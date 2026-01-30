Más de 500 millones de solicitudes de entradas se han registrado para los partidos del Mundial 2026, que se disputará en ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, informó este mes la FIFA.

Estados Unidos espera recibir a más de cinco millones de visitantes internacionales, además de decenas de miles de aficionados locales, que no solo llenarán los estadios, sino que también abarrotarán zonas de fanáticos de costa a costa, incluidas ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Kansas City y Atlanta, durante las seis semanas que durará el torneo, cuyo inicio está previsto para el 11 de junio.

Esta oportunidad única en una generación también conlleva un despliegue nacional y multifacético de medidas de seguridad, con el objetivo de prepararse ante posibles amenazas que van desde incursiones de drones hasta ciberataques.

Sin embargo, algunos defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por que el Gobierno de Trump utilice los operativos de seguridad en torno a la Copa del Mundo para perseguir a inmigrantes, en el marco de la agresiva política de deportaciones de la Casa Blanca.

“Bajo las políticas del Gobierno de Trump, la aplicación de la ley migratoria en grandes eventos deportivos puede separar a familias y exponer a personas que huyen de la persecución a un peligro mortal”, dijo en un comunicado Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch.

Estados Unidos y la FIFA están destinando en conjunto más de 1.000 millones de dólares a medidas de seguridad —incluida tecnología antidrones y refuerzos en ciberseguridad— de cara al Mundial de 2026 ( Getty )

También hay inquietud entre los aficionados que viajan desde el extranjero, después de que el Gobierno de Trump ampliara la prohibición de visas a 75 países.

Pese al anuncio del Sistema de Programación de Citas Prioritarias de la FIFA, conocido como FIFA PASS, que busca acelerar el trámite de visas para personas autorizadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, aficionados de todo el mundo siguen preguntándose si podrán ingresar y desplazarse dentro de Estados Unidos sin enfrentar acoso federal, según informó la BBC.

Amenazas desde el aire

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció a principios de este mes que planea invertir 115 millones de dólares en tecnologías antidrones para proteger los partidos del Mundial, así como los eventos por el 250.º aniversario del país que se celebrarán este año.

Los fondos estarán a cargo de una nueva oficina del DHS, enfocada en la compra y el despliegue de tecnología de drones y antidrones.

“Los drones representan la nueva frontera de la superioridad aérea estadounidense”, afirmó en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que depende del DHS, informó en diciembre que asignó 350 millones de dólares a los 11 estados que albergarán partidos del Mundial, fondos que se usarán para comprar tecnología antidrones.

Funcionarios de Estados Unidos se preparan para desplegar medidas antidrones de cara al Mundial de 2026. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) destinó 350 millones de dólares a las 11 ciudades del país que albergarán los partidos, fondos asignados específicamente a la compra de tecnología antidrones ( Alamy/PA )

Aunque la mayoría de los drones son más molestos que realmente peligrosos —aunque se han registrado casos de aparatos que al caer provocaron heridas graves—, la guerra en Ucrania demostró que incluso drones comerciales de bajo costo, equipados con explosivos, pueden usarse como armas eficaces.

En este sentido, un grupo de funcionarios estadounidenses considera que la amenaza de un ataque con drones no es un escenario remoto.

La semana pasada, autoridades militares, policiales y locales participaron en ejercicios de simulación centrados principalmente en posibles ataques con drones durante eventos del Mundial, donde grandes multitudes se reúnen en lugares y horarios predefinidos.

Según Politico, se instó a las fuerzas de seguridad estatales y locales a adquirir equipos para bloquear o desviar drones y a solicitar el reembolso de esas compras a través de un programa federal de subvenciones por 500 millones de dólares.

El presidente Donald Trump es recibido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center, en Washington. Trump dijo que Estados Unidos "no puede esperar para dar la bienvenida a aficionados del fútbol de todo el mundo", pero posteriormente prohibió visas a ciudadanos de 75 países ( AP )

Amenazas desde la red

El Mundial alcanzará una escala inédita: 48 selecciones competirán en más de una docena de ciudades de tres países de América del Norte. Al igual que en otros grandes eventos, el torneo depende hoy más que nunca de sistemas automatizados y tecnologías digitales.

Ese nivel de digitalización eleva el riesgo de ciberataques.

“A medida que el evento crece —con más partidos, más días y más equipos—, se recurre cada vez más a la automatización, sin que el personal humano aumente en la misma proporción”, señaló Chris Grove, director de estrategia de ciberseguridad de Nozomi Networks, en declaraciones al sitio especializado Dark Reading.

Según explicó, el uso de tecnologías como sistemas automatizados de venta de entradas y controles digitales de acceso permite operar con menos recursos, pero también amplía la superficie de riesgo.

