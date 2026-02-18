YouTube restablece su servicio tras la falla que afectó a más de 300 mil usuarios

YouTube anunció que todas sus plataformas “volvieron a la normalidad” después de que más de un cuarto de millón de usuarios informaran problemas para acceder a la red social.

Alrededor de 350.000 usuarios denunciaron problemas de acceso a YouTube el martes por la noche a partir de las 7 p. m., hora estándar central de México, según el sitio colaborativo Downdetector. El problema más común fue que los usuarios dijeron que tenían problemas para utilizar la aplicación de YouTube.

Alrededor de las 9 p. m., YouTube confirmó que el “problema se solucionó” en todas sus plataformas.

“Se resolvió el problema con nuestro sistema de recomendaciones y todas nuestras plataformas (YouTube.com, la aplicación de YouTube, YouTube Music, Kids y TV) volvieron a la normalidad. Te agradecemos mucho que nos tuvieras paciencia mientras lo solucionábamos”, indica una declaración en la página de ayuda de YouTube.

Miles de usuarios afirmaron que YouTube no funcionaba plenamente el martes por la noche, y algunos informaron problemas en la página de inicio del sitio ( REUTERS )

Antes de que se anunciara la solución, YouTube declaró que estaba trabajando para resolver un “pequeño número de reportes de que algunas personas no pueden iniciar sesión en YouTube TV”.

“Esto está relacionado con el problema general de YouTube, y también estamos trabajando para solucionarlo”, aseguró la plataforma.

YouTube confirmó inicialmente la interrupción en una publicación en X: “Si tienes problemas para acceder a YouTube en este momento, no eres el único”. A primera hora del martes, la página de inicio del servicio de video arrojaba un mensaje de error cuando un periodista del Independent intentó utilizarlo, aunque los videos individuales parecían seguir cargándose y reproduciéndose correctamente.

“Parece que YouTube no funciona correctamente”, escribió en X la periodista de Indiana Hannah Adamson. Y agregó: “Todavía puedo acceder a los videos guardados y vistos recientemente, pero no se carga nada en la página de inicio. Veo a mucha gente en X diciendo que YouTube tampoco les funciona”.

Los problemas en YouTube no tardaron en generar bromas en la red.

Un creador de juegos de YouTube, ParrotMode, escribió en X que los YouTubers estaban ahora “escribiendo guiones de 45 minutos sobre El Gran Apagón de YouTube de 2026”.