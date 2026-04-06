Muere a los 84 Craig Reedie, veterano olímpico que lideró la AMA en escándalo ruso de dopaje

Craig Reedie, el expresidente de la Agencia Mundial Antidopaje cuya postura sobre el escándalo de dopaje ruso de hace una década lo llevó a chocar con el COI, donde era vicepresidente, ha fallecido. Tenía 84 años.

El Comité Olímpico Internacional confirmó su muerte el lunes sin indicar la causa.

Reedie desempeñó papeles clave en la inesperada victoria de Londres en la puja para albergar los Juegos Olímpicos de 2012 y en lograr que su propio deporte, el bádminton, ingresara al programa olímpico para los Juegos de Barcelona 1992.

“Craig fue mi mentor, un consejero sabio, un asesor apasionado y un gran amigo”, dijo Sebastian Coe, quien trabajó junto a Reedie en la candidatura y en la organización de los Juegos de Verano de Londres.

“Era el distinguido estadista veterano con un caudal de conocimiento y experiencia olímpicos que compartía de buena gana y con gran eficacia”, escribió Coe en una publicación en redes sociales el lunes.

La influencia de Reedie en la política olímpica ayudó a impulsarlo para dirigir al organismo mundial de vigilancia antidopaje en 2013.

Tres años después, la antesala a los Juegos de Verano de Río de Janeiro estuvo dominada por el escándalo al conocerse la magnitud del programa de dopaje respaldado por el Estado ruso en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.

El impulso de la AMA de Reedie para excluir a todo el equipo ruso de Río fue resistido con firmeza por el COI y su presidente, Thomas Bach. Ambos integraban la junta ejecutiva del COI, de 15 miembros, que finalmente decidió permitir que los organismos rectores de los deportes olímpicos definieran su política de admisión para los atletas rusos.

La presión pública ejercida sobre Reedie por influyentes figuras olímpicas continuó durante meses hasta que él y Bach se reunieron para limar asperezas. Desde Río, ningún equipo ruso ha competido en unos Juegos Olímpicos con el nombre de su país, su bandera y su himno.

La actual presidenta del COI, Kirsty Coventry, afirmó el lunes que la contribución de Reedie “a los Juegos Olímpicos, al deporte limpio y al desarrollo de atletas en todo el mundo perdurará por generaciones”.

“Fue un guardián firme de la integridad, guiando a la comunidad deportiva mundial a través de algunos de sus momentos más desafiantes con dignidad y determinación”, añadió Coventry en un comunicado del COI.

Coe describió a Reedie, un escocés que fue nombrado caballero en 2006, como el “epítome de un caballero”.

“El era, en partes iguales, obstinado en sus opiniones, sabio, astuto y, sobre todo, leal a quienes legítimamente querían servir al deporte”, señaló el presidente de World Athletics. “Desde luego no toleraba a los necios, era auténtico y decía lo que pensaba”.

Reedie fue elegido miembro del COI en 1994 y se convirtió en miembro honorario en 2021.

El COI indicó que su bandera ondeará a media asta durante tres días en su sede de Lausana, Suiza.

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