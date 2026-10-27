Europa reprueba que Finlandia y Noruega hayan contactado directamente a Putin y rompieran el protocolo

Los líderes europeos han reaccionado con furia después de que los mandatarios de Noruega y Finlandia rompieran la tradición al hablar directamente con Vladimir Putin el martes.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, mantuvieron conversaciones “francas y sustanciales” con el presidente ruso en un intento por influir en la postura del Kremlin mientras el conflicto en Ucrania continúa.

Sin embargo, la medida suscitó críticas de sus homólogos nórdicos, incluida la primera ministra danesa Mette Frederiksen, quienes instaron a los líderes europeos a “mantenerse unidos” en lo concerniente a Ucrania.

open image in gallery Los líderes de Finlandia y Noruega se dirigieron directamente a Vladímir Putin el martes ( AFP/Getty )

En un comunicado conjunto, Stoere afirmó que él y Stubb habían conversado con Putin durante aproximadamente 90 minutos y vinculó la iniciativa con las conversaciones de paz previstas entre funcionarios rusos, ucranianos y estadounidenses en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el próximo mes. Estas serán las primeras conversaciones entre ellos desde febrero.

Según indicaron, posteriormente hablaron con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, confirmó que la llamada se había coordinado con Kyiv, calificándola de “el abordaje correcto”.

“Agradecemos este apoyo tan activo a nuestros esfuerzos diplomáticos y al proceso de paz”, dijo, y añadió que también esperaba que un alto el fuego local en torno a la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, pudiera “allanar el camino a otros pasos en el proceso de paz”.

“El debate fue franco y sustancial”, declaró Stubb, y continuó: “Somos países vecinos de Rusia. El resultado de esta guerra tendrá un impacto directo en nuestra seguridad y en la de Europa en general. Poner fin a la guerra requiere un diálogo directo”.

Stoere afirmó que él y Stubb habían “subrayado la importancia de la desescalada” y que ambos habían expresado su firme apoyo a Ucrania.

Pero Frederiksen criticó la llamada, diciendo que no veía indicios de que Rusia quisiera la paz. Agregó: “Creo que Europa debería permanecer unida en lugar de que cada país actúe individualmente”.

Asimismo, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmó que otros líderes europeos también habían declarado no haber sido informados de las conversaciones.

open image in gallery La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, criticó la medida ( AP )

“Tengo la impresión de que todos quieren la paz, excepto el propio Putin. No tengo muchas expectativas respecto a este tipo de conversaciones”, declaró Kristersson al diario sueco Dagens Nyheter (DN).

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que les había comunicado a Stubb y Stoere que “[era] necesaria la máxima precaución y vigilancia en este tipo de contactos”.

Moscú y Kyiv siguen estando en polos opuestos sobre cómo poner fin al conflicto, que comenzó cuando Rusia invadió en febrero de 2022, mientras ambas partes se preparan para otro invierno brutal.

El comunicado del Kremlin sobre la llamada no sugiere ningún tipo de suavización de la postura de Moscú: en cambio, afirman que una paz a largo plazo solo será posible si se tienen en cuenta “plena e incondicionalmente los intereses legítimos de la Federación Rusa”.

También culparon a las políticas de la UE y la OTAN de “contribuir a la prolongación de las hostilidades”, sin aportar más pruebas.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que la llamada del martes no había aportado nada nuevo sobre el conflicto de Ucrania, que este probablemente se intensificaría, y que los países europeos simplemente buscan desempeñar un papel en el proceso de negociación.

Los líderes de Europa Occidental se han negado mayoritariamente a dialogar con Putin, con la esperanza de aislarlo. Sin embargo, los recientes esfuerzos de paz liderados por Donald Trump los han dejado al margen, ya que el enfoque impredecible del presidente estadounidense ante el conflicto les impide contar con el apoyo de Estados Unidos.

Traducción de Sara Pignatiello