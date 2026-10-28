Corea del Sur multa a Google y Apple por prácticas injustas en sus tiendas de aplicaciones

Corea del Sur multó el miércoles a Alphabet, matriz de Google, y a Apple con un total combinado de 63.700 millones de wones (47,6 millones de dólares), alegando que abusaron de su posición dominante en los mercados de tiendas de aplicaciones al obligar a desarrolladores locales a usar sus propios sistemas de pago y al retrasar de manera injusta las revisiones de apps.

La Comisión de Medios y Comunicaciones de Corea, el regulador de los medios y las telecomunicaciones en el país, pasó años investigando a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos por presuntas violaciones de una ley de 2021 que prohíbe a los operadores de tiendas de apps obligar a los desarrolladores a utilizar sistemas de pago específicos.

La comisión multó a Google con 42.900 millones de wones (32 millones de dólares) y a Apple con 20.800 millones de wones (15,5 millones de dólares) y ordenó que ambas permitan que los desarrolladores surcoreanos utilicen enlaces de pago externos dentro de sus apps y que mejoren sus procedimientos de revisión de aplicaciones.

Google y Apple no respondieron a solicitudes de comentarios.

La comisión indicó que Google y Apple empujaron de manera injusta a los desarrolladores a integrar sus propios sistemas de pago en sus apps, al tiempo que impedían los pagos a través de webs externas. Aunque las empresas permitían técnicamente sistemas de pago de terceros dentro de las aplicaciones, cobraban a los desarrolladores una comisión del 26% y retenían algunas funciones disponibles a través de sus propios sistemas, lo que en la práctica obligaba a los creadores a usar únicamente sus sistemas de pago, señaló la comisión.

La entidad reportó casos en los que las empresas retrasaron revisiones de apps sin explicar claramente a sus responsables los motivos para las demoras o cuándo se reanudarían los procesos. También acusó a Apple de cobrar a los desarrolladores surcoreanos comisiones más altas que a los de otros lugares entre 2015 hasta enero de 2023.

Corea del Sur lleva años examinando minuciosamente las prácticas comerciales de las tecnológicas extranjeras que operan en su mercado. En 2021, se convirtió en el primer país en aplicar una ley que prohíbe que operadores de mercados de aplicaciones como Google y Apple exijan a los usuarios utilizar sus propios sistemas de pago dentro de las apps.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.