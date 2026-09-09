iPhone Duo: Apple presenta uno de los mayores rediseños del iPhone hasta ahora

Apple presentó el iPhone Duo, el rediseño más radical del iPhone hasta la fecha.

El nuevo dispositivo cuenta con dos pantallas: una exterior y otra de mayor tamaño que aparece al desplegar el teléfono como si fuera un libro.

open image in gallery Apple presenta el iPhone Duo con el rediseño más ambicioso del iPhone hasta ahora ( Apple )

La nueva interfaz también incorpora distintas funciones pensadas para aprovechar las dos pantallas, entre ellas la posibilidad de utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo.

El iPhone Duo parte de los 1.999 dólares, mientras que la versión con 2 TB de almacenamiento alcanza las 3.199 libras esterlinas. Con ese precio, se convierte por amplio margen en el iPhone más caro que Apple ha vendido hasta la fecha.

Los pedidos anticipados comenzarán el 16 de octubre, mientras que el dispositivo llegará a las tiendas el 23 de octubre.

Apple entra así en un mercado en el que varios de sus principales competidores llevan años ofreciendo teléfonos plegables. Sin embargo, el nuevo director ejecutivo de la compañía, John Ternus, sugirió que muchos de esos modelos se limitan, en esencia, a unir dos teléfonos.

Ternus explicó que Apple necesitó más tiempo para desarrollar un dispositivo que no solo pudiera plegarse, sino que aprovechara realmente las posibilidades que ofrecen sus dos pantallas y el mayor espacio disponible.

open image in gallery El nuevo diseño plegable incorpora dos pantallas y una interfaz renovada, además de un precio récord para un iPhone ( Apple )

Uno de los objetivos de Apple era eliminar el “antiestético” pliegue que suele apreciarse en el centro de otros teléfonos plegables, además de evitar algunos de los problemas de durabilidad que presentan los dispositivos de la competencia. Para ello, la compañía asegura haber desarrollado una nueva tecnología que hace que el pliegue sea prácticamente imperceptible cuando el teléfono está abierto y, al mismo tiempo, ofrece mayor resistencia a rayones y roturas.

El nuevo diseño no solo permite desplegar por completo el teléfono para acceder a una pantalla más grande, sino también dejarlo abierto parcialmente y apoyarlo en posición vertical. Para hacer posibles estas distintas posiciones, Apple desarrolló una bisagra que, según la compañía, incorpora numerosas innovaciones y un sistema de ingeniería de alta precisión que permite abrir y cerrar el dispositivo con facilidad sin comprometer su durabilidad.

En su interior, el teléfono incorpora varias de las mejoras presentadas en el iPhone 18 Pro, que Apple dio a conocer durante el mismo evento, entre ellas el nuevo chip A20 Pro, diseñado para ofrecer un mayor rendimiento, incluso en funciones de inteligencia artificial.

En cuanto a la autonomía, Apple asegura que el iPhone Duo puede ofrecer alrededor de 24 horas de uso cuando ambas pantallas se utilizan por igual, una cifra que podría aumentar si se emplea principalmente la pantalla exterior, de menor tamaño. Para aprovechar al máximo el espacio disponible, el dispositivo incorpora una batería en cada mitad y prescinde de la bandeja física para la tarjeta SIM.

El sistema fotográfico, por su parte, está compuesto por dos cámaras y no incluye el teleobjetivo presente en los modelos Pro de gama alta. Sin embargo, las dos pantallas abren nuevas posibilidades al tomar fotografías: la exterior puede utilizarse para que la persona retratada vea una vista previa de la imagen y también puede mostrar animaciones diseñadas para captar la atención de los niños frente a la cámara.

Por último, el diseño del iPhone Duo toma varios elementos del iPhone Air presentado el año pasado, que en su momento se convirtió en el teléfono más delgado de Apple. Además de conservar un perfil similar y laterales de metal pulido, el nuevo modelo lleva esa apuesta aún más lejos: cuando está completamente desplegado, se convierte en el dispositivo más delgado que Apple ha fabricado hasta la fecha.

Traducción de Leticia Zampedri