Hakim Ziyech no ha entrado en la convocatoria, pero los semifinalistas de 2022 seleccionaron a varios jugadores de la Premier League, entre los que se encuentran los defensas Noussair Mazraoui (Manchester United), Issa Diop (Fulham) y Chadi Riad (Crystal Palace), además del extremo del Sunderland Chemsdine Talbi.

Entrenador: Mohamed Ouahbi

Arqueros: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (Asfar)

Defensas: Nayef Aguerd (Marseille), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Zakaria El Ouahdi (Genk), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Redouane Halhal (KV Mechelen), Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah-Eddine (PSV)

Centrocampistas: Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV)

Delanteros: Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Yassine Gessime (Strasbourg), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland)

open image in gallery Achraf Hakimi es el capitán de Marruecos ( Getty )

Haití

Haití ha incluido a las estrellas de la Premier League Wilson Isidor y Jean-Ricner Bellegarde en su plantilla para el Mundial, donde se enfrentarán a Escocia en su primer partido. El máximo goleador histórico, Duckens Nazon, exjugador del Coventry y del Oldham, también forma parte del equipo para liderar el ataque este verano.

Entrenador: Sebastien Migne

Arqueros: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz)

Defensas: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Bern)

Centrocampistas: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov)

Delanteros: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros)

open image in gallery Duckens Nazon es el máximo goleador de todos los tiempos de Haití y liderará la delantera este verano ( Getty )

Escocia

Ross Stewart salió de su ostracismo internacional para recibir su primera convocatoria con Escocia desde 2022 tras encadenar una racha goleadora con el Southampton esta temporada, pero jugadores como Oli McBurnie, Oliver Burke y Kieron Bowie se quedan fuera en la delantera. Craig Gordon es una de las opciones en la portería a sus 43 años, mientras que Ben Gannon-Doak se ha recuperado lo suficiente de su lesión como para ser incluido y el joven extremo Findlay Curtis también recibe la convocatoria, pero el mediocampista del Udinese Lennon Miller se queda fuera.

Sin embargo, Steve Clarke sufrió un revés con la lesión de Billy Gilmour en el partido de preparación contra Curazao. Fue sustituido por el joven mediocampista Tyler Fletcher, quien debutó en ese partido.

Entrenador: Steve Clarke

Arqueros: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

Defensas: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)

Centrocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Finlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Tyler Fletcher (Manchester United), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli)

Delanteros: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)

open image in gallery Tyler Fletcher fue una sorpresa como sustituto de última hora por lesión, a pesar de que solo contaba con 17 minutos de experiencia en el fútbol profesional ( Getty )

Grupo D

EE. UU.

Antonee Robinson, del Fulham, y Tyler Adams, del Bournemouth, forman parte de una convocatoria relativamente consolidada de Estados Unidos que busca triunfar en casa, con una gran experiencia internacional en la plantilla de Mauricio Pochettino. Alejandro Zendejas se ha ganado un puesto como extremo, pero Diego Luna, Tanner Tessmann y Aidan Morris quedaron fuera. Gio Reyna está incluido a pesar de una temporada plagada de lesiones con el Borussia Mönchengladbach; el mediocampista fue protagonista de una disputa con el exentrenador Gregg Berhalter en la Copa del Mundo de 2022, y esperará tener un papel más destacado.

Entrenador: Mauricio Pochettino

Arqueros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution)

Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic)

Centrocampistas: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Monchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille), Alejandro Zendejas (Club América)

Delanteros: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry)

open image in gallery Tyler Adams, del Bournemouth, ha sido convocado por la selección de Estados Unidos para el Mundial que se disputará en su país ( Getty )

Paraguay

El defensa del Sunderland Omar Alderete y el centrocampista del Brighton Diego Gómez forman parte de la convocatoria de Gustavo Alfaro para la selección de Paraguay, a los que se suma Gustavo Caballero, del Portsmouth. Los sudamericanos participan en su primer Mundial desde 2010, y el exdelantero del Newcastle Miguel Almirón y el exatacante del Brighton Julio Enciso, ahora en el Estrasburgo, también forman parte del grupo.

Entrenador: Gustavo Alfaro

Arqueros: Roberto Junior Fernández (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia)

Defensas: Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atletico Mineiro), Fabián Balbuena (Gremio), Juan José Cáceres (Dinamo Moscow), José Canale (Lanus), Gustavo Gómez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Velázquez (Cerro Porteno)

Centrocampistas: Damián Bobadilla (Sao Paulo), Gustavo Caballero (Portsmouth), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Atlanta United), Diego Gómez (Brighton), Mauricio Magalhaes (Palmeiras), Briaian Ojeda (Orlando City), Alejandro Romero (Al Ain)

Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United), Gabriel Ávalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (Strasbourg), Isidro Pitta (Bragantino), Antonio Sanabria (Cremonese), Ramón Sosa (Palmeiras)

open image in gallery Diego Gómez, del Brighton, aportará creatividad a la selección de Paraguay ( Getty )

Australia

El dúo sin experiencia internacional formado por Tete Yengi —que la temporada pasada jugó cedido en el Machida Zelvia japonés procedente del Livingston— y el exextremo de la selección italiana sub-21 Cristian Volpato —cuyo cambio de nacionalidad fue ratificado por la FIFA la semana pasada— ha sido convocado para la selección de Australia, pero el delantero del Hibernian Martin Boyle es uno de los nombres más destacados que se quedan fuera. El mediocampista del Hearts Cammy Devlin y el defensa central del Leicester Harry Souttar (cuyo hermano John está en la selección de Escocia) han sido convocados, al igual que el trío de la Championship formado por Cameron Burgess (Swansea), Nestory Irankunda (Watford) y Mohamed Toure, del Norwich. El exportero del Brighton Mat Ryan y el delantero del Melbourne City Mathew Leckie participarán en su cuarta Copa del Mundo e igualarán el récord australiano.

