Según revelan nuevos informes, Apple está intentando revivir su producto más problemático.

En 2024, el gigante tecnológico lanzó sus cascos Vision Pro, su primer paso importante en la realidad aumentada, que la compañía presentó como el futuro de la informática. El producto recibió reseñas positivas, pero también fue criticado por su elevado precio y su gama relativamente limitada de experiencias.

Desde entonces, el futuro del proyecto ha estado en duda. Si bien se ha rumoreado repetidamente que Apple está trabajando en una nueva versión de los auriculares (más barata, ligera y mejorada), algunos informes sugieren que varios de esos diseños han sido descartados.

De acuerdo con nuevos reportes, la compañía está trabajando en un nuevo dispositivo, con nombre en clave N224, que revoluciona por completo el proyecto. Un diseño consiste en integrar los componentes informáticos en un disco para reducir su tamaño y peso, mientras que otro utiliza el mismo diseño básico, pero con nuevos materiales para aligerarlo, según Bloomberg.

Sin embargo, la empresa aún tiene dificultades para decidir cuál de esos diseños debería adoptar, si es que alguno, según indica el mismo informe. Y es posible que la nueva versión no llegue hasta 2027 o 2028.

Hasta entonces, Apple sigue dando a entender públicamente que aún respalda los Vision Pro. En declaraciones posteriores al lanzamiento del nuevo iPhone, el nuevo director ejecutivo, John Ternus, reconoció las dudas sobre los auriculares, pero sugirió que se trataba del “comienzo de un largo camino”.

“Lo veo un poco como los inicios de la informática. Estamos al comienzo de un largo camino”, dijo en una entrevista con Canal+, comparándolo con la introducción temprana de las computadoras personales.

Destacó las aplicaciones de los cascos en cirugía y producción cinematográfica, y prometió que la empresa “[seguiría] creciendo y encontrando cada vez más casos de uso interesantes”. “Creo que tienen un futuro muy prometedor”, añadió.

Los nuevos informes llegan justo después de que Meta presentara sus VR Glasses, un nuevo dispositivo de realidad aumentada mucho más ligero con el que espera reavivar el interés en el Metaverso. Cuestan solo 1.300 dólares, poco más de un tercio del precio de los Vision Pro, y son considerablemente más ligeros que los auriculares de Apple.

Según se informa, Apple también está trabajando en sus propios anteojos inteligentes, similares a los que ofrece Meta. Aún no está claro qué características incluirán exactamente, y la versión de Meta ha recibido críticas tan feroces que se las conoce popularmente como “gafas para pervertidos”, debido a las acusaciones de que permiten grabar a otras personas sin su consentimiento.

Traducción de Sara Pignatiello