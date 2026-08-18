Apple filtra una gran cantidad de próximos productos no anunciados, incluyendo uno de los más misteriosos

Apple parece haber revelado accidentalmente una serie de próximos productos.

El fabricante del iPhone lanzó una nueva versión preliminar del software macOS 26.7, su próxima actualización para computadoras. Si bien las notas de la versión oficial solo indicaban que su objetivo era añadir “correcciones de seguridad para tu Mac”, el código oculto en la actualización incluye lo que parecen ser referencias a una gran cantidad de productos aún no lanzados.

Esto incluye aparentes referencias a un nuevo Home Hub, del que se rumorea que será un dispositivo para el hogar, similar a un HomePod con pantalla. También incluye indicios de otros dispositivos domésticos, como una posible cámara de seguridad, próximos iPhones, Macs, iPads, unos nuevos auriculares y un control remoto para Apple TV.

Pero quizás lo más revelador sea la referencia a un producto conocido como B790, que se cree que son los próximos AirPods de Apple con cámara. Se rumorea sobre ellos desde hace tiempo, pero no está claro cómo funcionarán exactamente.

Ahora, un video recién descubierto parece mostrarlos en acción. Un archivo en esa misma actualización de Mac muestra a un hombre que aparentemente usa el producto y lo muestra en funcionamiento.

El video hace referencia a Visual Intelligence, una marca que Apple ya utiliza para las funciones de imagen y video integradas en su asistente virtual Siri. Parece ser un video para ayudar a los usuarios a configurar sus auriculares e incluye una voz en off —aparentemente de Siri— que les indica que pueden usar las cámaras para guardar contenido para verlo más tarde.

Por el momento, la función Inteligencia Visual se limita a Siri en el iPhone, donde se activa manteniendo pulsado el botón de la cámara en el lateral del teléfono. Según la documentación de soporte de Apple, permite realizar tareas como buscar información sobre un restaurante o negocio, traducir, resumir o leer textos en voz alta, identificar plantas y animales, buscar objetos a tu alrededor, hacer preguntas y mucho más.

El video parece indicar que funcionará de forma muy similar en los AirPods con cámara. Presumiblemente, los usuarios podrán activarlo de manera parecida e interactuar con el mundo real a través de las cámaras de los auriculares.

Numerosos rumores sugieren que las cámaras de los AirPods están diseñadas principalmente para funciones con inteligencia artificial, en lugar de para tomar fotos y videos. Esto podría deberse, en parte, a la dificultad que supone obtener fotos de alta calidad debido al pequeño tamaño de los auriculares, pero también podría ser una limitación relacionada con la privacidad.

Se rumorea que los nuevos AirPods se lanzarán en septiembre, cuando Apple presente el nuevo iPhone 18 Pro. De ser así, llegarían en medio de la creciente preocupación por los anteojos inteligentes de Meta y la forma en que pueden usarse para tomar fotos y videos de personas que podrían no dar su consentimiento o incluso saber que están siendo grabadas.

También se rumorea que Apple está trabajando en sus propios lentes inteligentes. Sin embargo, las preocupaciones sobre la privacidad han sido tales que la compañía ha considerado impedir que estos lentes puedan tomar fotos y videos, según algunos informes.

Traducción de Sara Pignatiello