Entrenador: Tony Popovic.

Arqueros: Mat Ryan (Levante), Paul Izzo (Randers), Patrick Beach (Melbourne City)

Defensas: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feynoord), Cameron Burgess (Swansea), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer), Harry Souttar (Leicester), Kai Trewin (New York City)

Centrocampistas: Cammy Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine (St Pauli), Connor Metcalfe (St Pauli), Paul Okon-Englster (Sydney), AidenO'Neill (New York City)

Delanteros: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellon), Mohamed Toure (Norwich City), Nishan Velupilly (Melbourne City), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia)

open image in gallery El portero Mat Ryan se dirige a su cuarto mundial ( Getty )

Turquía

El exdelantero de la selección italiana Vincenzo Montella convocó al portero suplente del Manchester United Altay Bayindir y al defensa del Brighton Ferdi Kadioglu para su selección de la Copa del Mundo, en la que Turquía regresa al torneo por primera vez desde 2002 y participa por tercera vez en su historia. Arda Güler, del Real Madrid, quien ganó el premio al Revelación de la Temporada de la Liga de Campeones, es la estrella del equipo, mientras que otros nombres conocidos incluyen al exdefensa del Leicester Caglar Soyuncu, al delantero de la Juventus Kenan Yildiz y al centrocampista del Inter de Milán Hakan Calhanoglu.

Entrenador: Vincenzo Montella

Arqueros: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

Defensas: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (Roma)

Centrocampistas: Hakan Çalhanoğlu (Inter Milan), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Besiktas), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

Delanteros: Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray)

open image in gallery Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu son dos piezas clave de la selección turca ( Getty )

Grupo E

Alemania

Alemania dio la sorpresa al volver a convocar a Manuel Neuer, quien salió de su retiro para reforzar la plantilla, y el entrenador Julian Nagelsmann ha afirmado que el jugador de 40 años será su portero titular este verano. Serge Gnabry, del Bayern de Múnich, se queda fuera por lesión, pero su joven compañero de equipo Lennart Karl sí entró en la convocatoria. Hay cinco jugadores de la Premier League en el grupo de 26, como Kai Havertz del Arsenal, Pascal Gross del Brighton y Florian Wirtz del Liverpool, además del dúo del Newcastle United, Malick Thiaw y Nick Woltemade.

Entrenador: Julian Nagelsmann

Arqueros: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Defensas: Joshua Kimmich (Bayern Munich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (Leipzig), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Antonio Rudiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle), Jonathan Tah (Bayern Munich)

Centrocampistas: Jamal Musiala (Bayern Munich), Jamie Leweling (Stuttgart), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton)

Delanteros: Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Stuttgart), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle), Lennart Karl (Bayern Munich), Leroy Sane (Galatasaray)

open image in gallery Manuel Neuer volvió a ser convocado de forma inesperada a los 40 años ( Reuters )

Curazao

Curazao, la nación más pequeña que se ha clasificado jamás para un mundial, cuenta además con el entrenador de mayor edad en la historia del torneo —Dick Advocaat, de 78 años— y convocó a cuatro jugadores de clubes ingleses para su plantilla de 26 jugadores. El extremo del Middlesbrough Sontje Hansen, Tahith Chong del Sheffield United, el mediocampista del Rotherham Ar’Jany Martha y Shurandy Sambo, cedido por el Burnley al Sparta de Róterdam, forman parte de la lista, al igual que el exjugador del Aston Villa Leandro Bacuna y su hermano Juninho Bacuna, quien jugó para el Huddersfield y el Birmingham.

Entrenador: Dick Advocaat

Arqueros: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)

Defensas: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Centrocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)

Delanteros: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren)

open image in gallery Tahith Chong es uno de los cuatro jugadores que militan en la liga inglesa en la selección de Curazao ( Reuters )

Costa de Marfil

Costa de Marfil ha incluido a Ange-Yoan Bonny, del Inter de Milán, después de que la FIFA aprobara el cambio de nacionalidad del internacional juvenil francés. También regresa el exdelantero del Arsenal, Nicolas Pepe, quien no participó en la Copa Africana de Naciones, pero ni Wilfried Zaha ni Sébastien Haller han sido incluidos.

Clement Akpa se retiró por lesión un par de semanas después de que se diera a conocer la convocatoria y fue sustituido por el defensa del Istanbul Basaksehir Christopher Operi.

Entrenador: Emerse Fae

Arqueros: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Defensas: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Clement Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil `Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried (Galalsaray)

Centrocampistas: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor)

Delanteros: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Niza)

open image in gallery El exjugador del Arsenal Nicolás Pépé se perdió la Copa Africana de Naciones, pero volvió a ser convocado ( Getty )

Ecuador

El delantero del Sunderland Nilson Angulo disputará su primer mundial tras ser convocado por la selección de Ecuador, en la que el centrocampista del Chelsea Moisés Caicedo y el defensa del Arsenal Piero Hincapié participarán en la cita mundialista por segunda vez. Otro jugador del Chelsea, el centrocampista Kendry Páez, se ganó un lugar en la selección tras una temporada cedido en River Plate, mientras que el exdelantero del West Ham y del Everton, Enner Valencia, será el capitán del equipo a los 36 años, y el exdefensa del Brighton, Pervis Estupinán, forma parte de la selección tras su fichaje en el AC Milan el verano pasado.

