Mohamed Salah disputará su último partido con el Liverpool el domingo 24 de mayo, aunque esa fecha podría cambiar si los Reds llegan a la final de la Champions League.

El delantero egipcio, de 33 años, anunció el martes por la noche que dejará Anfield al final de la temporada, lo que pondrá fin a una etapa de nueve años en la que conquistó todos los títulos importantes con el club.

Aun así, Salah sigue en la lucha por nuevos trofeos. Aunque la Premier League ya quedó fuera del alcance de los campeones defensores, el equipo todavía compite por la Champions League y la FA Cup.

Por ahora, el último partido de Salah con el club sería el último encuentro de la Premier League de la temporada, que se jugará en Anfield contra el Brentford el domingo 24 de mayo. Pase lo que pase, ese día marcará su despedida del estadio.

Sin embargo, el calendario podría cambiar si el Liverpool llega a la final de la Champions League. En ese caso, el último partido del egipcio con el club sería el encuentro decisivo del sábado 30 de mayo en Budapest.

Antes de eso, la final de la FA Cup se disputará el sábado 16 de mayo en Wembley.

En su camino hacia ese objetivo, el Liverpool se enfrentará al Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup el 4 de abril. Además, jugará una eliminatoria a doble partido de cuartos de final de la Champions contra el vigente campeón, el PSG.

Por otro lado, el primer partido de Salah en casa tras anunciar su salida será el duelo de la Premier League contra el Fulham el sábado 11 de abril.

“Hola a todos. “Lamentablemente ha llegado el día”, dijo Salah en un mensaje publicado en redes sociales. “Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada”.

Mohamed Salah disputará su último partido en Anfield el domingo 24 de mayo ( Getty )

“Quiero empezar diciendo que nunca imaginé cuánto este club, esta ciudad y su gente llegarían a formar parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club de fútbol; es pasión, historia y espíritu. Es difícil explicarlo a quien no forma parte de esta familia”.

“Celebramos victorias, conquistamos los trofeos más importantes y también enfrentamos juntos los momentos más difíciles”.

“Quiero agradecer a todos los que formaron parte de este club durante mi etapa aquí, en especial a mis compañeros, tanto los actuales como los que ya no están, y por supuesto a los aficionados. No tengo palabras suficientes: el apoyo que me dieron en el mejor momento de mi carrera, y también cuando las cosas fueron más duras, es algo que nunca olvidaré y que siempre llevaré conmigo”.

“Irse nunca es fácil. Aquí viví algunos de los mejores momentos de mi vida y siempre me sentiré uno de ustedes. Este club siempre será mi hogar y el de mi familia. Gracias por todo. Gracias a todos ustedes. Nunca caminaré solo”.

Traducción de Leticia Zampedri