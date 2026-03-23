La FIFA canceló la reserva de miles de habitaciones de hotel previstas para el Mundial en Filadelfia, sin ofrecer explicaciones sobre los motivos.

Según la Asociación de Hoteles del Gran Filadelfia, el organismo rector del fútbol anuló alrededor de 2.000 habitaciones en distintos establecimientos de la ciudad, luego de haber bloqueado previamente cerca de 10.000.

En ese contexto, Ed Grose, presidente de la Asociación de Hoteles de Filadelfia, señaló a ABC 6 que la mayoría de las cancelaciones se concentraron en cuatro hoteles del centro. Además, indicó que la FIFA actuó conforme a los términos del contrato, por lo que no enfrentó penalizaciones.

Por el momento, ni la FIFA ni la asociación han ofrecido explicaciones oficiales, y The Independent no obtuvo respuesta tras solicitar comentarios a ambas partes.

open image in gallery Aficionados de Estados Unidos celebran el tercer gol ante Portugal en un amistoso en Connecticut ( Getty )

Según Grose, las cancelaciones de la FIFA también afectan a otras ciudades de Estados Unidos que serán sede de partidos. No obstante, señaló que aún no está claro cómo impactará esta decisión en los precios hoteleros. Aun así, recomendó a los aficionados reservar con anticipación para evitar inconvenientes.

“Si bien no nos entusiasma la idea, tampoco es el fin del mundo”, afirmó. “Estas habitaciones volverán al mercado y se venderán a los aficionados que quieran venir a Filadelfia”.

Además, indicó que dos convenciones se celebrarán en la ciudad en fechas cercanas a los partidos del Mundial, por lo que considera que la demanda hotelera se mantendrá alta.

La situación en Filadelfia se suma a lo ocurrido a principios de marzo en Ciudad de México, donde la FIFA canceló cerca del 40 % de sus reservas hoteleras, según informó El Financiero, que citó a Alberto Albarrán Leyva, director general de la Asociación de Hoteles de Ciudad de México.

open image in gallery El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El organismo canceló 2.000 de 10.000 habitaciones en Filadelfia y 800 de 2.000 en Ciudad de México ( AP )

Albarrán Leyva señaló que, el mes anterior, se cancelaron 800 de las 2.000 habitaciones que la FIFA había reservado en Ciudad de México para el Mundial.

En ese sentido, en una entrevista con ESPN, pidió no sacar conclusiones apresuradas y sugirió que las cancelaciones responden a una estrategia operativa. Según explicó, la FIFA habría reservado más habitaciones de las necesarias como medida preventiva.

“La FIFA reservó 2.000 habitaciones hace meses para evitar escasez y garantizar su operación”, afirmó. “Con el tiempo, canceló algunas al confirmar que no las iba a utilizar. No hay otra razón ni otro contexto”.

De acuerdo con estimaciones del propio organismo, entre 5 y 6,5 millones de aficionados asistirán al torneo, que se disputará en distintas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

Traducción de Leticia Zampedri