Entrenador: Sebastian Beccacece

Arqueros: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito)

Defensas: Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro)

Centrocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk)

Delanteros: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracan), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arévalo (Stuttgart)

open image in gallery El delantero del Sunderland, Nilson Angulo, fue convocado por la selección de Ecuador ( Reuters )

Grupo F

Países Bajos

Memphis Depay y Jurrien Timber han logrado disipar las dudas sobre sus lesiones y se ganaron un puesto en la convocatoria de la selección holandesa de Ronald Koeman. Depay, máximo goleador internacional de su país, ha tenido poca participación con el Corinthians últimamente, mientras que Timber se perdió la mayor parte de la recta final de la Premier League, en la que el Arsenal consiguió el título. Crysencio Summerville, del West Ham, podría debutar, al igual que el portero del Sunderland Robin Roefs, pero no hay lugar para Jeremie Frimpong, del Liverpool, ni para Stefan de Vrij, del Inter de Milán.

Entrenador: Ronald Koeman

Arqueros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)

Defensas: Nathan Ake (Manchester City), Denzel ‌Dumfries (Inter Milan), Jorrel Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Micky ⁠van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton)

Centrocampistas: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton)

Delanteros: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa ​Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)

open image in gallery Jurrien Timber se ha recuperado de su lesión y fue convocado para la selección de los Países Bajos ( Getty )

Japón

Kaoru Mitoma, del Brighton, se quedó fuera de la convocatoria de Japón para el Mundial tras sufrir una lesión en el tendón de la corva en el peor momento posible, mientras que Takumi Minamino, otra opción en ataque, tampoco podrá participar, ya que se recupera de una grave lesión de rodilla. El exdefensa del Arsenal Takehiro Tomiyasu sufrió su propia serie de contratiempos, pero hizo su primera aparición con su selección en casi dos años durante el partido de preparación contra Islandia. Daichi Kamada (Crystal Palace), Daizen Maeda (Celtic) y Ao Tanaka (Leeds) conforman un nutrido contingente de jugadores que militan en el Reino Unido.

Entrenador: Hajime Moriyasu

Arqueros: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Aya Suzuka (Parma Calcio).

Defensas: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Múnich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junosuke Suzuki (FC Copenhague).

Centrocampistas: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds), Kaishu Sano (Mainz), Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Delanteros: Ayase Ueda (Feyenoord), Keito Nakamura (Stade de Reims), Ito Suzuki (Freiburg), Kento Shiode (Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden)

open image in gallery Takehiro Tomiyasu vuelve a la selección japonesa tras recuperarse de una lesión ( Getty )

Suecia

La convocatoria de Suecia, anunciada por Graham Potter, no deparó grandes sorpresas, como era de esperar, ya que Dejan Kulusevski, del Tottenham, no fue incluido tras un año de baja por una lesión de rodilla. Viktor Gyokeres, del Arsenal, y Alexander Isak, del Liverpool, le brindan a Potter una gran potencia ofensiva, y el exentrenador del Chelsea y del West Ham confía en que este último recupere su mejor forma. “Nuestro reto es que Alex esté en su mejor momento de la temporada y que alcance su máximo nivel”, declaró Potter, y añadió: “Porque si lo consigue, será un jugador de clase mundial”.

Emil Holm, cedido por la Juventus, sufrió una lesión tras el anuncio de la convocatoria, por lo que el defensa del FC Dallas, Herman Johansson, fue convocado en su lugar.

Entrenador: Graham Potter

Arqueros: Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Stoke City), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County)

Defensas: Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Victor Lindelof (Aston Villa), Isak Hien (Atalanta), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Gustaf Lagerbielke (Braga), Gabriel Gudmundsson (Leeds), Herman Johansson (FC Dallas), Hjalmar Ekdal (Burnley), Erik Smith (St. Pauli)

Centrocampistas y delanteros: Taha Ali (Malmo FF), Yasin Ayari (Brighton), Lucas ‌Bergvall (Tottenham), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyokeres (Arsenal), Jesper ​Karlstrom (Udinese), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Alexander Isak (Liverpool), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Ken Sema (Pafos)

open image in gallery Viktor Gyokeres aportará potencia ofensiva a la delantera de Suecia ( Getty )

Túnez

Túnez ha dejado fuera de su convocatoria para el Mundial al centrocampista Ferjani Sassi, de 34 años y con más de cien partidos internacionales, así como al experimentado defensa Yassine Meriah, con 95 internacionalidades. El exentrenador del Nottingham Forest, Sabri Lamouchi, se hizo cargo de la selección tunecina en enero y ya había dejado fuera a ambos jugadores en los amistosos a principios de año, dando a entender que no volverían a ser convocados. El delantero del Paris Saint-Germain, Khalil Ayari, que aún no ha debutado con el primer equipo, sí forma parte de la convocatoria.

