Algunos propietarios del nuevo iPhone Duo denunciaron fallas en la bisagra del dispositivo que, al parecer, provocan grietas y roturas en su pantalla plegable.

Las primeras imágenes de los daños comenzaron a circular en redes sociales apenas unas horas después de que el primer teléfono plegable de Apple, cuyo precio ronda los 2.000 dólares, saliera a la venta la semana pasada, lo que llevó a algunos usuarios a bautizar el problema como “crackgate”.

“Creo que apenas lo había doblado cuatro veces cuando la bisagra se atascó. Después, al intentar abrirlo, escuché un fuerte chasquido”, contó uno de los afectados en Reddit.

Otros propietarios describieron problemas similares: al abrir o cerrar el dispositivo, escucharon crujidos que estuvieron seguidos de daños en la bisagra y de la aparición de una línea de píxeles brillantes en la pantalla.

Uno de ellos, residente de Australia, relató que la falla apareció apenas unas horas después de comprar el teléfono.

“Llevaba unas seis horas con mi iPhone Duo y probablemente lo había abierto menos de 20 veces”, escribió. “Se lo estaba mostrando a un amigo cuando, al empezar a abrirlo, sentí algo extraño cerca de la bisagra, debajo de la pantalla. Seguí abriéndolo, escuché un crujido y la pantalla se rompió justo a la altura de la bisagra”.

Según los reportes, el usuario acudió a una tienda de Apple para informar sobre el problema, donde la empresa se disculpó y le entregó un dispositivo de reemplazo.

The Independent se puso en contacto con Apple para solicitar comentarios y obtener más información sobre las fallas denunciadas.

Por su parte, el sitio especializado en reparaciones iFixit investigó el problema y planteó que podría estar relacionado con la entrada de polvo y otras partículas en el mecanismo de la bisagra.

“Para identificar dónde se concentra la tensión al plegar el dispositivo, construimos un modelo tridimensional de la bisagra a partir de videos de desmontaje, patentes y tomografías computarizadas. Después, comparamos los resultados con las zonas donde se habían reportado daños”, explicó el equipo en su análisis del teléfono.

Los especialistas observaron que las roturas parecían concentrarse en una zona particularmente compleja del mecanismo.

“Los daños se concentran cerca del punto de transición entre el espacio por donde pasa el cable flexible y el soporte central de la bisagra. Como hay tantos bordes en un mismo lugar, existen varias posibles causas”, señalaron.

A partir de sus simulaciones, identificaron una posible explicación: al cerrar el teléfono, la barra de soporte central no descendería lo suficiente, lo que haría que la parte curva de la pantalla entrara en contacto con ella y generara un punto de presión cerca de donde se produjeron las roturas.

Para comprobar si el polvo también podía influir, iFixit colocó un iPhone Duo dentro de una bolsa con polvo fluorescente y lo abrió y cerró repetidas veces. Durante la prueba, los investigadores observaron que la bisagra comenzó a crujir después de que algunas partículas ingresaran en sus componentes móviles.

Sin embargo, las pruebas con teléfonos plegables de otros fabricantes, como Samsung y Google, también produjeron resultados similares, por lo que el experimento no demuestra por sí solo que el problema sea exclusivo del dispositivo de Apple.

Pese a las fallas denunciadas, el esperado iPhone Duo se agotó pocos minutos después de su lanzamiento. El viernes, numerosos compradores incluso hicieron fila frente a tiendas de Apple en distintas ciudades del Reino Unido para conseguir uno.

Antes de su llegada al mercado, la compañía había calificado la demanda del dispositivo como “simplemente extraordinaria” y aseguró que estaba “trabajando intensamente para poner este nuevo y revolucionario producto en manos de los clientes”.

Traducción de Leticia Zampedri