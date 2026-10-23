Un video difundido por un controvertido grupo de izquierda estadounidense contiene acusaciones de que el fallecido senador republicano Lindsey Graham pagaba a hombres por sexo, lo que ha llevado a varios miembros de su partido a anunciar públicamente que la sexualidad del político era un secreto a voces.

El video de 30 minutos, publicado en línea el jueves por el grupo The Young Turks, incluye entrevistas con tres hombres que afirman que, mientras trabajaban como escorts, Graham les pagó por encuentros sexuales entre 2001 y 2015. Uno de ellos alegó que tenía 17 años en ese momento.

Graham, un influyente senador republicano de Carolina del Sur y aliado clave del presidente Donald Trump, falleció repentinamente el 11 de julio a causa de una disección aórtica. Tenía 71 años.

Soltero de toda la vida, Graham negó ser homosexual y se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo durante sus tres décadas en el Congreso. Destacado defensor de una política exterior intransigente, Graham fue un firme defensor del apoyo estadounidense a Ucrania e Israel.

Su hermana, Darline Graham, fue designada para ocupar su escaño en el Senado tras su fallecimiento y ahora busca un mandato completo en una reñida contienda contra la demócrata Annie Andrews. The Independent se ha puesto en contacto con la oficina de Darline Graham y la Casa Blanca para obtener declaraciones.

open image in gallery Un video, difundido por un grupo de izquierda, contiene acusaciones según las cuales Lindsey Graham, el difunto senador republicano por Carolina del Sur, pagó a hombres a cambio de sexo ( AFP vía Getty Images )

El video, titulado The CLOSETocracy y promocionado por Cenk Uygur, cofundador de The Young Turks, como un “documental explosivo”, ha acumulado millones de visualizaciones desde su lanzamiento el jueves.

En la denuncia, un hombre identificado como Cory alegó que Graham le pagó 1.500 dólares por sexo en el Hotel Mayflower de Washington, D. C., Estados Unidos, en 2015. Cory afirmó que el difunto senador había expresado interés en juegos de dominación y sumisión y en ser humillado; y que después había dejado un fajo de billetes sobre la cama.

Un segundo hombre, identificado como Jesse, declaró que Graham le había pagado un total de $510 por dos encuentros sexuales en hoteles de Washington en 2012 y 2014.

Un tercer hombre, identificado como Kelvin, dijo que había conocido a Graham en una casa de Arizona en 2001, cuando tenía 17 años. Dijo que Graham dudaba de que tuviera 18 años y se frustró, exigiéndole una prueba de su edad.

Kelvin afirmó haberle asegurado a Graham que era mayor de edad antes de mantener relaciones sexuales, las cuales, según él, fueron grabadas por una cámara cercana. Describió la habitación como un plató de cine “para películas pornográficas muy extremas”.

The Independent no ha verificado de forma independiente la identidad de los tres hombres ni los detalles de sus acusaciones.

open image in gallery Lindsey Graham, un aliado clave del presidente Donald Trump, negó ser gay y se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo durante las décadas que ocupó cargos públicos ( AFP vía Getty Images )

El video se intercalaba con imágenes de archivo y declaraciones de Graham en las que negaba ser gay y manifestaba su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Sé que esto va a molestar mucho a muchos hombres homosexuales —seguro que cientos de ellos se tirarán del puente Golden Gate—, pero no estoy disponible”, declaró Graham al periódico The New York Times en 2010. Luego, insistió: “No soy gay. Lo siento”.

En 2015, después de que la Corte Suprema de EE. UU. dictaminara que las parejas del mismo sexo tenían el derecho constitucional al matrimonio, Graham dijo: “Soy un orgulloso defensor del matrimonio tradicional y creo que la gente de cada estado debería tener el derecho de determinar sus leyes matrimoniales”.

Tras la publicación del video, varios republicanos afirmaron que personas influyentes en la política llevaban tiempo al tanto de la supuesta homosexualidad de Graham, y que ahora eso tenía poca importancia.

“El secreto peor guardado de Washington D. C. salió a la luz hoy porque tres hombres valientes se atrevieron a decir la verdad, y no importa si es después de su muerte”, escribió la exlegisladora de Georgia, Marjorie Taylor Greene, en X.

“Todos sabíamos que Lindsey Graham era gay. Todo el mundo lo sabía”, escribió. A continuación, afirmó que los secretos de los políticos funcionaban como “mecanismos de control” que los mantenían “a raya”.

open image in gallery Darline Graham —quien ha afirmado que cree que continuar con el legado de su difunto hermano es el plan que Dios tiene para ella— se encuentra inmersa en una reñida contienda con la demócrata Annie Andrews, según muestran las encuestas ( AP )

Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, una organización conservadora sin ánimo de lucro fundada por el fallecido activista Charlie Kirk, hizo afirmaciones similares.

“Todo el mundo sabía que Lindsey Graham era gay, sí”, escribió en X, y siguió: “Como no lo reconoció públicamente, asumimos que quería mantenerlo en privado”. Calificó el video de The Young Turks como una “sorpresa insignificante”.

The Young Turks, una plataforma progresista de noticias y comentarios políticos, ya se ha enfrentado anteriormente a acusaciones de críticos conservadores que la acusan de difundir información falsa.

El representante William Timmons, republicano de Carolina del Sur, denunció las acusaciones contra Graham como “mentiras vergonzosas”.

“Lindsey Graham fue mi amigo y mentor”, escribió Timmons en X, y prosiguió: “Después de 45 años de servicio a Carolina del Sur y a nuestro país, se merece algo mejor que la izquierda difundiendo mentiras vergonzosas sobre un hombre que ya no está aquí para defenderse”.

También predijo que las acusaciones no perjudicarían las perspectivas electorales de Darline Graham, y afirmó que ganaría con facilidad.

Darline Graham, quien ha declarado creer que continuar el legado de su difunto hermano es el plan de Dios para ella, se encuentra en una reñida contienda con Andrews, según muestran las encuestas. Faltan menos de dos semanas para el día de las elecciones de medio mandato.

Traducción de Sara Pignatiello