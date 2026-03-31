El martes se decidirán los últimos seis cupos para el Mundial, completando la lista de 48 selecciones tras dos decisivos torneos de repechaje.

Ocho equipos europeos competirán por cuatro plazas, mientras que el nuevo certamen intercontinental en México otorgará los dos boletos restantes.

Esta edición, la más grande de la historia y ampliada desde los 32 equipos de Qatar 2022, será organizada por primera vez por tres naciones: Estados Unidos, Canadá y México.

Italia, tetracampeona mundial, es el nombre más destacado en los repechajes europeos, buscando evitar su tercera ausencia consecutiva.

Matteo Politano, extremo italiano de 32 años sin experiencia mundialista, afirmó: "Todos sabemos por qué estamos jugando. Para mí, y para algunos de los otros jugadores más veteranos, probablemente sea nuestra última oportunidad".

Italia, tetracampeona mundial, es el nombre más destacado en los repechajes europeos ( Alberto Pizzoli / AFP via Getty Images )

Repechajes europeos

Habrá más equipos europeos que de cualquier otro continente en el Mundial: 16.

Ocho selecciones superaron la última ronda de los repechajes y buscarán los cuatro cupos finales en partidos de todo o nada: Bosnia-Herzegovina vs. Italia; Suecia vs. Polonia; Kosovo vs. Turquía; y República Checa vs. Dinamarca.

Los cuatro partidos se jugarán el martes.

El ganador del Turquía-Kosovo ingresará al Grupo D, que ya cuenta con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Repechajes intercontinentales

El repechaje intercontinental tiene un formato distinto, que la FIFA simplemente denomina el Torneo de Repechaje.

Dos equipos avanzarán de un grupo de seis.

La alineación inicial estuvo compuesta por dos equipos de la CONCACAF (Jamaica, Surinam) y uno por cada una de estas confederaciones: Asia (Irak), África (Congo), Sudamérica (Bolivia) y Oceanía (Nueva Caledonia).

Congo, Jamaica, Irak y Bolivia avanzaron a los dos partidos finales. Congo se enfrentará a Jamaica y Bolivia jugará contra Irak.

Los partidos decisivos se disputarán en Guadalajara y Monterrey el martes.

¿Quiénes se han clasificado para el Mundial de 2026?

Coanfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

Asia: Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Qatar, Arabia Saudí, Uzbekistán

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe: Curazao, Haití, Panamá

Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Oceanía: Nueva Zelanda

Europa: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza

¿Cuándo es el Mundial de 2026?

Junio y julio. Comienza en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio. La final será el 19 de julio en el MetLife Stadium, al que la FIFA se referirá como el New York New Jersey Stadium durante el torneo.

Cómo verlo

La mayoría de los partidos de clasificación se transmitirán en Estados Unidos por Fox Sports, Fubo TV y ViX. Los dos encuentros en México también estarán disponibles a través de Telemundo Deportes Ahora.