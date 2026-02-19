Modi presenta a India como centro mundial de inteligencia artificial en cumbre sobre IA

El primer ministro de India, Narendra Modi, presentó el miércoles a su país como un actor clave en el ecosistema global de la inteligencia artificial y afirmó que aspira a desarrollar tecnología a nivel nacional y desplegarla en todo el mundo.

“Diseñar y desarrollar en India. Entregar al mundo. Entregar a la humanidad”, señaló Modi ante algunos líderes mundiales, ejecutivos tecnológicos y políticos en la Cumbre de Impacto de la IA que se celebra en Nueva Delhi.

Las declaraciones de Modi se produjeron en un momento en que India —uno de los mercados digitales de más rápido crecimiento— busca aprovechar su experiencia en la construcción de infraestructura pública digital a gran escala y presentarse como un centro rentable para la innovación en inteligencia artificial.

En la cumbre intervinieron también el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien pidió un fondo de 3.000 millones de dólares para ayudar a los países más pobres a desarrollar capacidades básicas de IA, incluyendo habilidades, acceso a datos y potencia de computación asequible.

“El futuro de la IA no puede ser decidido por un puñado de países, ni quedar a merced de los caprichos de unos pocos multimillonarios”, señaló Guterres, que subrayó que la inteligencia artificial debe “pertenecer a todos”.

India busca ampliar su alcance en IA

India está aprovechando la cumbre para posicionarse como un puente entre las economías avanzadas y el Sur Global. Funcionarios indios citan el sistema de identificación digital del país y sus sistemas de pagos en línea como un modelo para desplegar la inteligencia artificial a bajo costo, especialmente en países en desarrollo.

“Debemos democratizar la IA. Debe convertirse en una herramienta de inclusión y empoderamiento, particularmente para el Sur Global”, afirmó Modi.

Con casi 1.000 millones de usuarios de internet, India se ha convertido en un mercado clave para las empresas tecnológicas globales que expanden sus negocios de IA.

Microsoft anunció en diciembre una inversión de 17.500 millones de dólares durante cuatro años para ampliar la infraestructura de nube e IA en India. Le siguió Google, con una inversión de 15.000 millones de dólares a lo largo de cinco años, que incluye planes para su primer centro de inteligencia artificial en el país. Amazon también se ha comprometido a invertir 35.000 millones de dólares para 2030, con el objetivo de impulsar la digitalización basada en IA.

Además, India busca captar hasta 200.000 millones de dólares en inversión en centros de datos en los próximos años.

El país aún va rezagado en el desarrollo de su propio modelo a gran escala, como OpenAI, con sede en Estados Unidos, o la china DeepSeek, lo que pone de manifesto desafíos como el acceso limitado a chips semiconductores avanzados, a centros de datos y a los cientos de lenguas locales de las que aprender.

La cumbre ha enfrentado problemas

La cumbre se inauguró el lunes con fallos de organización: asistentes y expositores reportaron largas filas y demoras, y algunos se quejaron en redes sociales de robo de pertenencias personales y artículos de exhibición. Más tarde, los organizadores indicaron que los objetos fueron recuperados.

Los problemas reaparecieron el miércoles, cuando una universidad privada india fue expulsada de la cumbre después de que un miembro de su personal exhibió un perro robótico de fabricación china, que está disponible en el mercado, presentándolo como una innovación de la institución.

Los contratiempos continuaron el jueves con la retirada del programa del discurso que iba a ofrecer el cofundador de Microsoft, Bill Gates. No se ofrecieron los motivos, pero la Fundación Gates señaló que la decisión buscaba “garantizar que el enfoque se mantenga en las prioridades clave de la cumbre".

Gates enfrenta preguntas sobre su relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.