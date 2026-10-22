La UE otorga su máximo galardón de derechos a la Corte Penal Internacional tras sanciones de Trump

La Corte Penal Internacional y funcionarios que trabajan en el tribunal han ganado el máximo reconocimiento de derechos humanos de la Unión Europea, el Premio Sájarov, informó una funcionaria el jueves.

El galardón llegó apenas unos días después de que el gobierno de Trump anunciara nuevas y amplias sanciones contra la CPI, dentro de su campaña para desmantelar el tribunal por las investigaciones sobre Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.

“La Unión Europea se basa en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales, y este premio reconoce la importante labor de la corte para defender el derecho internacional y la justicia”, afirmó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la sede del Parlamento en Estrasburgo, Francia, tras una ovación de pie.

El premio anual de la Unión Europea, que lleva el nombre del disidente soviético y premio Nobel de la Paz Andréi Sájarov, fue creado en 1988 para honrar a personas o grupos que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.