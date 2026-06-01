El Mundial arranca este mes, y la previa de esta fase final no está exenta de polémicas y controversias, igual que ocurrió con el torneo de Qatar hace cuatro años.

Aquí, Press Association repasa el contexto de este gran espectáculo norteamericano y los puntos clave a tener en cuenta cuando empiece la acción.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

La FIFA otorgó la sede de la fase final a Estados Unidos, Canadá y México en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha convertido en una figura habitual en la Casa Blanca. Algunos consideran que la relación entre ambos resulta incómodamente cercana, dada la obligación legal de la FIFA de mantener la neutralidad política y el carácter polarizante de Trump.

La decisión de la FIFA de proponer a Trump para el Premio Nobel de la Paz, poco más de dos meses antes de los ataques aéreos estadounidenses contra Irán, generó críticas y burlas por igual.

open image in gallery Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA en diciembre ( Getty )

¿Cuáles son las principales preocupaciones de cara al torneo?

La FIFA ha recibido numerosas críticas por la venta de entradas, no solo por los precios, sino también por la implementación de precios dinámicos, las acusaciones de haber generado una escasez artificial por la forma en que salieron a la venta los boletos y su política de reventa, ya que la organización se queda con un porcentaje de las transacciones realizadas a través de su plataforma.

Algunas sedes anfitrionas, especialmente Nueva Jersey y Boston, también han enfrentado cuestionamientos por los costos de transporte.

Las organizaciones de derechos humanos y grupos de aficionados también expresan preocupación por el impacto de las políticas migratorias de la administración Trump, tanto en los aficionados que viajarán a Estados Unidos como en quienes ya se encuentran en el país.

El calor también representa un desafío para jugadores y espectadores. Además, la participación de Irán ha estado rodeada de incertidumbre desde el inicio de las acciones militares estadounidenses en Oriente Medio en febrero.

open image in gallery El precio de los boletos de tren al MetLife Stadium de Nueva Jersey ha generado un intenso debate ( Getty )

¿Qué novedades hay esta vez?

Esta será la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones participantes y una ronda de 32 equipos. Además, será la primera edición organizada por tres países, mientras que México se convertirá en el primer país en albergar partidos de una Copa del Mundo en tres ocasiones distintas.

La preocupación por el bienestar de los jugadores llevó a la FIFA a introducir pausas de hidratación de tres minutos en cada partido, previstas aproximadamente a la mitad de cada tiempo.

¿Quiénes son los favoritos y cuáles son las nuevas selecciones?

Francia, España e Inglaterra aparecen como las selecciones con mayores posibilidades de quedarse con el título. Sin embargo, como suele ocurrir en los torneos de verano, la diferencia podría marcarla el estado físico y futbolístico con el que llegue cada plantel.

Las selecciones debutantes serán Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Además, Curazao se convertirá en el país más pequeño en disputar una fase final mundialista.

¿Hay reglas nuevas que debamos tener en cuenta?

Sí, y son varias. Para agilizar el juego, los árbitros podrán iniciar una cuenta regresiva de cinco segundos si consideran que un equipo tarda demasiado en ejecutar un saque de banda o un saque de meta. En esos casos, se anulará el saque correspondiente y se otorgará la posesión al rival.

También se aplicará un límite de 10 segundos para las sustituciones. Si un equipo supera ese tiempo, el jugador que ingresa deberá esperar un minuto adicional fuera del campo, por lo que su equipo quedará temporalmente con un futbolista menos. Además, si una lesión obliga a detener el partido, ese jugador deberá permanecer fuera del terreno de juego durante al menos un minuto.

El VAR también tendrá cambios. Podrá revisar decisiones relacionadas con los saques de esquina, aunque solo contará con el tiempo previo a la ejecución para confirmar si la decisión fue correcta. En cambio, los saques de meta señalados en cancha no podrán revisarse.

open image in gallery El VAR tendrá más poder sobre las jugadas a balón parado en el Mundial ( PA )

Ahora, el VAR también podrá intervenir si una falta clara cometida por el equipo atacante antes de que el balón entre en juego, en una acción a balón parado, tiene un impacto directo en un gol, un penal o una sanción disciplinaria.

En la Copa del Mundo, las segundas tarjetas amarillas mostradas en cancha también podrán anularse, aunque únicamente si el VAR determina que no existió infracción.

La FIFA además adoptó un cambio discrecional en el reglamento que permite mostrar tarjetas rojas a los jugadores que se cubran la boca durante un altercado con un rival, después de un incidente protagonizado por la estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, a principios de este año.

Asimismo, los futbolistas que abandonen el campo en protesta por una decisión arbitral, así como los integrantes del cuerpo técnico que los inciten a hacerlo, recibirán tarjeta roja.

Traducción de Leticia Zampedri