Entrenador: Sabri Lamouchi

Arqueros: Sabri Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien)

Defensas: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Geneva), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berne)

Centrocampistas: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)

Delanteros: Elias Achouri (FC Copenhagen), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic)

open image in gallery El joven jugador del PSG Khalil Ayari forma parte de la selección de Túnez ( Getty )

Grupo G

Bélgica

Bélgica ha apostado por la buena forma física de Romelu Lukaku, quien participará en su cuarto Mundial a pesar de haber jugado apenas una hora de fútbol oficial esta temporada. Kevin De Bruyne, Axel Witsel y Thibaut Courtois, quien también ha sufrido lesiones recientemente, están listos para su cuarto torneo, mientras que el prometedor Matías Fernández-Pardo (21) se ha comprometido con su país natal tras haber representado a España.

Entrenador: Rudi García

Arqueros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)

Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisbon), ⁠Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), ⁠Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brujas), Axel Witsel (Girona)

Delanteros: Charles De ‌Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu ​Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

open image in gallery Bélgica hace una apuesta arriesgada con Romelu Lukaku ( Getty )

Egipto

Mohamed Salah será el capitán de Egipto en el mundial de este verano, mientras que el delantero del Manchester City Omar Marmoush es el único otro jugador que radica en Inglaterra dentro del grupo. Salah, quien está a punto de dejar el Liverpool al final de la temporada, ha marcado 67 goles en 115 partidos con Egipto, y del otro extremo del espectro de experiencia, también se incluye a Hamza Abdelkarim, de 18 años, quien no ha sido convocado anteriormente y juega para el Barcelona sub-19. El delantero del Nantes, Mostafa Mohamed, quedó fuera.

Entrenador: Hossam Hassan

Arqueros: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)

Defensas: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids)

Centrocampistas: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Ovideo)

Delanteros: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona)

open image in gallery Mohamed Salah será el capitán de Egipto tras dejar el Liverpool ( AFP/Getty )

Irán

El prolífico delantero Sardar Azmoun, autor de 57 goles en 91 partidos internacionales, fue excluido de forma controvertida de la convocatoria de Irán para el Mundial por el entrenador Amir Ghalenoei, a pesar de la petición pública del vicepresidente de Irán, Abdolkarim Hosseinzadeh, para que regresara. El jugador del Shabab Al-Ahli ya había sido excluido de la selección nacional en marzo, y los medios locales sugirieron que había sido expulsado por un supuesto acto de deslealtad hacia el gobierno. En su lugar, la estrella del Olympiacos, Mehdi Taremi, liderará el ataque, mientras que el excentrocampista del Brighton, Alireza Jahanbakhsh, será otra pieza clave en el intento de superar la fase de grupos por primera vez. El defensa Ehsan Hajsafi, de 36 años, está a solo cuatro partidos de igualar el récord de Javad Nekounam de 149 partidos con la selección iraní.

Entrenador: Amir Ghalenoei

Arqueros: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

Defensas: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati Omid Noorafkan (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad)

Centrocampistas: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan)

Delanteros: Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard Liege), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Shahriyar Moghanlou (Kalba), Mehdi Taremi (Olympiacos)

open image in gallery La estrella del Olympiacos, Mehdi Taremi, liderará la delantera de Irán en el Mundial ( AP )

Nueva Zelanda

El seleccionador inglés Darren Bazeley ha recurrido al fútbol amateur para completar su plantilla de Nueva Zelanda. El defensa Tommy Smith, de 36 años y que milita en el Braintree Town de la National League, regresa a la selección por primera vez desde 2024. Smith ya había jugado con los All Whites en su último Mundial en 2010, al igual que el delantero del Nottingham Forest, Chris Wood, capitán del equipo. Por otro lado, el centrocampista del Newcastle Jets, Lachlan Bayliss, con dos internacionalidades, también ha sido seleccionado por Bazeley.

Entrenador: Darren Bazeley

Arqueros: Max Crocombe (Millwall FC), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC)

Defensas: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland), Tommy Smith (Braintree Town)

Centrocampistas: Joe Bell (Viking FK), Marko Stamenic (Swansea City), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Delanteros: Matt Garbett (Peterborough), Chris Wood (Nottingham Forest), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Etienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC)

open image in gallery Chris Wood desempeñará un papel clave para Nueva Zelanda ( Getty )

Grupo H

España

En una decisión sorprendente, ningún jugador del Real Madrid fue incluido en la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial, y entre las ausencias destaca la del defensa central Dean Huijsen. En su lugar, parece que Pau Cubarsi, del Barcelona, y la exestrella del Manchester City Aymeric Laporte formarán el eje de la defensa. Gavi volvió a ganarse un puesto en la selección tras un gran final de temporada, mientras que España cuenta con mucha potencia en ataque con Mikel Oyarzabal al frente, apoyado en los laterales por Nico Williams y Lamine Yamal, quien se ha recuperado a tiempo de una rotura de isquiotibiales. Joan García, Marc Pubill, Eric García y Víctor Muñoz se encuentran entre las caras nuevas del grupo.