Las amenazas digitales no son solo teóricas. Tras el Mundial de 2022 en Qatar, analistas detectaron un enrutador comprometido que podría haber interrumpido las comunicaciones y los servicios de transmisión durante los partidos.

En 2024, los Juegos Olímpicos de París fueron blanco de al menos 140 ciberataques. Sin embargo, gracias a la preparación de las autoridades francesas, no se registraron interrupciones en el desarrollo de las competencias, según informó Dark Reading.

El presidente de la FIFA habla durante la presentación del calendario de partidos del Mundial de fútbol 2026, en Washington, el 6 de diciembre de 2025. A través de su Programa de Subvenciones para el Mundial, la FIFA ha destinado 625 millones de dólares a las ciudades sede para inversiones en seguridad antes del evento ( AP )

Grove advirtió que este año, como resultado del aumento de la polarización política en Estados Unidos, es probable que crezca el riesgo de que hacktivistas apunten al Mundial para hacer declaraciones.

“Creo que en esta ocasión hay más potencial y más preocupación por interrupciones vinculadas a hacktivistas que hace cuatro años”, señaló. “Hace cuatro años el contexto político y social era muy distinto”.

Por su parte, Donald Lane, exagente del Servicio Secreto de Estados Unidos, dijo al The U.S. Sun que, si bien atacar físicamente un evento se ha vuelto más difícil gracias al mayor nivel de vigilancia y a las tecnologías de detección de amenazas, actores maliciosos han encontrado numerosas vulnerabilidades a través del acceso remoto.

Aficionados de Escocia celebran la clasificación al Mundial de 2026 tras vencer 4-2 a Dinamarca en su último partido de eliminatorias en Hampden Park, en Glasgow. El Mundial de 2026 se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, y contará con la participación de 48 selecciones ( PA )

“Los actores maliciosos han entendido que el acceso remoto a estos sistemas puede causar un daño enorme, comparable al de un ataque físico”, señaló al medio.

Entre los blancos potenciales figuran los sistemas que controlan servicios básicos como la electricidad, el gas y el agua.

Si bien se ha difundido poca información sobre las medidas específicas para reforzar la ciberseguridad antes del Mundial, un grupo de trabajo de un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dedicado al torneo y a las celebraciones por el 250.º aniversario del país, ha indicado que se trata de una de las principales preocupaciones.

Amenazas en tierra

El verano pasado, Andrew Giuliani, quien encabeza el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, anunció que el gobierno federal destinará más de 1.000 millones de dólares a la seguridad del torneo, y calificó el plan como “uno de los mayores despliegues de recursos de seguridad jamás realizados para un solo evento”.

“Esto incluye 625 millones de dólares a través del Programa de Subvenciones del Mundial de la FIFA, destinados a apoyar a las fuerzas del orden, desde capacitación y simulacros hasta ciberseguridad y respuesta a emergencias”, señaló.

La seguridad de las sedes de los partidos quedará principalmente a cargo de un despliegue conjunto de fuerzas policiales federales, estatales y locales.

Kansas City ya puso en marcha su plan de seguridad y designó a Kyle Postell, exagente del Servicio Secreto, para liderar los preparativos junto con las autoridades locales.

Se instalaron barreras de seguridad de despliegue rápido en Nueva Orleans, en la calle Bourbon, antes del Super Bowl de 2025. Es probable que barreras físicas similares estén presentes durante los partidos del Mundial para asegurar corredores de tránsito y proteger a los peatones de vehículos ( AP )

Las ciudades sede del Mundial probablemente registrarán un mayor despliegue policial, corredores de tránsito controlados y la presencia de fuerzas de seguridad estatales y federales, como ya ha ocurrido en grandes eventos como el Super Bowl.

Tras el ataque con un vehículo ocurrido el 1 de enero de 2025 en Nueva Orleans, que dejó 14 muertos, la policía instaló barreras metálicas de despliegue rápido para bloquear el paso de vehículos.

Estas barreras están diseñadas para detener un vehículo de hasta 1.102 kilos que circule a 48 km/h, sin necesidad de anclajes.

Desde ese ataque, ciudades de todo Estados Unidos comenzaron a invertir en barreras similares. West Palm Beach destinó 800.000 dólares en 2025 para proteger eventos en su centro, con gran afluencia de peatones, según WPTV. Ese mismo año, San Antonio adoptó medidas similares, aunque optó por barreras de piedra de dos toneladas para bloquear el ingreso de vehículos al Market Square, informó News 4 San Antonio.

Además del refuerzo en las sedes de los partidos, Estados Unidos se prepara para recibir a visitantes extranjeros, en particular de regiones donde el transporte público es más habitual. En este sentido, Giuliani indicó que el gobierno federal trabaja con socios públicos y privados para garantizar traslados seguros y confiables.

