Por qué los estadounidenses priorizan a sus mascotas

Para muchos estadounidenses, presupuestar los gastos de una mascota se ha vuelto tan importante como gestionar las facturas del hogar, según una nueva encuesta.

La encuesta realizada por MetLife Pet Insurance y Talker Research de 2.000 dueños de perros y gatos reveló que el 65 % reduciría sus propios gastos antes de hacer cambios que alteraran la rutina de su mascota.

A pesar del aumento de los costos, el 66 % de los dueños de mascotas afirmaron que no escatiman en comida de alta calidad, el 40 % compra juguetes nuevos con regularidad y el 24 % paga servicios de peluquería.

Para muchos, el gasto está justificado, ya que el 85 % afirma que su mascota ha sido su principal fuente de felicidad en 2025.

Las mascotas también han sido una presencia constante durante momentos difíciles, incluyendo dificultades financieras para el 31 % de los encuestados, problemas de salud mental para el 30 % y la pérdida de un ser querido para el 24 %.

El 91 % de los dueños dijeron que su mascota les alegra la vida, y el 71 % admitió que el futuro de su mascota siempre está presente en sus pensamientos, incluso cuando les preocupan otras cosas.

El 48 % de los encuestados se mantienen al día con las vacunas, mientras que el 46 % se centra en comprar alimentos de alta calidad. Otros destinan parte de su presupuesto al ejercicio regular (45 %) y al aseo (42 %). La atención veterinaria también se considera un gasto innegociable, y el 61 % afirma que su mascota visita al veterinario con la misma frecuencia o incluso más que ellos.

En 2025, los dueños de mascotas gastaron un promedio de $1.135 en costos relacionados con la salud, incluyendo $472 en seguros y $663 en visitas al veterinario.

El aumento de los costos está impulsando a más dueños a planificar con anticipación, y el 48 % ahora establece un presupuesto específico para su mascota, en comparación con el 42 % del año pasado. El presupuesto mensual promedio para mascotas también ha aumentado, incrementándose un 20 %, de $115 en 2024 a $138 en 2025.

Los dueños lograron reducir los costos de alimentación a $470 en 2025, frente a los $506 de 2024, pero los gastos aumentaron en otras áreas, incluyendo juguetes ($247 frente a $198), ropa ($223 frente a $150) y golosinas ($285 frente a $234).

En total, el costo promedio de tener una mascota alcanzó los $2.360 en 2025, frente a los $2.086 del año anterior, y el 37 % de los dueños de mascotas espera gastar aún más en sus mascotas en 2026.