Entrenador: Luis de la Fuente

Arqueros: Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)

Defensas: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Eric García (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal), Alex Baena (Atletico Madrid)

Delanteros: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Víctor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta Vigo)

open image in gallery Lamine Yamal se recuperó de una rotura en el tendón de la corva y fue convocado para la selección española ( AFP/Getty )

Cabo Verde

Roberto Lopes, defensa central del Shamrock Rovers, nacido en Dublín, quien recibió su primera convocatoria internacional cuando el entrenador lo contactó a través de LinkedIn, forma parte de la selección de Cabo Verde para su primera Copa del Mundo. El entrenador Bubista también ha apostado por el estado físico del defensa central Logan Costa, quien jugó 13 minutos con el Villarreal el fin de semana en su primer partido desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en julio pasado, mientras que el arquero del San Diego, CJ dos Santos, es el único jugador sin experiencia internacional en la plantilla después de que la FIFA aprobara su cambio de nacionalidad deportiva de EE. UU. a la selección nacional recientemente.

Entrenador: Bubista

Arqueros: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego)

Defensas: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Joao Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK)

Centrocampistas: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense)

Delanteros: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir)

open image in gallery El defensa central del Shamrock Rovers, Roberto Lopes, forma parte de la primera selección de Cabo Verde que se clasifica para un mundial ( Getty )

Arabia Saudita

Salem Al-Dawsari, quien anotó el memorable gol de la victoria contra Argentina en el día más famoso de la historia del fútbol saudí durante el Mundial de 2022, será el capitán del equipo cuatro años después, mientras se prepara para sumar más partidos a sus 108 internacionalidades. El delantero del Al Ahli, Firas Al-Buraikan, es otra figura clave, mientras que solo uno de los 26 jugadores convocados por el técnico griego Georgios Donis juega en un club fuera de Arabia Saudita: el defensa del Lens, Saud Abdulhamid.

Entrenador: Georgios Donis

Arqueros: Mohammed Al-Owais (Al Ula), Nawaf Al-Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al-Kassar (Al Qadsiah)

Defensas: Abdulelah Al-Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al-Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al-Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr)

Centrocampistas: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al-Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al-Johani (Al Ahli), Nasser Al-Dawsari (Al Hilal), Musab Al-Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al-Hajji (Neom), Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Khalid Al-Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr)

Delanteros: Firas Al-Buraikan (Al Ahli), Saleh Al-Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al-Hamdan (Al Nassr)

open image in gallery Salem Al-Dawsari anotó el memorable gol de la victoria de Arabia Saudita contra Argentina en 2022 ( Getty )

Uruguay

Luis Suárez no tuvo cabida en la convocatoria de Marcelo Bielsa para la selección de Uruguay, a pesar de que el veterano delantero había indicado que estaría dispuesto a volver a la selección si fuera necesario. Nahitan Nández tampoco fue convocado, mientras que existen dudas sobre el rendimiento de Darwin Núñez: el exdelantero del Liverpool fue dado de baja por el Al Hilal este año tras la llegada de Karim Benzema y, por lo tanto, no ha jugado.

Entrenador: Marcelo Bielsa

Arqueros: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC)

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose María Giménez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastián Cáceres (Club America), Mathías Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (Flamengo)

Centrocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting), Brian Rodríguez (Club America)

Delanteros: Rodrigo Aguirre (Club América), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Núñez (Al Hilal)

open image in gallery Darwin Núñez (a la derecha) ha tenido dificultades para conseguir minutos de juego con el Al Hilal ( Getty )

Grupo I

Francia

El arquero del Lens, Robin Risser, ha sido recompensado por su excelente rendimiento en el equipo revelación de la Ligue 1 con un puesto como tercer arquero de la selección francesa. En una lucha entre delanteros de la Premier League por el último lugar en un grupo de ataque muy competitivo, Jean-Philippe Mateta, del Crystal Palace, se impone a Randal Kolo Muani, cedido por el Tottenham y autor de un gol en la tanda de penaltis de la final hace cuatro años. El ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y el ícono del mundial, Kylian Mbappé, encabezan un grupo repleto de estrellas.

Entrenador: Didier Deschamps

Arqueros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamenaco (Bayern Munich)

Centrocampistas: N'Golo Kante (Fenerbache), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Delanteros: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillipe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan)

open image in gallery Kylian Mbappe será el capitán de Francia ( Getty )

Senegal

Se trata de una convocatoria provisional relativamente definida por parte de Senegal, que apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la retirada de su título de la Copa Africana de Naciones tras la polémica adjudicación de la victoria en la final a Marruecos. El grupo de 28 jugadores se reducirá antes del torneo, pero Sadio Mané, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr son caras conocidas en la línea de ataque, mientras que Kalidou Koulibaly e Idrissa Gueye aportan solidez en la defensa. También fue convocado el centrocampista de 18 años del Bayern de Múnich, Bara Ndiaye.

Entrenador: Pape Thiaw

Arqueros: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre)

Defensas: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Ilay Camara (Anderlecht), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Moustapha Mbow (Paris FC), Ismail Jakobs (Galatasaray)

Centrocampistas: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), ​Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe ‌Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Munich)

Delanteros: Sadio Mane (Al-Nassr), ​Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace)

open image in gallery Sadio Mané sigue en plena forma a sus 34 años ( Getty )

Irak

El delantero del Ipswich Ali Al-Hamadi, cuya familia huyó de Irak cuando él era un bebé y se estableció en Liverpool, entra en la convocatoria para el Mundial tras pasar la temporada cedido en el Luton, al igual que el defensa del Utrecht Zidane Iqbal, que nació en Manchester y se formó en la cantera del Manchester United. El defensa del Dundee United, Dario Naamo, quien recientemente cambió su selección de Finlandia, no fue convocado, pero otro jugador que cambió de selección, el sueco Ahmed Qasem, sí fue incluido en la lista capitaneada por el arquero Jalal Hassan.

