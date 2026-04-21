¿Quién es John Ternus, el próximo CEO de Apple?

Apple se prepara para un cambio de liderazgo en septiembre con John Ternus, un veterano de la compañía y experto en ingeniería de hardware, asumiendo el cargo de director general. Hasta ahora, Ternus ha mantenido un perfil discreto, pero ahora asumirá un rol de alta visibilidad.

Sucederá a Tim Cook, quien durante 15 años, tras la muerte del cofundador Steve Jobs, transformó a Apple en un coloso tecnológico de 4 billones de dólares.

Sin embargo, Ternus enfrentará desafíos que lo obligarán a ir más allá de su experiencia en hardware. Deberá asegurar la competitividad de Apple en la carrera de la inteligencia artificial, gestionar la cadena de suministro y navegar las relaciones con figuras políticas, como el presidente estadounidense Donald Trump, quien elogió públicamente a su predecesor.

A pesar de ceder el puesto de CEO, se anticipa que Cook, en su nuevo rol como presidente ejecutivo, continuará apoyando a la empresa de Cupertino, California, en el mantenimiento de relaciones clave, como la que tiene con Trump.

A pesar de ceder el puesto de CEO, se anticipa que Cook, en su nuevo rol como presidente ejecutivo, continuará apoyando a la empresa ( Reuters/Mario Anzuoni )

Ternus, de 50 años, ha pasado casi toda su vida profesional en Apple. Se incorporó a la empresa hace 25 años y los últimos cinco años ha supervisado la ingeniería que sustenta el iPhone, el iPad y la Mac.

Eso lo convirtió en el principal candidato para suceder a Cook, quien el lunes, cuando Apple anunció el cambio de liderazgo, elogió a Ternus como “sin duda la persona adecuada para liderar Apple hacia el futuro”.

Ternus trabajó en algunos de los productos emblemáticos de la marca, como el Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro. También participó en el MacBook Neo, “posiblemente uno de los productos más disruptivos” que Apple ha lanzado en un tiempo, señaló Ben Wood, analista principal de CCS Insight.

“Esta mentoría sin duda garantizará una transición fluida y, al principio, espero muy pocos cambios en la estrategia de la empresa”, señaló.

El nombramiento pareció estar cuidadosamente programado, tras las celebraciones del 50 aniversario de Apple y antes de su conferencia anual de desarrolladores WWDC en junio.

El cambio también llega en un momento crucial para la empresa. Aunque Cook condujo a Apple a través de una era de prosperidad impulsada por el iPhone, Apple se ha quedado atrás en la carrera de la inteligencia artificial. Ha tropezado en sus esfuerzos por ofrecer nuevas funciones basadas en IA, como se prometió hace casi dos años.

“El desafío para el nuevo CEO es realmente asegurarse de que Apple sea capaz de descifrar la IA como la nueva interfaz de usuario y reinventar la interacción humano-máquina”, explicó el analista de Forrester Research, Thomas Husson.

Wood afirma que la atención en la WWDC se centrará en la estrategia de IA del nuevo director general y en lo que hará la empresa a continuación, después de recurrir a Google—uno de los primeros líderes en la carrera de la IA— a principios de este año para ayudar a que Siri, el asistente virtual del iPhone, sea más conversacional y versátil.

“Una gran pregunta estratégica es hasta qué punto Apple invertirá en construir su propia plataforma de IA frente a depender de los modelos y plataformas de otras empresas”, señaló.

Las acciones de Apple cayeron más de 2% durante las operaciones del martes, señal de que algunos inversionistas podrían tener dudas sobre si el enfoque de Ternus en productos de hardware lo ha preparado para los desafíos de IA que enfrentará como próximo CEO de la compañía.

Pero construir un dispositivo bien adaptado para la era de la IA es una las misiones más críticas a medida que la tecnología realiza su giro más importante desde que Jobs presentó el primer iPhone en 2007. Por eso, algunos analistas creen que la junta directiva de Apple consideró los antecedentes de Ternus en el trabajo con el hardware como una ventaja clave para desarrollar un dispositivo impulsado por IA que podría suplantar al iPhone como su producto más vendido.

Eso es algo que Jony Ive, el exgurú de diseño de Apple, quien dio forma al aspecto del iPhone, trata de hacer después de que su empresa emergente, io Products, fuera adquirida el año pasado por 6.500 millones de dólares por OpenAI, el creador de ChatGPT.

Apple también enfrenta un mercado turbulento en medio de la incertidumbre geopolítica, señaló Wood.

“La industria de la electrónica de consumo enfrenta una tormenta perfecta, con escasez de chips de memoria y la guerra en Oriente Medio con implicaciones generalizadas para la confianza del consumidor. Apple también tendrá que decidir cuánto quiere seguir dependiendo profundamente de China para la fabricación”, agregó.

Ser director general de Apple también requerirá habilidades interpersonales, como la de desarrollar relaciones con figuras importantes. Cook cultivó vínculos con Trump mientras guiaba a la empresa a través de desafíos empresariales, incluida la guerra comercial y arancelaria del mandatario contra países de Asia, donde Apple tiene extensas cadenas de suministro de fabricación.

Trump mencionó su relación con Cook el martes por la mañana en una publicación en redes sociales, al escribir que “comenzó con una llamada telefónica” al inicio de su primer mandato, cuando Cook pidió ayuda con “un problema bastante grande que solo yo, como presidente, podía solucionar”.

“Ese fue el comienzo de una relación larga y muy agradable”, agregó Trump.

Ternus no es muy conocido fuera del universo de Apple. Se incorporó a la empresa en julio de 2001, según su perfil de LinkedIn, que no tiene publicaciones.

Antes de unirse a Apple, pasó cuatro años como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems. Se graduó en 1997 de la Universidad de Pensilvania, donde fue miembro del equipo de natación y, para su proyecto de fin de carrera, desarrolló un brazo mecánico de alimentación para cuadripléjicos controlado por movimientos de la cabeza.

En un discurso de graduación de 2024 dirigido a la escuela de ingeniería de la universidad, Ternus contó que se sintió intimidado cuando empezó a trabajar en Apple y no estaba seguro de encajar. Aprendió a “asumir siempre que eres tan inteligente como cualquiera en la sala, pero nunca asumir que sabes tanto como ellos”.

“Siempre habrá nuevas habilidades que dominar y nuevas personas de las que aprender”, agregó.

Ternus dijo en el anuncio de Apple que se sentía honrado de asumir este cargo, y prometió “liderar con los valores y la visión que han llegado a definir este lugar especial durante medio siglo”.