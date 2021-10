En el período previo al anuncio de Nintendo del Switch OLED, la exageración fue, como dicen, muy real. Un sistema con capacidad 4K en modo acoplado, una potencial pantalla de 1080p, tal vez incluso un procesador más potente. La máquina de rumores estaba en plena actividad.

Por supuesto, en la verdadera forma de filtración, nada de eso sucedió. En cambio, lo que tenemos en nuestras manos es una actualización más modesta, pero que soluciona casi todas las pequeñas objeciones que tenemos con la popular consola Switch de Nintendo, ahora disponible con algunas reducciones importantes.

Es una renovación que complacerá principalmente a los jugadores portátiles y de mesa, con su panel OLED más grande y atractivo y el soporte refinado, pero menos para aquellos que prefieren lanzar sus plátanos y conchas azules mientras corren por las pistas en un televisor de 65 pulgadas.

Para aquellos que son nuevos en el ecosistema de Nintendo Switch, comprar el modelo OLED es una obviedad absoluta, pero puede ser más un dilema para aquellos que aún usan el primer dispositivo híbrido de la compañía. Hemos tenido el Switch OLED en nuestras manos durante una semana y, con suerte, ayudaremos a responder esa misma pregunta.

Cómo hicimos la prueba

Enfrentamos el nuevo modelo OLED contra el Nintendo Switch original, jugando dos juegos brillantes y atrevidos: Mario Kart 8 y The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Por supuesto, aumentamos el brillo de ambas consolas, colocando ambas una al lado de la otra para comparar la pantalla de ambos modelos, notando cualquier mejora con respecto al original. También jugamos con el Switch OLED al aire libre bajo el sol para probar si todavía tenemos ese desafortunado deslumbramiento en la pantalla.

Además de eso, observamos cómo ha evolucionado el diseño general de la consola, analizando la nueva base con el puerto ethernet agregado, así como también si el nuevo pie de apoyo de la consola está a la altura. También configuramos esos nuevos parlantes estéreo a todo volumen y repasamos las especificaciones de la consola, mirando qué es diferente en el nuevo modelo.

Nintendo Switch OLED:

Nueva versión del Nintendo Switch (Nintendo Switch)

Dimensiones: 4 x 9.5 x 0.55 pulgadas (10 x 24.1 x 1.4 centímetros)

4 x 9.5 x 0.55 pulgadas (10 x 24.1 x 1.4 centímetros) Peso: 0.32 kg sin sus joysticks, 0.42 kg con los joysticks adjuntos

0.32 kg sin sus joysticks, 0.42 kg con los joysticks adjuntos Pantalla: pantalla táctil OLED multitáctil de 7 pulgadas (17 centímetros) (1280x720)

pantalla táctil OLED multitáctil de 7 pulgadas (17 centímetros) (1280x720) CPU / GPU: procesador tegra personalizado de NVIDIA

procesador tegra personalizado de NVIDIA Almacenamiento: 64 GB, micro SD

64 GB, micro SD Salida de video: hasta 1080p en modo TV; hasta 720p en modo portátil y de mesa

hasta 1080p en modo TV; hasta 720p en modo portátil y de mesa Duración de la batería: 4.5 a 9 horas

4.5 a 9 horas Tiempo de carga: 3 horas

3 horas Calificación: 9/10

La pantalla nueva y mejorada

Comencemos con la mayor actualización de Nintendo Switch OLED sobre el original: esa nueva y hermosa pantalla de vidrio. Cuando colocamos las dos consolas una al lado de la otra e ignoramos que una tenía una nueva capa de pintura, los dos dispositivos en realidad no se ven tan diferentes. A pesar de que uno tiene una pantalla más grande de siete pulgadas, sus cuerpos tienen proporciones bastante similares entre sí. Y eso es bueno. Obtienes una pantalla más grande y vibrante sin aumentar el espacio general del Switch.

Notamos una diferencia bastante significativa de inmediato: esos grandes biseles negros gruesos en el Switch original se habían reducido a la mitad en el nuevo modelo. Los bordes son significativamente más delgados en la versión OLED. No es una pantalla de borde a borde, pero se extiende bastante cerca de la parte inferior y superior del sistema, lo que la hace sentir como una consola más elegante y moderna, incluso cuando está apagada. Además, el hecho de que la pantalla sea completamente de vidrio se suma a la sensación premium.

Los bordes de la consola son significativamente más delgados en la versión OLED (Alex Lee )

Enciéndelas y las diferencias se harán evidentes al instante. Cuando el sistema se inicia y obtienes esa rica pantalla de bienvenida roja en lugar de una alternativa ligeramente descolorida, ya sabes que esta será una mejor consola portátil que la Nintendo Switch actual. Simplemente se vuelve aún más pronunciado cuando comienzas a jugar algunos juegos reales en modo portátil. Y los fanáticos de la marca sabrán que los juegos de Nintendo son básicamente explosiones de colores vibrantes dulces como el azúcar.