Entrenador: Graham Arnold

Arqueros: Fahad Talib (Al Talaba), Jalal Hassan (Al Zawraa), Ahmed Basil (Al Shorta)

Defensas: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis (Al Shorta), Ahmed Yahya (Al Shorta), Mustafa Saadoon (Al Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashim (Al Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zaid Ismail (Al Talaba), Frans Putros (Persib)

Centrocampistas: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al Dhafra), Ahmed Qasem (Nashville), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Marko Farji (Venezia)

Delanteros: Ali Jassim (Al Najma), Ali Al-Hamadi (Luton), Ali Yousef (Al Talaba), Aymen Hussein (Al Karma), Mohanad Ali (Dibba)

open image in gallery Ali Al-Hamadi marcó uno de los goles en la victoria de Irak en la repesca contra Bolivia, que le valió el pase al mundial ( Getty )

Noruega

Erling Haaland y Martin Odegaard encabezan una selección noruega repleta de opciones en ataque y con gran experiencia. El portero de Hamburg Sander Tangvik, que aún no ha debutado con la selección, resuelve un problema en esa posición provocado por la lesión de Mathias Dyngeland y el rechazo de la FIFA al cambio de nacionalidad solicitado por Nikita Haikin, del Bodo/Glimt.

Entrenador: Stale Solbakken

Arqueros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburg)

Defensas: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus ⁠Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolves), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), ⁠Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby), Henrik Falchener (Viking)

Centrocampistas: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick ‌Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten ​Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers)

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City), ‌Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal ​Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)

open image in gallery Erling Haaland será la figura clave de Noruega ( Getty )

Grupo J

Argentina

Lionel Messi será el capitán de Argentina en su sexto Mundial tras superar un susto de última hora por una lesión. Es uno de los 17 jugadores que repiten de la exitosa plantilla de hace cuatro años, ya que Lionel Scaloni confía en muchas figuras con experiencia. Cristian Romero también entra en la convocatoria tras perderse el final de la exitosa campaña del Tottenham para mantener la categoría en la Premier League, mientras que Emiliano Martínez volverá a ser el portero titular tras jugar a pesar del dolor para ayudar al Aston Villa a conquistar la Europa League.

Entrenador: Lionel Scaloni

Arqueros: Juan Musso (Atletico Madrid), Gerónimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa)

Defensas: Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid)

Centrocampistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Strasbourg), Giovani lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros: Julián Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milan)

open image in gallery Lionel Messi será el capitán de Argentina en su sexta participación en un mundial ( Reuters )

Argelia

Luca Zidane, hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, jugará su primer mundial tras ser convocado por la selección de Argelia, mientras que el exdelantero del Manchester City y del Leicester, Riyad Mahrez, sigue siendo una pieza clave a sus 35 años y ha sido convocado para su primer mundial. El portero Zidane se fracturó la mandíbula y el mentón en abril mientras jugaba con el club español Granada, pero se recuperó lo suficiente como para entrar en la convocatoria. El excentrocampista del Tottenham Nabil Bentaleb, ahora en el Lille, fue convocado de nuevo por el entrenador Vladimir Petkovic tras siete meses fuera de la selección, mientras que Houssem Aouar y Amine Gouiri fueron incluidos tras perderse la Copa Africana de Naciones por lesión.

Entrenador: Vladimir Petkovic

Arqueros: Oussama ​Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Defensas: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik ⁠Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa ⁠Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Centrocampistas: Houssem Aouar (Al Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine ‌Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Delanteros: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), ‌Adil Boulbina (Al Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord)

open image in gallery Luca Zidane, hijo de la leyenda francesa Zinedine, es uno de los tres porteros de Argelia ( Getty )

Austria

El exentrenador del Manchester United, Ralf Rangnick, ha incluido al exinternacional juvenil inglés Carney Chukwuemeka en la convocatoria de Austria para el Mundial, después de que el extremo del Borussia Dortmund viera aprobado su cambio de selección a principios de este año. La estrella del Real Madrid, David Alaba, es el capitán del equipo, pero catorce de los 26 jugadores de la plantilla militan en la Bundesliga, con Konrad Laimer, Marcel Sabitzer y Christoph Baumgartner entre los nombres más destacados, mientras que el central del Tottenham, Kevin Danso, y el veterano delantero Marko Arnautovic, exjugador del Stoke y del West Ham, también han sido seleccionados.

Uno de sus jugadores clave, el centrocampista del Leipzig Christoph Baumgartner, sufrió una lesión muscular en el muslo derecho antes del partido de preparación contra Túnez y se vio obligado a retirarse de la convocatoria por lesión. Aún no se ha anunciado quién lo sustituirá.

Entrenador: Ralf Rangnick

Arqueros: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen)

Defensas: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia Giulia)

Centrocampistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (Wolfsberger), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburgo)

Delanteros: Marko Arnautovic (Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (LASK)

open image in gallery Carney Chukwuemeka cambió de selección para jugar con Austria ( Getty )

Jordania

El debut de Jordania en la Copa del Mundo cuenta con una selección repleta de talento procedente del extranjero, entre los que destaca el delantero del Rennes Mousa Al-Tamari, autor de 24 goles en 91 partidos internacionales. Ali Olwan, que juega en el Al Sailiya de Catar, suma 29 goles con su selección, mientras que el capitán Ehsan Haddad, con 91 partidos internacionales a sus espaldas, se ha recuperado tras casi un año de baja por una lesión en el tendón de Aquiles y aportará experiencia a la defensa. El delantero Yazan Al-Naimat se perderá el torneo tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior durante la Copa Árabe en diciembre.

