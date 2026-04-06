Tadej Pogačar, entre ciclistas investigados por incidente en tren en Flandes

Tadej Pogačar figura entre los ciclistas que están siendo investigados por supuestamente saltarse un semáforo en rojo en un paso a nivel ferroviario durante el Tour de Flandes el domingo.

Pogačar, que ganó la carrera por tercera vez para igualar el récord, avanzaba en un grupo de corredores que atravesó el cruce sin detenerse. La mayoría del pelotón que venía detrás tuvo que parar antes de la vía férrea.

Las autoridades belgas confirmaron que hay una investigación en curso el lunes sobre los ciclistas que presuntamente se saltaron la luz roja. Indicaron que no había más detalles disponibles de inmediato.

Los medios locales informaron que los corredores podrían enfrentarse a una multa y a una suspensión del permiso de conducir si son declarados culpables.

Pogačar, que compite para el equipo UAE Team Emirates-XRG, habría señalado tras la carrera que la señal para detenerse llegó demasiado tarde para ellos.

Los responsables de la carrera ordenaron a los ciclistas que pasaron por el cruce que redujeran la velocidad para que el resto del pelotón pudiera alcanzarlos de nuevo.

También conocido como De Ronde (El Tour), el Tour de Flandes es una de las carreras de un día más exigentes del ciclismo y se disputó por primera vez en 1913. El recorrido de este año, de 278 kilómetros (172,7 millas), incluyó 16 ascensos cortos pero castigadores y varios tramos de adoquines.

La carrera es uno de los “monumentos” del ciclismo —los cinco eventos de un día más prestigiosos del deporte— junto con Milán-San Remo, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía.

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