Hicimos la mayoría de nuestras pruebas en Mario Kart 8 Deluxe, corriendo por pistas como Rainbow Road, Cloudtop Cruise, Ribbon Road y Twisted Mansion, así como The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Los negros en la Twisted Mansion y los cielos oscuros de la Rainbow Road son notablemente pronunciados, y en realidad se ven realmente negros y oscuros, en lugar del gris oscuro que obtenemos al reproducir las mismas pistas en el Nintendo Switch original. Al competir en un crucero en la cima de la nube y en una carretera de cinta, los colores simplemente cobraron vida, saliendo de la pantalla, cuando las mismas pistas se veían un poco planas en el modelo anterior.

Los prados y las montañas alpinas se veían aún más hermosos en Breath of the Wild y el juego es una muestra real de cuánto más atractivo se ve todo cuando se juega en una pantalla OLED.

Realmente notarás los negros profundos en un juego como Metroid Dread, que saldrá el 8 de octubre. En los tráilers, parece que la paleta de colores está compuesta de tonos más oscuros, pero no obtuvimos una vista previa antes de esta revisión.

También hay una nueva configuración en el menú del sistema llamada "intensidad de la pantalla de la consola", con dos opciones para elegir: vívida o tenue. La opción vívida está activada de forma predeterminada y cambiar a tenue hace, bueno, lo que dice en la lata: aclara un poco los colores. Una vez que active el modo atenuado, verá exactamente por qué el modo vívido está activado de forma predeterminada: solo hace que todo sea más audaz y brillante.

Sin embargo, lo decepcionante es que debido a que sigue siendo una pantalla de resolución de 720p, todavía no se siente como la pantalla más nítida que existe. Mientras los colores resaltan, todavía nos quedan ganas de un poco más de claridad en la imagen.

La nueva consola Switch ofrece una pantalla más grande y vibrante (Alex Lee)

La pantalla también es un poco más brillante que la de su hermano mayor, aunque todavía tuvimos algunos problemas al jugar con ella al sol: los problemas con el deslumbramiento siguen ahí. A veces es complicado distinguir lo que sucede en la pantalla mientras se juega al aire libre, pero aumentar el brillo al máximo ayuda un poco.

¿Y qué pasa con el temido desgaste de la pantalla que puede ocurrir en los paneles OLED? ¿Deberíamos preocuparnos? Hablamos con Jessica Wade, investigadora de ingeniería en el Imperial College de Londres, que se especializa en tecnología OLED, para descubrir qué tan preocupada debe estar la gente cuando juega en la nueva consola, ahora que Switch es OLED por completo. Y la respuesta es: no mucho.

Si no sabe cómo funciona OLED, básicamente cada píxel de una pantalla genera su propia luz. Es diferente a una pantalla LCD, integrada en el Switch original, que está retroiluminada por una luz. El quemado suele ocurrir cuando una imagen estática se deja encendida durante un período de tiempo significativamente largo. "No creo que la gente deba preocuparse, a menos que esté jugando un juego con un brillo súper alto sin apagar la pantalla durante meses o años", dice. "Si la gente está preocupada por la retención de imagen, puede baje el brillo cuando estén en una parte particularmente estacionaria del juego".

La mejora de la pantalla es notable desde un inicio (Alex Lee)

Hay una función de reducción de quemado de pantalla en la configuración de salida de TV, que ya estaba activada para nosotros, al igual que la función de brillo automático, por lo que no estaríamos demasiado preocupados si fuéramos tú. “Es fácil de evitar al tener un protector de pantalla en movimiento, no dejar el Switch en pausa o habilitar configuraciones que cambian ligeramente la imagen para activar diferentes partes de la pantalla”, agrega Wade.

El pie de apoyo

La calidad de construcción del Switch OLED se siente mucho más premium en comparación con el Nintendo Switch o el Switch Lite. Si bien hay un poco más de peso, no es pesado y los joysticks no se mueven tanto cuando se unen a los rieles. Como se mencionó anteriormente, la pantalla de vidrio le da una sensación más premium. El Switch antiguo tiene una carcasa más parecida al plástico, que se siente un poco más como un juguete y menos como una consola de juegos premium.

Tampoco podemos olvidar mencionar la nueva combinación de colores blanquecino, que le da a la nueva consola un estilo adicional. Se ve más o menos igual en la parte superior del dispositivo, excepto que ahora tienes un nuevo botón de encendido de forma ovalada en lugar del circular, pero gira la consola y prepárate para enamorarte.