Entrenador: Jamal Sellami

Arqueros: Yazeed Abulaila (Al Hussein), Abdullah Al-Fakhouri (Al Wehdat), Noor Bani Attiah (Al Faisaly)

Defensas: Abdallah Nasib (Al Zawraa), Ehsan Haddad (Al Hussein), Saed Al-Rosan (Al Hussein), Saleem Obaid (Al Hussein), Yazan Al-Arab (FC Seoul), Mohammad Abualnadi (Selangor), Husam Abu Dahab (Al Faisaly), Anas Banawi (Al Faisaly), Mohannad Abu Taha (Al Quwa Al Jawiya), Mohammad Abu Hasheesh (Al Karma)

Centrocampistas: Noor Al Rawabdeh (Selangor), Nizar Al Rashdan (Qatar), Ibrahim Saadeh (Al Karma), Rajaei Ayed (Al Hussein), Mahmoud Al-Mardi (Al Hussein), Amer Jamous (Al Zawraa), Mohammad Al-Dawoud (Al Wehdat)

Delanteros: Mousa Al-Tamari (Rennes), Odeh Al-Fakhouri (Pyramids), Mohammad Abu Zrayq (Raja Casablanca), Ali Azaizeh (Al Shabab), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb), Ali Olwan (Al Sailiya)

open image in gallery El delantero Mousa Al-Tamari será una pieza clave para Jordania ( Getty )

Grupo K

Portugal

Cristiano Ronaldo se dirige a su sexto Mundial a los 41 años, tras haber anotado en cada uno de los cinco anteriores, e intentará seguir los pasos del camerunés Roger Milla en 1994 al convertirse en el primer jugador de campo de más de 40 años en disputar un mundial. El resto de la convocatoria de Roberto Martínez no presenta sorpresas, el compañero de Ronaldo en el Al Nassr, João Félix, lo acompañará en la delantera, y estrellas de la Premier League como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto, Diogo Dalot y Matheus Nunes, están incluidos.

Entrenador: Roberto Martínez

Arqueros: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting)

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villareal), Tomas Araujo (Benfica)

Centrocampistas: Ruben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain)

open image in gallery Cristiano Ronaldo intentará anotar en su sexta Copa del Mundo ( Getty )

República Democrática del Congo

El exjugador del Chelsea, Gael Kakuta, ha sido convocado nuevamente por la República Democrática del Congo tras solo dos apariciones en los últimos dos años. El centrocampista de 34 años, conocido por su trayectoria nómada, fue incluido en la lista de 26 jugadores del seleccionador Sébastien Desabre. Cuatro jugadores actuales de la Premier League forman parte de la convocatoria: los defensas Axel Tuanzebe (Burnley) y Aaron Wan-Bissaka (West Ham), el centrocampista del Sunderland Noah Sadiki y el delantero del Newcastle Yoane Wissa. Edo Kayembe, del Watford, también ha sido seleccionado.

Entrenador: Sebastien Desabre

Arqueros: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre)

Defensas : Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)

Centrocampistas: Theo Bongonda (Spartak Moscú), Brian Cipenga (Castellón), Elia Meshack (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larissa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngalayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland)

Delanteros: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United)

open image in gallery La estrella del West Ham, Aaron Wan-Bissaka, forma parte de la selección de la República Democrática del Congo ( Getty )

Uzbekistán

El defensa del Manchester City Abdukodir Khusanov, quien se convirtió en el primer uzbeko en jugar en la Premier League tras su fichaje en el Etihad procedente del Lens en enero de 2025, encabeza la convocatoria de Uzbekistán para su debut en la Copa del Mundo. Fabio Cannavaro, ganador de la Copa del Mundo de Italia en 2006, es el entrenador del equipo y nombró capitán al delantero Eldor Shomurodov, quien pasó la temporada 2025-2026 cedido en el Istanbul Basaksehir por su club de origen, la Roma, mientras que el centrocampista Abbosbek Fayzullaev es el otro miembro de la selección que juega en el club con sede en Estambul.

Entrenador: Fabio Cannavaro

Arqueros: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi)

Defensas: Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK)

Centrocampistas: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persepolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Bukhara)

Delanteros: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Igor Sergeev (Persepolis), Azizbek Amonov (Bukhara)

open image in gallery El defensa Abdukodir Khusanov será el referente de Uzbekistán ( AP )

Colombia

A pesar de una temporada marcada por las lesiones, en la que solo ha sido titular en dos de los 15 partidos de la MLS del Minnesota United, el capitán de Colombia, James Rodríguez, fue convocado para la selección, 12 años después de ganar de forma memorable la Bota de Oro en 2014. El extremo del Bayern de Múnich, Luis Díaz, es el otro nombre más destacado en el regreso de Colombia al escenario más importante tras no clasificar para Catar 2022. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, del Crystal Palace, forman parte de la convocatoria, al igual que el exportero del Arsenal David Ospina, pero no hay lugar para el exdelantero del Aston Villa Jhon Durán.

