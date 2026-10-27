Trump arremete contra Obama por comparar la remodelación de la Casa Blanca con un Cheesecake Factory

Donald Trump arremetió contra Barack Obama durante su mitin en Misisipi después de que el expresidente demócrata insultó la decoración de la Casa Blanca y la comparó con un restaurante de la cadena Cheesecake Factory.

“Dijo: ‘Esto no es un Cheesecake Factory’. ¿Pueden creerlo?”, dijo Trump a la multitud el lunes por la noche, aparentemente todavía molesto por el comentario sarcástico de Obama del fin de semana. “Que es una empresa muy exitosa”, continuó Trump. “A él no le gustan las empresas exitosas”.

Los comentaristas señalaron en las redes sociales que Trump estaba “MUY ENOJADO” después de que Obama ridiculizó las adiciones a la Casa Blanca, incluidos los detalles dorados, un salón de baile y un helipuerto en el jardín sur.

“Este tipo está construyendo un salón de baile más grande que la Casa Blanca”, dijo Obama el sábado en un mitin en Ohio. “Pavimentó el Jardín de las Rosas. Puso un helipuerto en el Jardín Sur, y hay oro por todas partes. ¿Qué pasa con tanto oro? ¡Todo es oro!”.

“¡Dejó la Casa Blanca como si Saddam Hussein hubiera abierto un Cheesecake Factory!”, bromeó Obama.

open image in gallery Donald Trump arremetió contra Barack Obama durante su mitin en Misisipi después de que el expresidente insultó la decoración de la Casa Blanca, comparándola con un local de Cheesecake Factory ( AP )

Era la segunda vez que el presidente arremetía contra la broma de Obama el lunes.

“Me encargué de la Casa Blanca”, dijo Trump antes, camino al mitin. “La reparé con los mejores artesanos del mundo. Le dimos un nuevo revestimiento. Estaba en pésimas condiciones”.

“Que digas que es un Cheesecake Factory... eso solo demuestra por qué fuiste un pésimo presidente”, dijo.

El periodista Aaron Rupar publicó un fragmento de las declaraciones de Trump para sus 1,1 millones de seguidores. "Trump está MUY ENOJADO porque Obama dijo que la Casa Blanca ahora parece que Saddam abrió una Cheesecake Factory”, afirmó.

“Obama definitivamente tocó una fibra sensible”, respondió un usuario.

open image in gallery “¡Dejó la Casa Blanca como si Saddam Hussein hubiera abierto un Cheesecake Factory!”, bromeó Obama en un mitin este fin de semana, lo que provocó una respuesta a la defensiva por parte del presidente ( Getty )

“Uy. Alguien lo sacó de quicio al tipo duro”, dijo otro.

Pero algunos comentaristas republicanos acusaron a Obama de “esnobismo”.

“Cheesecake Factory es una excelente opción para las personas que no pueden permitirse un chef privado en su finca de Martha's Vineyard”, dijo Matt Whitlock en una publicación en X, refiriéndose a la finca de los Obama en la exclusiva isla.

El secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, también hizo una declaración al cenar en el restaurante Cheesecake Factory en Washington, DC, el lunes.

“Comí de maravilla, siempre como de maravilla, y les diría a los habitantes de Martha's Vineyard que lo prueben”, dijo Bessent a Fox Business en una pulla de represalia contra Obama.

Traducción de Olivia Gorsin