La nueva base es simplemente grandiosa (Alex Lee)

El pie de apoyo es absolutamente glorioso y se extiende a lo largo de toda la extensión de la parte inferior de la consola. Tiene una buena resistencia sólida, lo que nos permitió ajustarlo a prácticamente cualquier ángulo para el juego de mesa multijugador e incluso hace clic magnéticamente en su lugar cuando lo empujas hacia abajo. Compara eso con la pequeña palanca endeble que se encuentra en el Nintendo Switch original, que hace un trabajo francamente terrible al apuntalar la consola, y sabrás exactamente por qué estamos tan entusiasmados con el pie de apoyo.

El puerto de carga todavía se encuentra en la parte inferior de la consola, pero en realidad es más fácil cargar el dispositivo mientras se juega en el modo de mesa que en el modelo original, lo cual era francamente imposible de hacer. Y eso se debe realmente al hecho de que puedes colocarlo sobre una mesa en tantos ángulos diferentes. Si inclinas el pie de apoyo solo unos pocos grados fuera de la mesa para que mire hacia afuera en lugar de hacia abajo, el cable de carga no hará contacto con la mesa y no hará que el interruptor pierda el equilibrio, solucionando una molestia muy leve que tuvimos con el modelo anterior. Simplemente no puedes obtener la misma precisión con el Switch anterior, con su pequeña palanca.

La base Switch OLED es en gran medida la misma que la base actual, pero con algunas diferencias notables. Primero, está ese nuevo puerto ethernet en el interior, que reemplaza al puerto USB-A, por lo que no tienes que comprar un adaptador si vas a jugar Super Smash Bros. Si te gusta el hecho de que tiene un puerto ethernet pero no quieres actualizarlo, se informa que Nintendo comenzará a vender la base por separado.

Aunque hay una mejora en el audio, no notamos una gran diferencia en relación a la consola original (Alex Lee)

El interior del puerto ahora tiene un bonito acabado brillante y, en lugar de una bisagra que se tira hacia abajo para darle acceso al puerto, se desprende toda la parte trasera. Tenemos un poco de duda sobre este cambio, solo sabemos que vamos a perder la cubierta posterior en algún momento, porque no permanece unida como lo hace con la base original. Si bien la abertura de la base también es un poco más ancha, te recomendamos que consigas un protector de pantalla si te preocupa que los lados rayen la pantalla al colocarla. Todavía no es lo suficientemente ancha como para no preocuparte de que suceda esto.

Duración de la batería y audio

En nuestras pruebas, realmente no vimos mucha mejora en términos de duración de la batería, pero eso era de esperar, ya que Nintendo aún sugiere que puedes obtener de cuatro a nueve horas de juego con una sola carga. Nintendo también dice que el Switch tiene audio mejorado y, honestamente, si no conociéramos este detalle, realmente no nos habríamos dado cuenta de que se había producido un cambio en absoluto.

Hay que escuchar muy de cerca para notar cualquier tipo de diferencia y creemos que el modelo OLED es quizás un poco más claro que el modelo anterior, con menos ruidos de rejilla cuando se eleva al máximo, pero no mucho. Aguza tus oídos y ciertamente puedes notar que algo ha cambiado para bien aquí, pero no esperes algunos potentes parlantes de nivel Atmos que perforan los oídos.

Realmente no hay nada de qué emocionarse si eres un jugador que juega principalmente con la consola acoplada, porque todavía se ejecuta en el mismo chip NVIDIA, lo que significa que no hay salida 4K en el televisor. Obtiene 64 GB de almacenamiento a bordo en lugar de 32 GB, pero aún así querrás colocar una micro SD si tiene un carro lleno de juegos. Esos DLC comienzan a acumularse después de un tiempo. Y no hay ningún cambio cuando se trata de RAM o CPU.

El veredicto: Nintendo Switch OLED

Jugadores portátiles y de mesa, este nuevo modelo está realmente diseñado para ustedes, pero ¿eso significa que deben actualizarse para obtener lo último y lo mejor? Aquí está la situación: la pantalla más grande es fantástica y jugar en modo portátil es un placer absoluto. El pie de apoyo se siente tan sólido y hace que no deseemos volver a mirar esa pequeña palanca en la parte posterior del Switch original.

Pero esas son las dos cosas principales por las que pagarás un costo adicional, por lo que es algo que debes sopesar al tomar tu decisión. ¿Son esas características lo suficientemente atractivas como para dar el paso?

Por otro lado, si eres nuevo en Nintendo Switch y nunca has comprado uno antes, esta es absolutamente la mejor versión de la consola hasta ahora. Claro, puede que no sea el modelo profesional que todos esperábamos ver, pero su pantalla colorida, mejor calidad de construcción y mayor capacidad de almacenamiento lo convierten en una obviedad. ¿Nuevo en Nintendo? Compra la consola Switch OLED y nunca mires atrás.