Entrenador: Nestor Lorenzo

Arqueros: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)

Defensas: Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Centrocampistas: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)

Delanteros: Juan Camilo Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern Munich), Luis Suárez (Sporting), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Jhon Córdoba (Krasnodar)

open image in gallery James Rodríguez ha tenido problemas de salud este año ( Getty )

Grupo L

Inglaterra

Thomas Tuchel ha tomado una serie de decisiones audaces con una selección inglesa que parece dar prioridad a la cohesión del equipo por encima de la mera selección de sus mejores talentos. Phil Foden, Cole Palmer y Morgan Gibbs-White quedaron fuera en una reñida lucha por los puestos creativos, mientras que Harry Maguire fue descartado en la defensa. Las inclusiones sorpresa son Ivan Toney, quien ha pasado las dos últimas temporadas en la Liga Profesional de Arabia Saudita, y Djed Spence, del Tottenham.

Entrenador: Thomas Tuchel

Arqueros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle United), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle United), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), Nico O’Reilly (Man City)

Centrocampistas: Elliott Anderson (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa)

Delanteros: Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Marcus Rashford (Barcelona, on loan from Manchester United), Harry Kane (Bayern Munich), Ollie Watkins (Aston Villa), Ivan Toney (Al-Ahli)

open image in gallery La convocatoria de Ivan Toney para el equipo de Thomas Tuchel fue toda una sorpresa ( Getty )

Croacia

El infatigable Luka Modric disputará su quinto Mundial, siendo el capitán de Croacia a sus 40 años. Roger Milla, con Camerún en 1994, es el único jugador de campo que ha superado los 40 años en participar en un Mundial, pero la estrella del AC Milan, Modric, se unirá a este selecto grupo. En la delantera, Bruno Petkovic, aquejado por las lesiones, y el máximo goleador de la liga croata, Dion Drena Beljo, no estarán disponibles, siendo elegidos en su lugar veteranos como Ante Budimir del Osasuna, Petar Musa del Dallas y el joven Igor Matanovic del Friburgo.

Entrenador: Zlatko Dalic

Arqueros : Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (FC Copenhague), Ivor Pandur (Hull City)

Defensas: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV)

Centrocampistas: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburgo), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bolonia), Toni Fruk (Rijeka)

Delanteros : Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo)

open image in gallery Luka Modric jugará un Mundial a sus más de 40 años ( Getty )

Ghana

El veterano Carlos Queiroz dio a conocer la convocatoria de Ghana para el mundial, en la que no hay sitio para Mohammed Kudus, del Tottenham, tras la grave lesión que lo dejó fuera para el resto de la temporada. Por lo tanto, se espera mucho de Antoine Semenyo e Inaki Williams para aportar potencia en ataque junto al capitán Jordan Ayew. Brandon Thomas-Asante, del Coventry; el talentoso creador de juego del Leicester, Abdul Fatawu; y el portero Joseph Anang, del St Patrick’s Athletic de la Premier Division de la Liga de Irlanda, también fueron convocados. La inclusión del excentrocampista del Arsenal Thomas Partey, ahora en el Villarreal, causó controversia. Partey se declaró inocente de siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con las denuncias de cuatro mujeres diferentes entre 2020 y 2022, y su juicio está previsto para el próximo año.

El defensa central Alexander Djiku, que había sido incluido en la lista preliminar, quedó descartado tras sufrir una lesión en el tendón de la corva cuando su equipo, el Spartak de Moscú, ganó la final de la Copa de Rusia el 24 de mayo, por lo que fue sustituido por el defensa nacido en los Países Bajos Derrick Luckassen, quien debutó con Ghana en marzo.

Entrenador: Carlos Queiroz

Arqueros: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic)

Defensas: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Derrick Luckassen (Pafos), Elisha Owusu (Auxerre)

Centrocampistas: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu (Leicester)

Delanteros: Kamaldeen Sulemana (Atlanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester)

open image in gallery La estrella del Manchester City, Antoine Semenyo, aportará potencia ofensiva a Ghana ( Getty )

Panamá

El centrocampista Adalberto Carrasquilla se recuperó de una lesión que ponía en duda su participación y consiguió entrar en la convocatoria de Panamá para el mundial. Aníbal Godoy será el capitán del equipo 16 años después de su debut internacional, tras haber disputado más de 150 partidos con la selección, mientras que Alberto Quintero está listo para debutar en el torneo, algo que se le había negado hace ocho años por una lesión en un momento crucial durante un partido amistoso de preparación. El defensa del Norwich City, José Córdoba, es el único jugador que radica en Inglaterra, mientras que el grupo de 26 jugadores proviene de 23 clubes diferentes de todo el mundo.

Entrenador: Thomas Christiansen

Arqueros: Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis ⁠Mejía (Nacional), César Samudio (Marathon)

Defensas: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Saprissa), Andres Andrade (LASK), Edgardo Farina (Pari Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)

Centrocampistas: Aníbal ‌Godoy (San Diego), Adalberto Carrasquilla (UNAM), Carlos ​Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis ‌Rodríguez (Juarez), César Yanis (Cobresal), Yoel Barcenas (Mazatlan), Alberto ​Quintero (Plaza Amador), Azarias Londono (Universidad Católica)

Delanteros: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), Jose Fajardo (Universidad Católica), Tomas Rodríguez (Saprissa)

open image in gallery Aníbal Godoy ha disputado más de 150 partidos con la selección de Panamá ( Getty )

Traducción de Sara Pignatiello