“El Departamento de Transporte de Estados Unidos sabe que los estadounidenses se mueven de forma distinta a europeos y sudamericanos, y por eso trabajamos codo a codo con la FIFA, las ciudades sede, aerolíneas, Amtrak, plataformas de transporte y redes de transporte público para que los aficionados se desplacen de manera segura y eficiente”, afirmó Giuliani en diciembre.

Aficionados celebran durante el Super Bowl LVI entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals en el SoFi Stadium, el 13 de febrero de 2022, en Inglewood, California. El SoFi Stadium figura entre las 11 sedes de Estados Unidos que albergarán partidos del Mundial de 2026 ( Getty )

Michael Donnelly, director federal de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en Georgia, dijo que las autoridades del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en la ciudad sede de Atlanta, se alistan para una afluencia masiva de viajeros nacionales e internacionales.

“Será un período de actividad muy intensa cuando haya partidos”, señaló en declaraciones a Fox 5 Atlanta. “Nos prepararemos como si cada encuentro fuera un Super Bowl”.

Indicó además que la TSA recurrirá a “nuevas tecnologías”, sin dar detalles, para agilizar los controles y reducir los tiempos de espera.

Amenazas desde la Casa Blanca

La agresiva política antiinmigración del gobierno de Trump —que se tradujo en casi tres millones de deportaciones y miles de detenciones realizadas por agentes encapuchados del ICE en centros de detención— ha generado inquietud entre visitantes extranjeros sobre el trato que podrían recibir en Estados Unidos.

En diciembre, periodistas preguntaron a Giuliani si Trump descartaría redadas de ICE durante los partidos del Mundial. Su respuesta fue negativa.

“Conozco al presidente desde hace 25 años y nunca ha descartado ninguna medida que considere necesaria para proteger a los ciudadanos estadounidenses”, afirmó.

En enero, el diplomático libanés y aficionado de la FIFA, Mohamad Safa, anunció que canceló sus entradas para el Mundial debido a lo que calificó como políticas migratorias draconianas del Gobierno de Trump.

“Cancelé mis boletos para el Mundial. ICE puede decidir que soy miembro de una pandilla y encerrarme durante un año sin cargos, sin audiencia, sin juicio, sin derecho a un abogado y sin una llamada telefónica”, escribió en la red social X. “Estados Unidos no es un lugar seguro para visitar”.

En enero, el DHS propuso una norma para ampliar la cantidad de información personal y de redes sociales que los viajeros deben proporcionar al ingresar al país bajo el programa de exención de visa.

El programa se aplica a ciudadanos de numerosos países europeos y otros aliados de Estados Unidos, y supondría un mayor nivel de escrutinio para esos visitantes.

Agentes federales encapuchados enfrentan a manifestantes en Minneapolis, Minnesota. La política antiinmigración del presidente Donald Trump ha sembrado preocupación entre aficionados al fútbol de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos ( AFP via Getty Images )

De implementarse, la nueva propuesta daría al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos la facultad de revisar publicaciones en redes sociales de los viajeros en busca de cualquier señal de “sentimiento antiestadounidense”, incluso si no planean permanecer a largo plazo en el país.

Trump ha dicho que “no puede esperar para dar recibir a aficionados del fútbol de todo el mundo”, pero ya prohibió las solicitudes de visa de visitantes de 21 países, entre ellos Irán, Brasil, Colombia y Egipto, todos con selecciones que participan en el Mundial o buscan clasificarse.

Aunque se concedieron excepciones para los equipos del Mundial, sus familiares directos y los cuerpos técnicos, esas facilidades no se extienden a los aficionados.

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que comprar una entrada no garantiza el ingreso al país. “Un boleto no es una visa y no asegura la admisión a Estados Unidos”, señaló.

La ofensiva migratoria de Trump también genera preocupación entre aficionados locales. En julio, un solicitante de asilo en Estados Unidos que asistió con sus hijos a la final de un torneo del Mundial de Clubes fue arrestado por el ICE, permaneció detenido durante tres meses y luego fue deportado a un país donde temía ser asesinado, según Human Rights Watch.

En mayo, dos meses antes del incidente, HRW envió una carta a la FIFA para pedir “acciones inmediatas” ante los posibles riesgos para los aficionados derivados de las políticas migratorias de Estados Unidos.

Desde el organismo respondieron que esperan que los países anfitriones adopten medidas para “garantizar” que todas las personas elegibles involucradas en la competencia puedan ingresar a los respectivos países y que están trabajando “activamente” en este asunto con las autoridades pertinentes.

Traducción de Leticia Zampedri