Bad Bunny encabezó un deslumbrante espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que celebró a Puerto Rico y a la cultura latina, en una contundente muestra de resistencia frente a la agenda antiinmigración de Donald Trump, vista por millones de personas.

El superastro puertorriqueño, de 31 años, hizo historia al convertirse en el primer artista en ofrecer un show de medio tiempo completamente en español, además de ser el primer solista latino en asumir uno de los escenarios más codiciados del mundo.

Antes de la presentación principal, hubo actuaciones breves de la banda punk rock Green Day —conocida por su abierta oposición a Trump—, de la cantante country Brandi Carlile, que interpretó ‘America the Beautiful’, y del artista pop Charlie Puth, quien tocó una versión suave, con aires de jazz, del himno nacional de Estados Unidos. Aunque la NFL pareció convencer a Green Day de no hacer comentarios demasiado incendiarios durante su actuación, el vocalista Billie Joe Armstrong lanzó varias críticas a la administración Trump el viernes, durante una fiesta previa al Super Bowl en San Francisco. La banda cambió la letra de su canción ‘Holiday’ por “el representante de la isla de Epstein tiene ahora la palabra”, y Armstrong también se dirigió a agentes de ICE desde el escenario, instándolos a “dejar ese trabajo de m*****”.

open image in gallery Bad Bunny agita con orgullo la bandera de Puerto Rico durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60 ( AP )

Como suele ocurrir, hubo una gran presencia de celebridades en las tribunas alentando a sus equipos favoritos. Chris Pratt y Jon Bon Jovi fueron los encargados de presentar a los Seattle Seahawks y a los New England Patriots, respectivamente. El cantante canadiense Justin Bieber y su esposa, Hailey, siguieron el espectáculo desde un palco privado, mientras que Jay-Z —quien coproduce el show de medio tiempo con su compañía Roc Nation— asistió junto a sus hijas Rumi, de 8 años, y Blue Ivy, de 14. Otras figuras vistas en los palcos VIP incluyeron a Emma Roberts, Kevin Costner, Logan Paul, Roger Federer, Travis Scott y una muy cercana pareja formada por Kim Kardashian y Lewis Hamilton.

Finalmente, llegó el turno de Bad Bunny. En una actuación de unos 13 minutos, el rapero y cantante nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio ofreció una actuación enérgica y colorida, con algunos de sus mayores éxitos, y sorprendió al público al invitar al escenario a figuras como Lady Gaga y Ricky Martin.

Un impactante trabajo de cámaras y coreografías acompañó a Bad Bunny a lo largo de un laberinto poblado por bailarines, actores y músicos, con apariciones especiales de figuras como Jessica Alba, Pedro Pascal y Cardi B, esta última colaboradora del artista en su éxito de 2018 ‘I Like It’. También hubo numerosos guiños a su herencia puertorriqueña y a la estética de sus discos.

Salvo por la interpretación de Die With a Smile a cargo de Gaga, con influencias de salsa, la actuación estuvo dominada por los éxitos en español de Bad Bunny, como ‘EoO’, ‘BAILE InoLVIDABLE’ y ‘DtMF’. El set incluyó varias referencias al arte de sus álbumes, entre ellas el de su disco ganador del Grammy en 2025, Debí Tirar Más Fotos.

open image in gallery Chispas vuelan mientras Bad Bunny y sus bailarines se paran sobre líneas eléctricas durante su actuación ( AP )

Hubo, por supuesto, varios momentos con carga política, como los postes eléctricos chispeantes de ‘El Apagón’, que aludían a los problemas de corrupción y desigualdad en el “Estado Libre Asociado” de Puerto Rico. La canción, interpretada por Bad Bunny durante el show, es una dura crítica a la gentrificación y a la apropiación que se vive en su tierra natal.

La presencia de Bad Bunny como artista principal del medio tiempo también generó protestas entre seguidores del movimiento MAGA, algunos de los cuales optaron por sintonizar el llamado “All-American Halftime Show”, organizado por el grupo político de derecha Turning Point USA. El evento, encabezado por el controvertido cantante y aliado de Trump, Kid Rock, comenzó con dificultades, entre la confusión sobre su ubicación y la forma en que el público podía acceder a la transmisión.

Trump tampoco asistió al Super Bowl. El año pasado había estado presente en el partido y en el show de medio tiempo encabezado por el rapero Kendrick Lamar, pero esta vez decidió organizar su propia fiesta para ver el encuentro a miles de kilómetros del Levi’s Stadium de Santa Clara, en su residencia Mar-a-Lago, en West Palm Beach, Florida.

Cuando se anunció por primera vez que Bad Bunny —nombrado el artista más reproducido del mundo en Spotify en cuatro de los últimos cinco años— estaría al frente del show de medio tiempo, el expresidente calificó la elección como “ridícula” y afirmó que nunca había oído hablar del músico ganador del Grammy.

open image in gallery El superastro puertorriqueño hizo historia al convertirse en el primer artista en presentar un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl casi completamente en español ( Reuters )

Tras el show, el presidente fue aún más lejos en una publicación en su red Truth Social, donde calificó el espectáculo como uno de los “peores” de la historia y afirmó que nadie entendía ni una palabra de lo que “este tipo” estaba diciendo.

“No tiene ningún sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, escribió Trump, quien previamente había asegurado que no iba a ver el show.

Y agregó: Y agregó: “No hay nada inspirador en este espectáculo desastroso, pero recibirá excelentes críticas de los medios de noticias falsas, porque no tienen ni idea de lo que pasa en el MUNDO REAL”.

El mensaje de unidad de Bad Bunny pareció perderse por completo para el presidente, quien actualmente está envuelto en un escándalo por racismo a raíz de un video —compartido desde su cuenta de Truth Social— que retrata al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como simios.

Hacia el final de la presentación, el artista puertorriqueño recibió un balón de fútbol americano con la frase “Together, we are America” (Juntos somos América) escrita en él. Luego dijo “God bless America” (Dios bendiga a América) antes de mencionar los nombres de todos los países del continente. Un mensaje claro, y uno que casi todos —si no todos— pudieron entender.

Traducción de Leticia Zampedri