Apple ha lanzado su primera computadora con pantalla táctil. Pero puede que eso ni siquiera sea lo más emocionante de la nueva laptop.

Hoy se presentó la nueva computadora en un evento en Los Ángeles, California, EE. UU., y fuimos de los primeros en el mundo en tener la oportunidad de tocar la pantalla de una MacBook. La experiencia no es como uno esperaría, sobre todo porque hay mucho más que descubrir y que nos entusiasma.

La laptop fue nombrada oficialmente como MacBook Pro con pantalla PROLED XDR, y su precio base es de 3.861 dólares, aunque puede resultar mucho más cara con las mejoras adicionales. Puede parecer un poco extraño que el nombre no mencione que la pantalla es táctil —dado que es de lo que todo el mundo está hablando, ya que es la primera vez que está disponible en una Mac—, pero una vez que la usas, todo cobra sentido.

Estas son nuestras primeras impresiones tras haber utilizado la nueva computadora durante un tiempo, tanto en su modalidad normal como incorporando la pantalla táctil.

Apple MacBook Pro con pantalla PROLED XDR: primeras impresiones

Como su nombre, largo e inesperado, quizás lo sugiera, la nueva MacBook Pro incorpora la mejor pantalla que Apple ha fabricado hasta la fecha, y esto salta a la vista desde el primer momento. Esto se debe en gran medida a que es la primera vez que Apple utiliza la tecnología OLED en sus portátiles, y además se trata de una versión especialmente buena de dicha tecnología.

Lo más destacable de las pantallas OLED, que ya se encuentran en el iPhone y algunos iPads, es que cada píxel se ilumina individualmente, eliminando la necesidad de retroiluminación. Esto permite obtener negros verdaderamente intensos, ya que los píxeles están apagados, a diferencia de la aproximación al negro que se observa en las pantallas LCD de las MacBooks actuales.

open image in gallery La nueva MacBook Pro de Apple en su evento de presentación ( Andrew Griffin/The Independent )

Así como los negros son realmente negros, las zonas brillantes de la pantalla son especialmente brillantes; en conjunto, esto significa que la pantalla tiene un contraste asombroso, tanto que puede llegar a encandilar si es necesario. Si a esto le añadimos la rica y precisa tecnología de color de Apple, obtenemos una pantalla asombrosamente brillante (literalmente).

El rediseño de la pantalla OLED también le ha permitido a Apple realizar otros cambios, muchos de ellos sorprendentemente acertados. Ahora cuentas con la Dynamic Island en la parte superior de la pantalla, como en el iPhone, lo que proporciona más espacio para usar y mayor información cuando se necesita; la MacBook es notablemente más ligera; y el logotipo de Apple en la parte posterior vuelve a brillar, lo cual es a la vez completamente inútil y bastante encantador.

Y entonces, tras asimilar todos esos cambios, tocas la pantalla de la MacBook Pro. La experiencia resulta a la vez maravillosa y un poco confusa, y puede que tenga mucha menos importancia de la que pensábamos.

Las Mac no están diseñadas para ser tocadas: se construyeron como un dispositivo de entrada indirecta, para ser controladas mediante un teclado y un ratón o un trackpad, y todo en su diseño de hardware y software apunta en esa dirección. Es más, es complicada desde el punto de vista práctico, algo que han señalado los propios ejecutivos de Apple, incluido Steve Jobs (quien la calificó de “ergonómicamente terrible”) y el nuevo director ejecutivo, John Ternus.

open image in gallery Probando la pantalla táctil de la nueva MacBook Pro en el acto de presentación ( Andrew Griffin/The Independent )

En cuanto se usa la nueva MacBook Pro, queda muy claro que no se trata de una computadora diseñada principalmente para el uso táctil, y de hecho, no hay nada evidente que indique que haya sido pensada para eso. Por ejemplo, el sistema macOS tiene un aspecto inicial uniforme, y la pantalla no presenta ninguna característica táctil que sugiera un ofrecimiento o limitaciones en este sentido.

Esto significa que, al principio, todo lo que hagas parecerá un poco extravagante. Puedes usar el dedo para hacer todo lo que normalmente harías con un panel táctil (hacer zoom, desplazarte, seleccionar y mover, por ejemplo), pero no resulta obvio de inmediato por qué lo harías.

Además de esos usos más obvios, existen formas menos convencionales, pero quizás más útiles, de interactuar con la Mac. Por ejemplo, puedes usarla para tocar instrumentos musicales de forma expresiva, como lo harías en un iPad, y los desarrolladores pueden usarla para probar cómo funcionarán sus aplicaciones para iPhone mientras las crean.

Todas estas funciones son ingeniosas, al igual que los pequeños detalles que Apple ha añadido para facilitar su uso, como el hecho de que los botones pequeños se expandan al pulsarlos para que puedas tener cuidado al tocar. Sin embargo, en el poco tiempo que tuvimos el dispositivo, fue difícil determinar si se trata simplemente de funciones ingeniosas —si ofrecen una forma adicional y ocasional de interactuar con tu Mac— o de algo completamente distinto; además, es muy probable que varíe de un usuario a otro.

Por supuesto, tocar la pantalla tiene sus desventajas. Ambas son bastante obvias, y es posible que ya las hayas experimentado.

La primera es la más obvia y resultará familiar a cualquiera que haya tocado la pantalla alguna vez (o a quien se la hayan tocado, por ejemplo, mientras señalaba algo en ella): se marcan las huellas dactilares. Apple no ha eliminado el problema por completo, aunque durante mi experiencia con la MacBook no era nada evidente cuando la pantalla estaba encendida, e incluso entonces resultaba difícil verlas.

De hecho, las huellas dactilares eran prácticamente tan visibles como lo serían en cualquier otra pantalla de laptop actual, o incluso en la de un iPhone o iPad. El problema, claro está, es que son un poco más difíciles de limpiar: no basta con frotar la laptop contra los pantalones, o al menos no sin hacer malabares, pero incluye un paño que facilita la limpieza.

El segundo problema es que al tocar la pantalla también se presiona; si se le da un toque firme, la pantalla vibrará ligeramente. Apple ha trabajado en este aspecto para reforzar la bisagra y que la vibración sea menos evidente, pero aún persiste.

Sin embargo, esto suena mucho más preocupante de lo que es en realidad: cuando eres tú quien presiona, ni te das cuenta, y además se necesita un poco de fuerza para que suceda. Al igual que con las huellas dactilares, no hay problema.

Apple MacBook Pro con pantalla PROLED XDR: veredicto

Quizás así resulte también la pantalla táctil: espectacular en teoría, pero relativamente insignificante en la práctica. Como mínimo, es un pequeño cambio que podría facilitar un poco la vida y agilizar el trabajo, y podría convertirse en algo más a medida que los usuarios la prueben y los desarrolladores creen aplicaciones basadas en ella.

A primera vista, tras haber usado el dispositivo durante tan poco tiempo, es demasiado pronto para sacar conclusiones. Pero tampoco es algo que importe demasiado. Porque la MacBook Pro con pantalla PROLED XDR no es solo la primera Mac con pantalla táctil de Apple. De hecho, esa podría ser solo la tercera característica más interesante del dispositivo.

Se trata de una laptop potente con la mejor pantalla jamás vista en una computadora de su categoría, y una solución discreta a pequeños inconvenientes como el peso y el tamaño de la pantalla. Además, podría suponer una reinvención total de lo que es una MacBook.

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Traducción de Sara Pignatiello