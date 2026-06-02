Ghana: Queiroz defiende la convocatoria de Partey al Mundial mientras espera juicio

El técnico de Ghana Carlos Queiroz explicó por qué convocó a Thomas Partey para el Mundial cuando el ex mediocampista de Arsenal espera un juicio en Londres por múltiples cargos de violación.

Queiroz citó la presunción de inocencia de Partey —quien ahora juega en España con el Villarreal y se ha declarado no culpable—, criticó los juicios apresurados de las redes sociales modernas y habló de manera filosófica en declaraciones a última hora del lunes, antes de un fogueo en Gales.

“Dejen que los acontecimientos sigan su curso normal, dejen que el río fluya y un día, cuando el río se encuentre con el océano, encontraremos la verdad”, dijo portugués Queiroz, un experimentado técnico que acudirá a su quinto Mundial consecutivo tras dirigir a su natal Portugal y a Irán en ediciones anteriores.

Partey, de 32 años, debe ser juzgado en noviembre o más adelante por acusaciones que se remontan a su etapa en Arsenal entre 2020 y 2025. Un segundo jugador mundialista, el lateral marroquí Achraf Hakimi, también espera juicio por cargos similares en París.

“Hoy, y esto no es solo sobre Thomas, por desgracia la forma en que las redes sociales, y a veces los medios, actúan con plena y total impunidad hace que se nos condene incluso antes de tener la oportunidad de defendernos”, declaró Queiroz en Cardiff, donde su equipo enfrentaba a Gales el martes.

“Si el jugador está aquí conmigo, mi respuesta es clara, así que no tengo que hacer comentarios sobre mis propias decisiones”, añadió el técnico que fue contratado por Ghana en abril.

En el Mundial, Ghana enfrentará a Inglaterra, Croacia y Panamá. Jugará un partido de la fase de grupos en Canadá y luego dos en Estados Unidos. Tendrán su base de entrenamiento en Rhode Island.

El debut será contra Panamá en Toronto el 17 de junio, luego enfrenta a Inglaterra en Foxborough, Massachusetts, y cierra el Grupo L contra Croacia en Filadelfia el 27 de junio. Los dos primeros avanzan a la ronda de 32 y el equipo que termine tercero también podría avanzar.

El técnico, de 73 años, sugirió que “hay problemas mucho más graves, asuntos urgentes en el mundo de los que hablar” que un asunto con un jugador que escapaba a su control.

“Por desgracia, como dije, hoy es realmente difícil lidiar con todo lo que tenemos encima”, afirmó Queiroz, quien en el Mundial de 2022 intentó proteger a sus jugadores de Irán de preguntas sobre las protestas antigubernamentales en su país.

“El punto clave para mí en mi vida profesional en el fútbol es mantener todo lo que sea veneno o polvo lejos de las cuatro líneas”, expresó el lunes.

La convocatoria de Ghana está encabezada por el extremo Antoine Semenyo, del Manchester City. Será la quinta participación de las Estrellas Negras en un Mundial en las últimas seis ediciones.

En 2010 en Sudáfrica, a Ghana se le negó la posibilidad de ser el primer equipo africano en alcanzar las semifinales cuando el delantero uruguayo Luis Suárez desvió con la mano un cabezazo que iba a gol al final de la prórroga de un partido que iba 1-1. Ghana falló el penal y luego sucumbió en la tanda.

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