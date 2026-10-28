Putin califica a Elon Musk como “genio” semanas después de que se ralentizara el acceso a Starlink en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó a Elon Musk como un “genio” y dijo que se mantenía en contacto con el multimillonario tecnológico mientras Rusia desarrollaba su respuesta al sistema de internet satelital Starlink, desarrollado por SpaceX.

Esto ocurre apenas unas semanas después de que Ucrania, que utiliza una versión de Starlink como componente clave de las operaciones con drones y las comunicaciones en el campo de batalla, se quejara de las restricciones de velocidad que dificultaban su capacidad para interceptar drones de ataque rusos y obligaban a cancelar algunas operaciones.

El mandatario ruso hizo este comentario sobre Musk el miércoles mientras escuchaba una presentación del ministro de desarrollo digital, Maksut Shadayev, quien dijo que Rusia había lanzado más de 30 satélites mientras construía su propio equivalente a Starlink.

“Un momento, quiero señalar que este es solo nuestro primer paso. Elon Musk es un genio, un verdadero genio”, dijo Putin.

open image in gallery Elon Musk ( Reuters )

Shadayev respondió a una pregunta de Putin diciendo que Musk tenía más de 5.000 satélites en órbita baja en funcionamiento, aunque la cifra real ronda los 10.000, según el sitio web de seguimiento independiente Orbital Radar.

“Llevan más de 5.000, mientras nosotros solo estamos dando nuestros primeros pasos. Pero estamos orgullosos de haber empezado a hacerlo, y de haberlo hecho de forma independiente”, acotó Putin, y añadió que la tarea ahora era “pasar de la calidad a la cantidad”.

“Mantenemos un contacto estrecho con nuestros socios estadounidenses, incluido el Sr. Musk, porque es muy importante, en órbita, no estorbarnos mutuamente y mantener cierto nivel de disciplina y orden”, afirmó.

Starlink, que no funciona en Rusia, utiliza una constelación de satélites que orbitan a una altitud mucho menor que los satélites de comunicaciones geoestacionarios tradicionales, lo que reduce el tiempo de transmisión de la señal.

A principios de este mes, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Estados Unidos de retirar información de inteligencia vital y de debilitar el servicio Starlink en un momento crucial de la invasión rusa.

Starshield, la versión militar de Starlink, ha supuesto un salvavidas para Ucrania, ayudando al país a defenderse de los ataques entrantes, así como a atacar objetivos rusos.

open image in gallery Vladímir Putin, presidente de Rusia ( AFP/Getty )

Sin embargo, el 14 de octubre, las autoridades ucranianas comenzaron a reportar problemas con las terminales que se movían a gran velocidad.

Los problemas con Starlink en Ucrania aumentaron las tensiones entre Kyiv y EE. UU. después de que Donald Trump anunciara un acuerdo para comprar diésel ruso. El mandatario estadounidense también presionó al país para que dejara de atacar las refinerías de petróleo rusas y afirmó que era hora de que los ucranianos reemplazaran a su presidente.

Durante el fin de semana, Ucrania afirmó que Starlink y Starshield volvían a estar plenamente operativos, pero Musk acusó al ejército ucraniano de violar los términos de SpaceX.

Ni Musk ni el Gobierno estadounidense, que opera Starshield utilizando la tecnología Starlink, se han responsabilizado de la imposición de las restricciones de velocidad.

Los funcionarios rusos ya habían alabado anteriormente a Musk. En 2025, el enviado de inversiones de Putin, Kirill Dmitriev, afirmó que a Rusia le gustaría colaborar con él en una misión a Marte.

Traducción de Sara Pignatiello