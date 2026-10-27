Cese del fuego local en la guerra entre Rusia y Ucrania entra en vigor en Oleshky

Un alto el fuego localizado entre Ucrania y Rusia entró en vigor el martes temprano, antes de que se realice una misión humanitaria encabezada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

La pausa en los combates comenzó a las 3 de la mañana en Ucrania para permitir que la misión de ayuda ingrese a la localidad de Oleshky, ocupada por Rusia, en el sur de Ucrania, en los próximos días.

Según su oficina, Melania Trump encabezó conversaciones con negociadores civiles de Rusia y Ucrania después de reunirse con funcionarios de las Naciones Unidas, quienes le informaron sobre la situación en la localidad.

La misión de ayuda está prevista antes de una nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos, que se esperan para el próximo mes y con las que se pretende poner fin a la guerra tras más de 4 años y medio de combates.

Hasta 2.000 personas están atrapadas en Oleshky, con suministros de alimentos y medicinas cada vez más escasos. No han podido salir debido a minas explosivas y ataques con drones en la zona, según la ONU. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.