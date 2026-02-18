Científicos inventan un nuevo tipo de almacenamiento —y podría cambiar la historia de la humanidad

Los científicos han inventado un nuevo tipo de almacenamiento: y sugieren que podría cambiar el curso de la historia de la humanidad.

El almacenamiento utiliza vidrio modificado con láser para codificar la información. Y esa información podría durar más de 10.000 años, afirman.

El mundo está generando mucha más información que nunca. Pero almacenar esa información ha resultado difícil: los discos duros de nuestras computadoras, por ejemplo, se degradan con relativa rapidez, lo que hace temer que la ingente cantidad de información que estamos generando pueda perderse un día no muy lejano.

Los investigadores han sugerido en el pasado que almacenar esa información en vidrio podría ser una forma útil de conservarla para la civilización en el futuro. Pero hasta ahora ha resultado imposible escribir o recuperar esos datos.

Ahora, científicos de Microsoft que trabajan en un equipo llamado Project Silica afirman haber encontrado una forma de hacerlo, utilizando un láser especial. El láser es capaz de codificar en el cristal unos píxeles tridimensionales llamados voxels, y utilizarlos para almacenar información.

En una pieza de cristal de 12 cm2 y 2 mm de profundidad, puede almacenar 4,84 terabytes de datos. Esto equivale aproximadamente a dos millones de libros o 5.000 películas en 4K.

Los experimentos sugieren que podría durar hasta 10.000 años almacenado a 290 °C. Eso podría significar que dura aún más a temperatura ambiente, dicen. Sin embargo, señalan que podría dañarse por tensiones mecánicas o corroerse con productos químicos, lo que degradaría el material y los datos almacenados en él.

Científicos ajenos a la investigación sugirieron que el descubrimiento podría cambiar el curso de la humanidad de forma similar a las anteriores técnicas de almacenamiento.

“Si se implanta a gran escala, [Silica] podría representar un hito en la historia del almacenamiento del conocimiento, similar a los huesos de oráculo, los pergaminos medievales o el disco duro moderno”, escriben los investigadores Feng Chen y Bo Wu en un artículo adjunto, y añaden: “Un día, un solo trozo de vidrio podría salvaguardar la cultura y el conocimiento humanos a través de milenios”.

El trabajo se recoge en un nuevo artículo, “Laser writing in glass for dense, fast and efficient archival data storage”, publicado en la revista Nature.

Traducción de Sara Pignatiello